Сантуш признался, что сборная России доставила португальцам проблемы

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о победе над Россией. Напомним, португальцы праздновали минимальный успех благодаря голу Криштиану Роналду. Специалист отметил, что во втором тайме сборная России смогла переломить ход матча.

«В первом тайме мы сыграли здорово, кроме десятиминутки перед перерывом. Во втором тайме Россия создала для нас проблемы, выпустив двух высоких игроков.

Мы вынуждены были менять Рафаэля Геррейру, потому что не хватало свежих игроков в центре. Для победы хватило того, что мы сделали», – сказал Сантуш.

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