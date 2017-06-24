Курбис: «Даже резервный состав Германии тяжело обыграть любому сопернику»

Бывший главный тренер «Марселя», «Бордо» и «Алании» Роллан Курбис работает сейчас на французском телевидении, освещая проходящий в России Кубок конфедераций. Он уверен, что даже резервный состав сборной Германии будет бороться за победу в турнире.

«Ведущие немецкие игроки устали после тяжелого сезона, так что Йоахим Лев решил устроить смотр резерва. И ведь даже немецкую сборную «В» тяжело переиграть. Германия есть Германия. Пусть приехал не великий состав, но он до сих пор не потерпел поражений, в том числе сборной от Чили, обладателя Кубка Америки, официально лучшей команды Нового Света», – сказал Курбис.

В заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций Германия встретится с Камеруном. Игра состоится в воскресенье, 25 июня, в 18:00 по московскому времени.