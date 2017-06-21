Жирков: «Португальцев нужно было накрывать на их половине, а они проходили»

Жирков,как раз не выпадал,больше действовал удачно,Головин тоже(во втором тайме) нормально смотрелся,а также Акинфеев,(после пропущенного гола) выручал много и,относительно неплохо выглядел Васин.Остальным надо прибавлять...Пока вывод неутешительный-команды из разных дивизионов...Но прогресс есть,команда новая,помоложе,надеемся с амбициями,выздоровеют все травмированные и надеемся сборная РОССИИ станет современной,играющей командой!
Полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал результат матча с Португалией. Жирков отметил, что перед командой была поставлена задача накрывать соперника еще на чужой половине поля.
«В первом тайме у нас не очень хорошо получалось накрывать португальцев на их половине поля. Перед нами была поставлена задача встречать их именно там, но они легко проходили. Так и пропустили гол», – отметил Юрий Жирков.
Единственным голом во встрече России и Португалии отметился Криштиану Роналду.
Россия проиграла Португалии. В чем дело?