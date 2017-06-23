Алексис Санчес: «Российская команда очень хороша»

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес остался доволен игрой команды в матче группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Германии (1:1). Форвард также отметил, что его сборная намерена одержать победу на турнире в России.

– Мы очень хорошо действовали в первом тайме. Не забывайте, мы играли против Германии. Они чемпионы мира. У них прекрасные футболисты, очень быстрые и умные. Рад, как мы сыграли.

– Сегодня вы стали лучшим бомбардиром в истории сборной Чили. Понимаем, что сейчас вы сконцентрированы на делах сборной. А есть ли у вас какие-то решения по клубному будущему?

– Спасибо, что вы напомнили, что я топ-бомбардир в своей стране, я горжусь этим. Мы мечтаем здесь победить, я считаю, что у нас есть такая возможность. И действительно думаю только об этом. А также о том, чтобы отдохнуть и подготовиться к матчу против Австралии.

– Сегодня вы провели прекрасный матч. Значит ли это, что у сборной России, гол в ворота которой в контрольном матче вы после выхода на замену организовали за пару минут, не такая уж плохая защита?

– А она совсем неплохая! Российская команда действительно очень хороша. Нам было сложно против нее играть, как и Португалии. Просто россияне не смогли забить в ворота португальцев, что им удалось в матче с нами.