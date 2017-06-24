Курбис: «В матче с Мексикой шансы 51:49 в пользу русских»

Бывший главный тренер «Марселя», «Бордо» и «Алании» Роллан Курбис работает сейчас на французском телевидении, освещая проходящий в России Кубок конфедераций. Он оценил шансы на победу России в предстоящем матче с мексиканцами. По его словам, у россиян есть небольшой перевес за счет домашней поддержки болельщиками.

Заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики пройдет в Казани в субботу, 24 июня, в 18:00 по московскому времени.

– Понравилась ли вам сборная России во встрече с Португалией?

– Первый тайм для нее получился посредственным, второй – уже лучше. Но в целом ожидал большего. Окончательное мнение о выступлении команды сложится после третьего матча или даже после Кубка конфедераций. Пока же путь до конца не пройден, и время для подведения итогов еще не пришло.

– Кого считаете фаворитом в противостоянии России с Мексикой?

– Отдаю небольшое предпочтение вашей сборной, которая выступает дома и пользуется отличной поддержкой болельщиков. Так что шансы 51:49 в пользу русских.

– Мексика в первых матчах не слишком впечатлила?

– Неплохая команда, но не могу сказать, что чем-то удивила.