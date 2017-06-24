Бышовец уверен в победе сборной России над Мексикой

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил уверенность в том, что национальной команде удастся обыграть Мексику в матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций и выйти в плей-офф турнира. Для попадания в полуфинал подопечным Станислава Черчесова необходимо побеждать. Любой другой результат оставит сборную за бортом соревнований.

«Оптимистично оцениваю состояние нашей команды даже после поражения от португальцев, потому что второй тайм оставил хорошее впечатление. Возможности и потенциал нашей команды достаточен для того, чтобы победить мексиканцев; выбор тактики предсказуем, нам нужна игра с акцентом на атаку, которая сочетала бы в себе скорость и агрессивность. Главное – это не количество нападающих, а осмысленность и импровизация в атакующей линии. Если российская команда сумеет подкрепить это мастерством, то у нее будут хорошие шансы на успех.

У меня нет сомнений в победе россиян, поэтому не хочется обсуждать негативный сценарий. Для Черчесова и многих игроков нашей команды – это дебютный крупный турнир, важный этап в карьере. Весомым аспектом в игре с мексиканцами будет и то, насколько хорошо сумеют восстановиться россияне после предыдущего матча, и в каком психологическом состоянии они подойдут к игре», – сказал Бышовец.

Поединок Мексика – Россия начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.