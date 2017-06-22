Орлов: «Как Кудряшов мог забыть, что рядом Роналду? Детская ошибка»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре сборной России в матче группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Португалии (0:1). По мнению Орлова, команда Станислава Черчесова должна была диктовать условия игры своему сопернику.

– Какую оценку поставите нашей сборной по пятибалльной шкале?

– Раз проиграли, то «пятерки» быть не может. Если бы забили, была бы четверка. Так что где-то между четверкой и тройкой. Как мы ни призывали сборную смелее играть на своем поле, в первом тайме команда вышла без должного настроя. Но понятно же, что с первых минут хозяева должны диктовать условия игры. Это по определению! При своих трибунах нельзя давать дышать сопернику. Прессинг, борьба за каждый мяч на каждом участке поля. Предельная концентрация.

– Это все в теории.

– Ну как можно было Кудряшову забыть, что рядом Роналду? Детская ошибка. Защитник не должен увлекаться игрой и смотреть только на мяч. Ему нужно видеть, кто рядом, кто представляет опасность. Очевидный просчет. Причем на 8-й минуте. А ведь все предостерегали, что за Роналду нужно смотреть во все глаза.

– Вы говорите, что нужно было диктовать свою волю с первых минут. Но вообще-то мы играли против чемпиона Европы.

– В предыдущем матче чемпионы Европы уступили мексиканцам по владению мячом. Это говорит о том, что португальцы находятся явно не в лучших своих кондициях. Я убежден, что хозяева должны давить. А как иначе? Подпускать к своим воротам? Другого пути нет – атакуй, прессингуй, не бойся!