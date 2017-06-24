Лев: «Желаю успеха сборной России. Для Кубка конфедераций было бы хорошо, если бы русские вышли из группы»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил желание, чтобы сборная России обыграла Мексику в заключительном туре группового раунда и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. По словам специалиста, это бы пошло на пользу турниру.

«Мне безразличен соперник по полуфиналу, к тому же мы еще туда не вышли и не стоит думать, что задача в группе уже решена. Мы будем смотреть матч сборной России, я желаю ей успеха, для всего турнира это было бы хорошо, если бы русские вышли из группы. Этот факт может вселить надежду в болельщиков перед чемпионатом мира. Это очень важный фактор, который не стоит упускать», – сказал Лев.

Поединок Мексика – Россия состоится сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. Только победу гарантирует подопечным Станислава Черчесова выход в плей-офф. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию встречи.