Рахимов: «В эпизоде с пропущенным голом от Португалии нельзя никого обвинять»

Российский специалист Рашид Рахимов выразил мнение, что голкипер сборной России Игорь Акинфеев и защитник Федор Кудряшов не виноваты в пропущенном голе команды от Португалии (0:1). Напомним, что ворота россиян ударом головой на восьмой минуте встречи поразил нападающий Криштиану Роналду.

– После матча Акинфеев взял вину на себя за пропущенный гол. Согласны с ним?

– Это самокритика, хорошее качество. Надо признать, что Акинфеев в двух-трех эпизодах по-настоящему выручил команду. Что касается самого гола, то футбол построен на ошибках. Не нужно на этом зацикливаться.

– Показалось, что сборная России слишком легко пропустила мяч. Так кто же все-таки виноват в этом эпизоде?

– Нельзя никого обвинять. Подача была выполнена идеально, Роналду занял выгодную позицию. Если попросить португальца еще пять – шесть раз повторить навес, – дойдет ли он до адресата?

В этой ситуации Кудряшов тоже действовал абсолютно верно, по мячу. Защитник находился ближе к воротам, чем Роналду. Если посмотреть внимательно, на мяч набегал еще один игрок. Так что позицию Федор занял верную.