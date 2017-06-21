Черчесов: «Не только мы зеваем Роналду, судя по «Золотым мячам»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о моменте с пропущенным голом от Криштиану Роналду. Специалист отметил, что всем тяжело играть против звездного португальца.

«Была подача, мы прозевали игрока. И не только мы его зеваем, судя по «Золотым мячам». Португальцы хорошо играли и забили гол», – рассказал Черчесов.

Криштиану Роналду был признан лучшим игроком этого матча. Победа над Россией позволила Португалии возглавить группу с четырьмя очками.

Россия проиграла Португалии. В чем дело?