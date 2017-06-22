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    Орлов: «Как Кудряшов мог забыть, что рядом Роналду? Детская ошибка»

    Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре сборной России в матче группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Португалии (0:1). По мнению Орлова, команда Станислава Черчесова должна была диктовать условия игры своему сопернику.

    – Какую оценку поставите нашей сборной по пятибалльной шкале?

    – Раз проиграли, то «пятерки» быть не может. Если бы забили, была бы четверка. Так что где-то между четверкой и тройкой. Как мы ни призывали сборную смелее играть на своем поле, в первом тайме команда вышла без должного настроя. Но понятно же, что с первых минут хозяева должны диктовать условия игры. Это по определению! При своих трибунах нельзя давать дышать сопернику. Прессинг, борьба за каждый мяч на каждом участке поля. Предельная концентрация.

    – Это все в теории.

    – Ну как можно было Кудряшову забыть, что рядом Роналду? Детская ошибка. Защитник не должен увлекаться игрой и смотреть только на мяч. Ему нужно видеть, кто рядом, кто представляет опасность. Очевидный просчет. Причем на 8-й минуте. А ведь все предостерегали, что за Роналду нужно смотреть во все глаза.

    – Вы говорите, что нужно было диктовать свою волю с первых минут. Но вообще-то мы играли против чемпиона Европы.

    – В предыдущем матче чемпионы Европы уступили мексиканцам по владению мячом. Это говорит о том, что португальцы находятся явно не в лучших своих кондициях. Я убежден, что хозяева должны давить. А как иначе? Подпускать к своим воротам? Другого пути нет – атакуй, прессингуй, не бойся!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2017 14:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 22 июня 2017, 20:08

      Так-же, как и Орлов забывает, что в чемпионате РФПЛ играет, не только Зенит!!!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 19:30

      Дааа... Вот так выйти на игру и "...диктовать условия игры своему сопернику...", "...нельзя давать дышать сопернику..." Отчётный, но всё-так пробный турнир с первыми официальными матчами с титулованными командами.... Как Будённый с шашками на танки....

      2
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 22 июня 2017, 17:56

      ещё бы понять как по воротам бить...Сборную из яслей набрали.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 22 июня 2017, 17:47

      типа Акинфеев тут ни при чем

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 22 июня 2017, 16:09

      Орлов: - " Ребята, мы же играем дома, при своих болельщиках, на родине... Бейтесь все 90 минут."
      Геннадий!
      Мы не на хулиганской сходке, чтобы БИТЬСЯ!
      Мы на футбольном поле и здесь надо ИГРАТЬ, а не биться!
      А если играть НЕ УМЕЮТ???
      Но и в этом случае, надо играть, а не биться!
      Бить, отбивать можно только котлету и то на кухне, а не на футбольном поле!
      В целом ОТЛИЧНО прокомментировал Г. Орлов игру сборной.
      Благодарим! Молодец! Может, если захочет!
      Что касается игры, то сборная сыграла ПЛОХО, на грани полного БЕЗОБРАЗИЯ и БЕЗРАЗЛИЧИЯ!!!
      Станислав Черчесов сделал из нашей сборной ОТБИВНУЮ!
      Станислав так ОТБИЛ желание у сборников играть тактически грамотно, что сборная Португалии переиграла наших и тактически и технически!
      Методами своих тренировок, Черчесов полностью ОТБИЛ желание у сборников играть в командный футбол.
      Ни одного удара в створ, атака беззубая, паса нет, ударов по воротам НЕТ, подстраховки нет, тактического построения нет, техника обработки мяча слабая, фолят не по делу, взаимопонимания нет, играют так, как будто первый раз вышли на поле и увидели круглого, а что с ним делать - НЕ ЗНАЮТ!
      Плохая тактическая подготовка и ФАТАЛЬНАЯ потеря мяча!
      Что Черчесов делает на тренировках???
      Как он тренирует и что!
      Игроки не умеют держать мяч! СТЫДОБА!!!
      И никто на тренировке этим не занимался!
      Как так можно играть и готовиться???

      Португальцы смотрелись намного лучше и тактически и технически!
      Знали куда бежать и что делать с мячом!
      При такой безобразной тактической и технической подготовке, сборной России трудно было рассчитывать на успех!
      Как тренировались, как готовились, так и ПРОИГРАЛИ!
      Я предлагал приставить к Роналду персональщика.
      Это отличный футбольный приём, чтобы прикрыть опасного игрока, но Черчесов не приставил и ПРОИГРАЛ!
      Это вина Черчесова и его тренерского штаба!
      Плохо подготовили команду к этой игре и поэтому в голе Роналду и в поражении сборной ВИНОВАТ и даже ОЧЕНЬ - Станислав Черчесов!!!
      Плохо у него поставлена работа над шибками и плохо поставлен тренировочный процесс, в результате которого сборники НЕ ЗНАЮТ, что делать и куда бежать!!!
      Как тренирует Черчесов - НЕ ПОНЯТНО, но ОТБИВНУЮ из сборной он сделал.
      И вот вам результат!
      ОТБИВНОЕ котлетное поражение имени Станислава Черчесова!
      Игроки сборной "БИЛИСЬ" все 90 минут, ОТБИВАЛИСЬ все 90 минут на поле и в итоге превратились в отбивную котлету имени Черчесова!
      Да, "старались". Да, "БИЛИСЬ", как рыба об лёд, и в результате - ОТБИЛИСЬ в обычную кулинарную ОТБИВНУЮ котлету.
      Перед нами на бровке предстал не тренер Черчесов, а "изысканный" кулинар от футбола, который, на тренировках и при подготовке к этому матчу, ОТБИЛ всякую охоту у нашей сборной показать коллективный и вразумительный футбол!
      Ну, прям кулинар, на бровке, да и только!
      А может Станиславу Черчесову сменить амплуа тренера на кулинара!
      Пусть в кухарне отбивает и откалывает КОТЛЕТНЫЕ номера!
      Вот тогда, и очень даже может быть, публика будет ДОВОЛЬНА!!!
      Веселится и дегустирует весь народ, а от игры сборной им явно не до смеха и не до ликований!

      -1
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Popularov 22 июня 2017, 17:16

      Хотел написать,что Гена- идиот... Не буду. Потому, что идиот это ты...

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 22 июня 2017, 15:50

      Разные классы команд...Вышел бы и сам показал как нужно играть против лучшего игрока...а то только языком трепать может....

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      Рейтинг: +4024

      raritet 22 июня 2017, 15:42

      Тоже сравнил Кудряшова с лучшим игроком Европы. Несравнимые величины. Нужно сказать спасибо , что не получили разгромные 3:0. Разница в классе видна невооруженным глазом.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 июня 2017, 15:34

      Забито не тупо,
      Пас был супер.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 15:20

      Печально, но защитник ошибся... По игре беда, конечно, но говоря о перспективах - на ошибках учатся.... Надеюсь, что многие впервые вышедшие на матч с ЧЕМПИОНАМИ ЕВРОПЫ получили некоторое понимание европейского футбола и увидели те высоты, к которым надо стремится... Многие вчера ошибались, без ошибок сложно играть, просто ошибка Кудряшова стала фатальной.... Ничего он не забыл и всё видел.... Вот действовать по ситуации не смог...

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