Жирков: «Португальцев нужно было накрывать на их половине, а они проходили»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал результат матча с Португалией. Жирков отметил, что перед командой была поставлена задача накрывать соперника еще на чужой половине поля.

«В первом тайме у нас не очень хорошо получалось накрывать португальцев на их половине поля. Перед нами была поставлена задача встречать их именно там, но они легко проходили. Так и пропустили гол», – отметил Юрий Жирков.

Единственным голом во встрече России и Португалии отметился Криштиану Роналду.

Россия проиграла Португалии. В чем дело?