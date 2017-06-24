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  • Алдонин согласен, что Черчесову нужно дать время даже в случае неудачи сборной России на Кубке конфедераций

Алдонин согласен, что Черчесову нужно дать время даже в случае неудачи сборной России на Кубке конфедераций

24 июня 2017, 12:31
8

Бывший хавбек сборной России Евгений Алдонин считает, что неудача в заключительном матче группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой не должна повлиять на дальнейшую работу Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды. Футболист выразил согласие с президентом РФС Виталием Мутко, заявившим ранее, что специалисту нужно дать время в независимости от исхода встречи с мексиканцами.

– Если сборной России не удастся обыграть мексиканцев, то выступление на Кубке конфедераций следует признать провальным?

– Основной критерий для нас – выступление на чемпионате мира. А если сегодня не выйдем из группы… То да, успешным это не назовешь. Кубок конфедераций – это один из этапов подготовки к мировому первенству, команда перестраивается. Но будем надеяться, что мы продолжим шествие на турнире.

– Мутко заявил, что Черчесову нужно дать поработать независимо от исхода встречи с Мексикой. Согласны с ним?

– Каждому тренеру необходимо время, чтобы построить игру команды, в том числе и Черчесову. При любом исходе не стоит делать скоропалительных выводов, поэтому соглашусь с Мутко.

Поединок Мексика – Россия начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Для продолжения борьбы на турнире и выхода в плей-офф россиянам необходима победа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Мексика Россия Алдонин Евгений Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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zico2205
1498297219
Полностью согласен с Женей...Менять тренера бестолку...Месси и Роналдо у нас увы нет, а те кто пришли в сборную, пока видно- стараются...А это сейчас самое главное...Ну а если просто нехватает мастерства и фарта, так с другим тренером этого увы не прибавится...Конечно, я был за кандидатуру Бердыева, но разве наш слепоглухонемой РФС переубедишь???
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nemolod
1498298663
Любой обновленной сборной нужно время,чтобы не просто сыграться,но и добиваться результата,а опыт приходит через такие турниры,а поражения дают возможность не только увидеть выявленные ошибки,но и возможность на них поучиться! Менять тренера,можно только ,когда в команде много сильных лидеров,готовых вытянуть игру,как в той же Португалии или Германии,у нас же таких игроков нет!
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acer2003
1498299552
Алдонин прав, уже менять смысла нет (( Да и МуДко себе и Черчесову уже зад подстраховал,объявил кредит доверия до ЧМ 2018
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insider_retro
1498301338
Охх... Провокационная тема.... По логике вроде как верно сказано.... Но у нас не принято наделять доверием проигравших.... Результат нужен сейчас и сразу.... Через шесть часов будет сильный повод для принятия решения.... По мне, так пусть их хоть массажист клуба Чертаново тренирует, лишь бы был результат....
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alvesh69
1498306981
Женя ты о чем говоришь...помнишь как сам играл..помнишь Газзаева..тот всегда был приверженцем атакующей игры, у него не пасовали поперек и назад..а этот вместо того чтобы прививать ребятам дух победителей без чего не может быть побед, наоборот своей трусливой тактикой закрепощает их и похоже уже поплыл не зная что уже придумать ,кого ставить, игроки почему- то не выполняют его установок или не понимают что от них требует....
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paracetamol
1498334049
Гнать его надо, вот что!
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