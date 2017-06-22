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    Рахимов: «В эпизоде с пропущенным голом от Португалии нельзя никого обвинять»

    Российский специалист Рашид Рахимов выразил мнение, что голкипер сборной России Игорь Акинфеев и защитник Федор Кудряшов не виноваты в пропущенном голе команды от Португалии (0:1). Напомним, что ворота россиян ударом головой на восьмой минуте встречи поразил нападающий Криштиану Роналду.

    – После матча Акинфеев взял вину на себя за пропущенный гол. Согласны с ним?

    – Это самокритика, хорошее качество. Надо признать, что Акинфеев в двух-трех эпизодах по-настоящему выручил команду. Что касается самого гола, то футбол построен на ошибках. Не нужно на этом зацикливаться.

    – Показалось, что сборная России слишком легко пропустила мяч. Так кто же все-таки виноват в этом эпизоде?

    – Нельзя никого обвинять. Подача была выполнена идеально, Роналду занял выгодную позицию. Если попросить португальца еще пять – шесть раз повторить навес, – дойдет ли он до адресата?

    В этой ситуации Кудряшов тоже действовал абсолютно верно, по мячу. Защитник находился ближе к воротам, чем Роналду. Если посмотреть внимательно, на мяч набегал еще один игрок. Так что позицию Федор занял верную.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2017 13:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 июня 2017, 15:42

      Ну одно то ясно,
      Пас был классный.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 15:40

      Совершенно согласен.... Вот Васин в дерби ОЧЕНЬ ошибся, это да... А здесь удачная подача, удачный выбор места Роналду.... Мяч прилетел в точку... За матч проходят десятки навесов разной корявости... Тут сошлись португальские звёзды....

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 июня 2017, 13:52

      Тут как раз тот случай когда можно "Понять и простить" )))
      Этот "киборг" и Ювентусу и Баварии забивал. И не надо мечтать, что это вот один момент был, а так бы вот хрен забили.
      Португальцы и играли бы совсем по другому, не забей они в этом моменте.
      А то что бы они себе еще моментов 100% на создавали сомнений в этом нет.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 22 июня 2017, 13:20

      "Что касается самого гола, то футбол построен на ошибках." ... "Нельзя никого обвинять."
      Два взаимоисключающих тезиса от Рахимова ... Есть гол = есть ошибка ... но при этом никто не виноват ... а в чем тогда ошибка?

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 22 июня 2017, 13:15

      "Так что позицию Федор занял верную позицию."
      2 раза слово "позицию" ...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Atom2020 22 июня 2017, 15:48

      Авторы быстро устраняют косяки в заголовка, текстах, а потом в комментах недовольно пишут, типа всё нормально, типа вы сами читатели безглазые... У меня 2 раза было...

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