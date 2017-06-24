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    Бышовец уверен в победе сборной России над Мексикой

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил уверенность в том, что национальной команде удастся обыграть Мексику в матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций и выйти в плей-офф турнира. Для попадания в полуфинал подопечным Станислава Черчесова необходимо побеждать. Любой другой результат оставит сборную за бортом соревнований.

    «Оптимистично оцениваю состояние нашей команды даже после поражения от португальцев, потому что второй тайм оставил хорошее впечатление. Возможности и потенциал нашей команды достаточен для того, чтобы победить мексиканцев; выбор тактики предсказуем, нам нужна игра с акцентом на атаку, которая сочетала бы в себе скорость и агрессивность. Главное – это не количество нападающих, а осмысленность и импровизация в атакующей линии. Если российская команда сумеет подкрепить это мастерством, то у нее будут хорошие шансы на успех.

    У меня нет сомнений в победе россиян, поэтому не хочется обсуждать негативный сценарий. Для Черчесова и многих игроков нашей команды – это дебютный крупный турнир, важный этап в карьере. Весомым аспектом в игре с мексиканцами будет и то, насколько хорошо сумеют восстановиться россияне после предыдущего матча, и в каком психологическом состоянии они подойдут к игре», – сказал Бышовец.

    Поединок Мексика – Россия начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ТАСС

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    24.06.2017 12:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 июня 2017, 20:23

      фА

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июня 2017, 13:59

      Победа над Мексикой будет не только возможностью пройти по турниру дальше, но и прибавит позитива вектору работы сборной и штаба на оставшееся время до ЧМ... Способность почти наравне играть на турнире с титулованными сборными многого значит!!... А проиграют - заклюют...

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 24 июня 2017, 13:35

      ему виднее, он же Криштиану Роналду открыл в свое время)))

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 июня 2017, 13:28

      А,вот меня, терзают сомнения ))

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > acer2003 24 июня 2017, 13:59

      Прочь сомненья и тревоги...

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 24 июня 2017, 12:38

      у нас всегда все уверенные

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > серега кашин 24 июня 2017, 14:00

      Размазни нам не нужны...

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 24 июня 2017, 12:14

      Блин.....лучше бы молчал,а раз он уверен что выиграем, значит точно сольём(((

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > T 72 24 июня 2017, 14:01

      Ещё 4 часа все будут испражняться и чародействовать... Ждёмсссс....

      0
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 24 июня 2017, 12:12

      Надежда умирает последней.

      3
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