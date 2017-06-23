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    Алексис Санчес: «Российская команда очень хороша»

    Нападающий сборной Чили Алексис Санчес остался доволен игрой команды в матче группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Германии (1:1). Форвард также отметил, что его сборная намерена одержать победу на турнире в России.

    – Мы очень хорошо действовали в первом тайме. Не забывайте, мы играли против Германии. Они чемпионы мира. У них прекрасные футболисты, очень быстрые и умные. Рад, как мы сыграли.

    – Сегодня вы стали лучшим бомбардиром в истории сборной Чили. Понимаем, что сейчас вы сконцентрированы на делах сборной. А есть ли у вас какие-то решения по клубному будущему?

    – Спасибо, что вы напомнили, что я топ-бомбардир в своей стране, я горжусь этим. Мы мечтаем здесь победить, я считаю, что у нас есть такая возможность. И действительно думаю только об этом. А также о том, чтобы отдохнуть и подготовиться к матчу против Австралии.

    – Сегодня вы провели прекрасный матч. Значит ли это, что у сборной России, гол в ворота которой в контрольном матче вы после выхода на замену организовали за пару минут, не такая уж плохая защита?

    – А она совсем неплохая! Российская команда действительно очень хороша. Нам было сложно против нее играть, как и Португалии. Просто россияне не смогли забить в ворота португальцев, что им удалось в матче с нами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2017 01:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 23 июня 2017, 10:10

      бог есть но маленький, есть местами игроки индивидуалисты но не командные абсолютно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 23 июня 2017, 08:03

      Оборона хорошая, сыграем с Мексикой 0-0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 июня 2017, 07:46

      это чтоб страну-хозяйку не обидеть...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Аид666 23 июня 2017, 10:11

      хозяйка сама не рада лучше бы отобрали чм, убытков экономики меньше было бы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 июня 2017, 06:19

      До хорошей команды нам еще далеко! Тактичный человек не будет отзываться о хозяевах плохо!

      2
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 23 июня 2017, 05:57

      Напросились на комплимент :-)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 23 июня 2017, 05:41

      Мексику по силам обыграть!

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 23 июня 2017, 04:56

      разминают
      чтобы воткнуть поглубже
      .

      0
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