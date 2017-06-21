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    Жирков: «Португальцев нужно было накрывать на их половине, а они проходили»

    Полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал результат матча с Португалией. Жирков отметил, что перед командой была поставлена задача накрывать соперника еще на чужой половине поля.

    «В первом тайме у нас не очень хорошо получалось накрывать португальцев на их половине поля. Перед нами была поставлена задача встречать их именно там, но они легко проходили. Так и пропустили гол», – отметил Юрий Жирков.

    Единственным голом во встрече России и Португалии отметился Криштиану Роналду.

    Россия проиграла Португалии. В чем дело?

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2017 23:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 22 июня 2017, 11:20

      Жирков,как раз не выпадал,больше действовал удачно,Головин тоже(во втором тайме) нормально смотрелся,а также Акинфеев,(после пропущенного гола) выручал много и,относительно неплохо выглядел Васин.Остальным надо прибавлять...Пока вывод неутешительный-команды из разных дивизионов...Но прогресс есть,команда новая,помоложе,надеемся с амбициями,выздоровеют все травмированные и надеемся сборная РОССИИ станет современной,играющей командой!

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 22 июня 2017, 10:04

      Когда они включали прессинг - казалось, что наших меньше и они как в замедленном кино.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 июня 2017, 01:45

      Их половину поля мы увидели только в концовке матча...

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 июня 2017, 00:14

      Когда во втором тайме было сыграно 3 минуты на встречных курсах, я думал вся сборная попадает на газон и будет биться о траву. Пешеходы. Вы на себя со стороны посмотрите.

      2
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 21 июня 2017, 23:53

      Хотеть хотели, но класс классом...

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