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  • Орлов: «Как Кудряшов мог забыть, что рядом Роналду? Детская ошибка»

Орлов: «Как Кудряшов мог забыть, что рядом Роналду? Детская ошибка»

22 июня 2017, 14:40
10

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре сборной России в матче группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Португалии (0:1). По мнению Орлова, команда Станислава Черчесова должна была диктовать условия игры своему сопернику.

– Какую оценку поставите нашей сборной по пятибалльной шкале?

– Раз проиграли, то «пятерки» быть не может. Если бы забили, была бы четверка. Так что где-то между четверкой и тройкой. Как мы ни призывали сборную смелее играть на своем поле, в первом тайме команда вышла без должного настроя. Но понятно же, что с первых минут хозяева должны диктовать условия игры. Это по определению! При своих трибунах нельзя давать дышать сопернику. Прессинг, борьба за каждый мяч на каждом участке поля. Предельная концентрация.

– Это все в теории.

– Ну как можно было Кудряшову забыть, что рядом Роналду? Детская ошибка. Защитник не должен увлекаться игрой и смотреть только на мяч. Ему нужно видеть, кто рядом, кто представляет опасность. Очевидный просчет. Причем на 8-й минуте. А ведь все предостерегали, что за Роналду нужно смотреть во все глаза.

– Вы говорите, что нужно было диктовать свою волю с первых минут. Но вообще-то мы играли против чемпиона Европы.

– В предыдущем матче чемпионы Европы уступили мексиканцам по владению мячом. Это говорит о том, что португальцы находятся явно не в лучших своих кондициях. Я убежден, что хозяева должны давить. А как иначе? Подпускать к своим воротам? Другого пути нет – атакуй, прессингуй, не бойся!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Португалия Кудряшов Федор Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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insider_retro
1498134056
Печально, но защитник ошибся... По игре беда, конечно, но говоря о перспективах - на ошибках учатся.... Надеюсь, что многие впервые вышедшие на матч с ЧЕМПИОНАМИ ЕВРОПЫ получили некоторое понимание европейского футбола и увидели те высоты, к которым надо стремится... Многие вчера ошибались, без ошибок сложно играть, просто ошибка Кудряшова стала фатальной.... Ничего он не забыл и всё видел.... Вот действовать по ситуации не смог...
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subbotaspartak
1498134888
Забито не тупо, Пас был супер.
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raritet
1498135323
Тоже сравнил Кудряшова с лучшим игроком Европы. Несравнимые величины. Нужно сказать спасибо , что не получили разгромные 3:0. Разница в классе видна невооруженным глазом.
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Andrering87
1498135824
Разные классы команд...Вышел бы и сам показал как нужно играть против лучшего игрока...а то только языком трепать может....
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Popularov
1498136951
Орлов: - " Ребята, мы же играем дома, при своих болельщиках, на родине... Бейтесь все 90 минут." Геннадий! Мы не на хулиганской сходке, чтобы БИТЬСЯ! Мы на футбольном поле и здесь надо ИГРАТЬ, а не биться! А если играть НЕ УМЕЮТ??? Но и в этом случае, надо играть, а не биться! Бить, отбивать можно только котлету и то на кухне, а не на футбольном поле! В целом ОТЛИЧНО прокомментировал Г. Орлов игру сборной. Благодарим! Молодец! Может, если захочет! Что касается игры, то сборная сыграла ПЛОХО, на грани полного БЕЗОБРАЗИЯ и БЕЗРАЗЛИЧИЯ!!! Станислав Черчесов сделал из нашей сборной ОТБИВНУЮ! Станислав так ОТБИЛ желание у сборников играть тактически грамотно, что сборная Португалии переиграла наших и тактически и технически! Методами своих тренировок, Черчесов полностью ОТБИЛ желание у сборников играть в командный футбол. Ни одного удара в створ, атака беззубая, паса нет, ударов по воротам НЕТ, подстраховки нет, тактического построения нет, техника обработки мяча слабая, фолят не по делу, взаимопонимания нет, играют так, как будто первый раз вышли на поле и увидели круглого, а что с ним делать - НЕ ЗНАЮТ! Плохая тактическая подготовка и ФАТАЛЬНАЯ потеря мяча! Что Черчесов делает на тренировках??? Как он тренирует и что! Игроки не умеют держать мяч! СТЫДОБА!!! И никто на тренировке этим не занимался! Как так можно играть и готовиться??? Португальцы смотрелись намного лучше и тактически и технически! Знали куда бежать и что делать с мячом! При такой безобразной тактической и технической подготовке, сборной России трудно было рассчитывать на успех! Как тренировались, как готовились, так и ПРОИГРАЛИ! Я предлагал приставить к Роналду персональщика. Это отличный футбольный приём, чтобы прикрыть опасного игрока, но Черчесов не приставил и ПРОИГРАЛ! Это вина Черчесова и его тренерского штаба! Плохо подготовили команду к этой игре и поэтому в голе Роналду и в поражении сборной ВИНОВАТ и даже ОЧЕНЬ - Станислав Черчесов!!! Плохо у него поставлена работа над шибками и плохо поставлен тренировочный процесс, в результате которого сборники НЕ ЗНАЮТ, что делать и куда бежать!!! Как тренирует Черчесов - НЕ ПОНЯТНО, но ОТБИВНУЮ из сборной он сделал. И вот вам результат! ОТБИВНОЕ котлетное поражение имени Станислава Черчесова! Игроки сборной "БИЛИСЬ" все 90 минут, ОТБИВАЛИСЬ все 90 минут на поле и в итоге превратились в отбивную котлету имени Черчесова! Да, "старались". Да, "БИЛИСЬ", как рыба об лёд, и в результате - ОТБИЛИСЬ в обычную кулинарную ОТБИВНУЮ котлету. Перед нами на бровке предстал не тренер Черчесов, а "изысканный" кулинар от футбола, который, на тренировках и при подготовке к этому матчу, ОТБИЛ всякую охоту у нашей сборной показать коллективный и вразумительный футбол! Ну, прям кулинар, на бровке, да и только! А может Станиславу Черчесову сменить амплуа тренера на кулинара! Пусть в кухарне отбивает и откалывает КОТЛЕТНЫЕ номера! Вот тогда, и очень даже может быть, публика будет ДОВОЛЬНА!!! Веселится и дегустирует весь народ, а от игры сборной им явно не до смеха и не до ликований!
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sidul1
1498142853
типа Акинфеев тут ни при чем
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первый третий с права
1498143417
ещё бы понять как по воротам бить...Сборную из яслей набрали.
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insider_retro
1498149047
Дааа... Вот так выйти на игру и "...диктовать условия игры своему сопернику...", "...нельзя давать дышать сопернику..." Отчётный, но всё-так пробный турнир с первыми официальными матчами с титулованными командами.... Как Будённый с шашками на танки....
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Ще Гевара
1498151304
Так-же, как и Орлов забывает, что в чемпионате РФПЛ играет, не только Зенит!!!
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