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    Черчесов: «Не только мы зеваем Роналду, судя по «Золотым мячам»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о моменте с пропущенным голом от Криштиану Роналду. Специалист отметил, что всем тяжело играть против звездного португальца.

    «Была подача, мы прозевали игрока. И не только мы его зеваем, судя по «Золотым мячам». Португальцы хорошо играли и забили гол», – рассказал Черчесов.

    Криштиану Роналду был признан лучшим игроком этого матча. Победа над Россией позволила Португалии возглавить группу с четырьмя очками.

    Россия проиграла Португалии. В чем дело?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2017 22:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 16:00

      Дааа.... Ну ладно ошиблись, ну ладно пропустили.... Но где удары, где хотя бы один завалященький гол?.... Логичное завершение большинства атак - это удар в сторону ворот, а ещё лучше в створ, а просто замечательно в сетку...

      0
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 22 июня 2017, 11:59

      При чём тут Роналду и Золотые мячи - 0 ударов в створ ворот - о чём тут вообще говорить?

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 22 июня 2017, 00:30

      Ну как прозевали...вы ему всю правую бровку оставили...гуляй - не хочу, называется

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 22 июня 2017, 00:17

      КТО ВИНОВАТ В ГОЛЕ РОНАЛДУ? Черчесов виноват!!!
      Его ошибка в выборе состава и системы подготовки к игре!
      Я ещё по первому матчу видел, что хуже всех по игре смотрится Кудряшов!
      Зачем его ставил Черчесов не понятно!
      Он и в Ростове пожарит, а тут такой турнир, да ещё с травмой!
      Непонятно, зачем Черчесов его поставил!
      Техника и уровень подготовки у Кудряшова очень низкие!
      Он и в Ростове теряет позицию и не смотрит за соперниками!
      Засмотрелся на мяч, а соперника ПРОВОРОНИЛ, и вот вам результат!
      Игорю Акинфееву надо было подсказывать игрокам обороны, где и кого надо держать в своей штрафной!
      А он молчит!
      Почему Черчесов не обращает на это внимание!
      Это не мелочи.
      Из-за этих ошибок забили гол!
      Видно же, что игроки защиты ошибаются в выборе позиции и им Акинфееву надо подсказать, кого держать и кто не прикрыт!
      Вторая сторона безобразной игры.
      Плохая тактическая подготовка и ФАТАЛЬНАЯ потеря мяча!
      Что Черчесов делает на тренировках???
      Как он тренирует и что!
      Игроки не умеют держать мяч! СТЫДОБА!!!
      И никто на тренировке этим не занимался!
      Как так можно играть и готовиться???
      Португальцы смотрелись намного лучше и тактически и технически!
      Знали куда бежать и что делать с мячом!
      При такой безобразной тактической и технической подготовке, сборной России трудно было рассчитывать на успех!


      Речь не идёт в поисках крайнего!
      Крайними - оказались все игроки сборной, кроме Васина!
      Акинфеев при голе вышел далековато из ворот.
      Если бы Игорь был бы ближе к ленточке своих ворот, то смог бы отбить мяч или перевести его на угловой!
      Просматривается ошибка Игоря в выборе позиции для отражения удара.
      Мяч летел по дуге и как раз Игорь прыгал за ним в тот момент, когда мяч был в наивысшей фазе своего полёта и даже роста в прыжке Игорю не хватило для отражения мяча.
      Если бы он правильно выбрал бы позицию и стоял ближе к ленточке своих ворот, то и гола бы НЕ БЫЛО!!!
      Ошибок у игроков сборной много и места не хватит, чтобы все их здесь привести.
      Но за это очки не начисляют и медали не дают, да и сборная уже проиграла, но разбирать ошибки надо!
      Черчесов здесь НЕ ДОРАБАТЫВАЕТ, в плане объективной фиксации ошибок и метода их устранения у сборников!
      Как тренировались, как готовились, так и ПРОИГРАЛИ!
      Я предлагал приставить к Роналду персональщика.
      Это отличный футбольный приём, чтобы прикрыть опасного игрока, но Черчесов не приставил и ПРОИГРАЛ!
      Это вина Черчесова и его тренерского штаба!
      Плохо подготовили команду к этой игре и поэтому в голе Роналду и в поражении сборной ВИНОВАТ и даже ОЧЕНЬ - Станислав Черчесов!!!
      Плохо у него поставлена работа над шибками и плохо поставлен тренировочный процесс, в результате которого сборники НЕ ЗНАЮТ, что делать и куда бежать!!!
      Не знают и знать не хотят!
      А вот игроки Португалии ЗНАЛИ и бежали и забивали!
      Потому что они этим занимались на тренировке и при подготовке!
      Уровень игры португальцев сразу же был виден, уже по первым минутам матча!
      Португальцы прибрали мяч к своим ногам и перебегали и переиграли нашу сборную и как результат - они ПОБЕДИЛИ, а наши ПОИГРАЛИ!
      А кто виноват - Черчесов.
      С него, как с гуся вода - плохо тренирует, готовит, а вот у бровки - ну, прям артист москонцерта.
      Может ему амплуа сменить, тренера на артиста и пусть на сцене, а не у бровки откалывает цирковые номера!
      Вот тогда, очень даже может быть, публика будет очень ДОВОЛЬНА!!!
      Веселится и ликует весь народ, а от игры сборной им явно не до смеха и не до ликований!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 июня 2017, 00:11

      физрук нормальный никогда не найдет в этом причину

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 22 июня 2017, 00:03

      Не получалось же.

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 21 июня 2017, 23:05

      капитан Очевидность
      .

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 июня 2017, 22:42

      дешёвая отмазка.

      5
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      Рейтинг: +17

      Favoritos 21 июня 2017, 22:29

      Количество его "Золотых мячей" - вообще не повод оставлять его в одиночестве! Ни Кудряшов, ни Комбаров, даже не пытались на него смотреть.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 июня 2017, 22:24

      против таких игроков как роналду и артуро видаль ставить кудряшова и шишкина... они чисто физически меньше, безотносительно мастерства.

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