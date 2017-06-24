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  • Лев: «Желаю успеха сборной России. Для Кубка конфедераций было бы хорошо, если бы русские вышли из группы»

Лев: «Желаю успеха сборной России. Для Кубка конфедераций было бы хорошо, если бы русские вышли из группы»

24 июня 2017, 14:27
10

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил желание, чтобы сборная России обыграла Мексику в заключительном туре группового раунда и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. По словам специалиста, это бы пошло на пользу турниру.

«Мне безразличен соперник по полуфиналу, к тому же мы еще туда не вышли и не стоит думать, что задача в группе уже решена. Мы будем смотреть матч сборной России, я желаю ей успеха, для всего турнира это было бы хорошо, если бы русские вышли из группы. Этот факт может вселить надежду в болельщиков перед чемпионатом мира. Это очень важный фактор, который не стоит упускать», – сказал Лев.

Поединок Мексика – Россия состоится сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. Только победу гарантирует подопечным Станислава Черчесова выход в плей-офф. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию встречи.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Мексика Германия Лев Йоахим
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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acer2003
1498305046
Спасибо Леву за пожелания ! Будет тяжело !!
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hevbn 28
1498305598
Интересно, Лев так боится Мексику или это знак уважение хозяйке турнира , на самом деле я думаю немцы в футболе никого не боятся , особенно на таком турнире , как кубок конфедерации .Так что я думаю ,что это просто знак хорошего тона поддерживать хозяев турнира , Йоахим известный дипломат.
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DeutschlandUberAlles
1498306050
Спасибо старина Йогги!
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Berikosha
1498306613
только победа
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Болельщик Реал Мадрида
1498307386
Немцы возьму этот утешительный товарищеский приз!!!
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Spartak-SV
1498307912
Спасибо Вам ЛЁВА....
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zlobny_zenitos
1498308814
Видимо он хочет в полуфинале нас а не Мексику...)
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zlobny_zenitos
1498308844
Хитрый немецкий лис
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neofizer
1498309617
в точку.
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