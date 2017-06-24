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    Лев: «Желаю успеха сборной России. Для Кубка конфедераций было бы хорошо, если бы русские вышли из группы»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил желание, чтобы сборная России обыграла Мексику в заключительном туре группового раунда и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. По словам специалиста, это бы пошло на пользу турниру.

    «Мне безразличен соперник по полуфиналу, к тому же мы еще туда не вышли и не стоит думать, что задача в группе уже решена. Мы будем смотреть матч сборной России, я желаю ей успеха, для всего турнира это было бы хорошо, если бы русские вышли из группы. Этот факт может вселить надежду в болельщиков перед чемпионатом мира. Это очень важный фактор, который не стоит упускать», – сказал Лев.

    Поединок Мексика – Россия состоится сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. Только победу гарантирует подопечным Станислава Черчесова выход в плей-офф. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию встречи.

    Источник: ТАСС

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    24.06.2017 14:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +364

      neofizer 24 июня 2017, 16:06

      в точку.

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 24 июня 2017, 15:54

      Хитрый немецкий лис

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 24 июня 2017, 15:53

      Видимо он хочет в полуфинале нас а не Мексику...)

      0
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 24 июня 2017, 15:38

      Спасибо Вам ЛЁВА....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 24 июня 2017, 15:29

      Немцы возьму этот утешительный товарищеский приз!!!

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 24 июня 2017, 15:16

      только победа

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 15:07

      Спасибо старина Йогги!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 июня 2017, 14:59

      Интересно, Лев так боится Мексику или это знак уважение хозяйке турнира , на самом деле я думаю немцы в футболе никого не боятся , особенно на таком турнире , как кубок конфедерации .Так что я думаю ,что это просто знак хорошего тона поддерживать хозяев турнира , Йоахим известный дипломат.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 июня 2017, 14:50

      Спасибо Леву за пожелания ! Будет тяжело !!

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