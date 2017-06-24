Алдонин согласен, что Черчесову нужно дать время даже в случае неудачи сборной России на Кубке конфедераций

Бывший хавбек сборной России Евгений Алдонин считает, что неудача в заключительном матче группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой не должна повлиять на дальнейшую работу Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды. Футболист выразил согласие с президентом РФС Виталием Мутко, заявившим ранее, что специалисту нужно дать время в независимости от исхода встречи с мексиканцами.

– Если сборной России не удастся обыграть мексиканцев, то выступление на Кубке конфедераций следует признать провальным?

– Основной критерий для нас – выступление на чемпионате мира. А если сегодня не выйдем из группы… То да, успешным это не назовешь. Кубок конфедераций – это один из этапов подготовки к мировому первенству, команда перестраивается. Но будем надеяться, что мы продолжим шествие на турнире.

– Мутко заявил, что Черчесову нужно дать поработать независимо от исхода встречи с Мексикой. Согласны с ним?

– Каждому тренеру необходимо время, чтобы построить игру команды, в том числе и Черчесову. При любом исходе не стоит делать скоропалительных выводов, поэтому соглашусь с Мутко.

Поединок Мексика – Россия начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Для продолжения борьбы на турнире и выхода в плей-офф россиянам необходима победа.