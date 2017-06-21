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  • Черчесов: «Не только мы зеваем Роналду, судя по «Золотым мячам»

Черчесов: «Не только мы зеваем Роналду, судя по «Золотым мячам»

21 июня 2017, 22:06
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о моменте с пропущенным голом от Криштиану Роналду. Специалист отметил, что всем тяжело играть против звездного португальца.

«Была подача, мы прозевали игрока. И не только мы его зеваем, судя по «Золотым мячам». Португальцы хорошо играли и забили гол», – рассказал Черчесов.

Криштиану Роналду был признан лучшим игроком этого матча. Победа над Россией позволила Португалии возглавить группу с четырьмя очками.

Россия проиграла Португалии. В чем дело?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Португалия Роналду Криштиану Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Chesn0k
1498073062
против таких игроков как роналду и артуро видаль ставить кудряшова и шишкина... они чисто физически меньше, безотносительно мастерства.
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Favoritos
1498073399
Количество его "Золотых мячей" - вообще не повод оставлять его в одиночестве! Ни Кудряшов, ни Комбаров, даже не пытались на него смотреть.
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Gullit 76
1498074146
дешёвая отмазка.
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Робинзон
1498075559
капитан Очевидность .
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Борз-95
1498078985
Не получалось же.
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карасевщина
1498079495
физрук нормальный никогда не найдет в этом причину
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Popularov
1498079838
КТО ВИНОВАТ В ГОЛЕ РОНАЛДУ? Черчесов виноват!!! Его ошибка в выборе состава и системы подготовки к игре! Я ещё по первому матчу видел, что хуже всех по игре смотрится Кудряшов! Зачем его ставил Черчесов не понятно! Он и в Ростове пожарит, а тут такой турнир, да ещё с травмой! Непонятно, зачем Черчесов его поставил! Техника и уровень подготовки у Кудряшова очень низкие! Он и в Ростове теряет позицию и не смотрит за соперниками! Засмотрелся на мяч, а соперника ПРОВОРОНИЛ, и вот вам результат! Игорю Акинфееву надо было подсказывать игрокам обороны, где и кого надо держать в своей штрафной! А он молчит! Почему Черчесов не обращает на это внимание! Это не мелочи. Из-за этих ошибок забили гол! Видно же, что игроки защиты ошибаются в выборе позиции и им Акинфееву надо подсказать, кого держать и кто не прикрыт! Вторая сторона безобразной игры. Плохая тактическая подготовка и ФАТАЛЬНАЯ потеря мяча! Что Черчесов делает на тренировках??? Как он тренирует и что! Игроки не умеют держать мяч! СТЫДОБА!!! И никто на тренировке этим не занимался! Как так можно играть и готовиться??? Португальцы смотрелись намного лучше и тактически и технически! Знали куда бежать и что делать с мячом! При такой безобразной тактической и технической подготовке, сборной России трудно было рассчитывать на успех! Речь не идёт в поисках крайнего! Крайними - оказались все игроки сборной, кроме Васина! Акинфеев при голе вышел далековато из ворот. Если бы Игорь был бы ближе к ленточке своих ворот, то смог бы отбить мяч или перевести его на угловой! Просматривается ошибка Игоря в выборе позиции для отражения удара. Мяч летел по дуге и как раз Игорь прыгал за ним в тот момент, когда мяч был в наивысшей фазе своего полёта и даже роста в прыжке Игорю не хватило для отражения мяча. Если бы он правильно выбрал бы позицию и стоял ближе к ленточке своих ворот, то и гола бы НЕ БЫЛО!!! Ошибок у игроков сборной много и места не хватит, чтобы все их здесь привести. Но за это очки не начисляют и медали не дают, да и сборная уже проиграла, но разбирать ошибки надо! Черчесов здесь НЕ ДОРАБАТЫВАЕТ, в плане объективной фиксации ошибок и метода их устранения у сборников! Как тренировались, как готовились, так и ПРОИГРАЛИ! Я предлагал приставить к Роналду персональщика. Это отличный футбольный приём, чтобы прикрыть опасного игрока, но Черчесов не приставил и ПРОИГРАЛ! Это вина Черчесова и его тренерского штаба! Плохо подготовили команду к этой игре и поэтому в голе Роналду и в поражении сборной ВИНОВАТ и даже ОЧЕНЬ - Станислав Черчесов!!! Плохо у него поставлена работа над шибками и плохо поставлен тренировочный процесс, в результате которого сборники НЕ ЗНАЮТ, что делать и куда бежать!!! Не знают и знать не хотят! А вот игроки Португалии ЗНАЛИ и бежали и забивали! Потому что они этим занимались на тренировке и при подготовке! Уровень игры португальцев сразу же был виден, уже по первым минутам матча! Португальцы прибрали мяч к своим ногам и перебегали и переиграли нашу сборную и как результат - они ПОБЕДИЛИ, а наши ПОИГРАЛИ! А кто виноват - Черчесов. С него, как с гуся вода - плохо тренирует, готовит, а вот у бровки - ну, прям артист москонцерта. Может ему амплуа сменить, тренера на артиста и пусть на сцене, а не у бровки откалывает цирковые номера! Вот тогда, очень даже может быть, публика будет очень ДОВОЛЬНА!!! Веселится и ликует весь народ, а от игры сборной им явно не до смеха и не до ликований!
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ProstoPolzovatel
1498080620
Ну как прозевали...вы ему всю правую бровку оставили...гуляй - не хочу, называется
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ArReal
1498121969
При чём тут Роналду и Золотые мячи - 0 ударов в створ ворот - о чём тут вообще говорить?
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insider_retro
1498136426
Дааа.... Ну ладно ошиблись, ну ладно пропустили.... Но где удары, где хотя бы один завалященький гол?.... Логичное завершение большинства атак - это удар в сторону ворот, а ещё лучше в створ, а просто замечательно в сетку...
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