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    Курбис: «В матче с Мексикой шансы 51:49 в пользу русских»

    Бывший главный тренер «Марселя», «Бордо» и «Алании» Роллан Курбис работает сейчас на французском телевидении, освещая проходящий в России Кубок конфедераций. Он оценил шансы на победу России в предстоящем матче с мексиканцами. По его словам, у россиян есть небольшой перевес за счет домашней поддержки болельщиками.

    Заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики пройдет в Казани в субботу, 24 июня, в 18:00 по московскому времени.

    – Понравилась ли вам сборная России во встрече с Португалией?

    – Первый тайм для нее получился посредственным, второй – уже лучше. Но в целом ожидал большего. Окончательное мнение о выступлении команды сложится после третьего матча или даже после Кубка конфедераций. Пока же путь до конца не пройден, и время для подведения итогов еще не пришло.

    – Кого считаете фаворитом в противостоянии России с Мексикой?

    – Отдаю небольшое предпочтение вашей сборной, которая выступает дома и пользуется отличной поддержкой болельщиков. Так что шансы 51:49 в пользу русских.

    – Мексика в первых матчах не слишком впечатлила?

    – Неплохая команда, но не могу сказать, что чем-то удивила.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2017 07:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 24 июня 2017, 10:30

      Мексика не удивила только потому что она играет так почти всегда..) а наши скатились чуть ли не до сборной Андорры...где каждая победа - это достижение..и это ппц

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