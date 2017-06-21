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    Мутко уверен, что за сборную России стыдно не будет

    Президент РФС Виталий Мутко уверен, что в оставшихся матчах Кубка конфедераций болельщикам сборной России не будет стыдно за команду.

    «Надеюсь, следующие матчи сборной России пройдут нормально. Хотя мы видели игру сборной Португалии и Мексики, это совершенно другой уровень. Мы только двигаемся в этом направлении очень серьезными шагами, ребята готовятся, команда обновленная.

    Выход в плей-офф? Мы все хотим этого. Команда готовилась, тоже хочет этого. У всех одни надежды. Но это в конечном счете спорт, футбол. Будет один победитель.

    В целом формируется коллектив, им нужна поддержка и на протяжении подготовки к чемпионату мира без относительности и привязки к результату. Мы же все время вокруг этого льнем, и это на команду давит. Ребята профессиональные, хотят показать все, что есть, будем надеяться, этого хватит. Абсолютно уверен, что за команду стыдно не будет», – сказал Мутко.

    В матче второго тура сборная России сыграет с Португалией в Москве. Игра состоится в среду, 21 июня, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Интерфакс

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    21.06.2017 11:30
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +6913

      батог 21 июня 2017, 20:05

      Господин Мутко, для кого придумали видеопросмотр? Или на Россию и в России судьи хрен кладут? Надо вводить правила просмотра, как в теннисе - 5 просмотров с каждой стороны по требованию тренера команды!!! А так как сейчас он и на хрен не нужен!!!!

      0
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      Рейтинг: +759

      sevsor 21 июня 2017, 18:59

      Пока то, что мы видим после первого тайма, можно утверждать, -оптимизм господина-товарища Мутко ничём не обоснован.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июня 2017, 18:40

      Стыдно, что российским футболом управляют такие функционеры как Мутко!!!

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июня 2017, 16:33

      Ну посмотрим, а то как Вэльсу проиграли 0-3 так им доверия нет!

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 21 июня 2017, 16:30

      Если будут бороться все 90 минут ,то стыда точно никого в этом нет.Даже если и проиграть ,то достойно. А так ,мяч круглый ,поле ровное ,лишь бы погода не вмешалась в ходе матча.

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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 21 июня 2017, 16:03

      да уж, вот с таким настроем и команда наверное выйдет (((Хотя мы видели игру сборной Португалии и Мексики, это совершенно другой уровень. Мы только двигаемся в этом направлении))) сразу предупредил что проиграем в оставшихся двух матчах(( Видно, что "верит" в команду(((

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      Рейтинг: +71

      Slemanort 21 июня 2017, 14:50

      Можно выигрывать и Мексику и Португалию. Если вовремя уходить в 5-4-1 в обороне и 3-5-2 в атаке. То все обязательно получится.

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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 21 июня 2017, 13:44

      Да... вот это и есть уровень футбола наш:играем не за трофеи, а главное чтобы стыдно не было.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 июня 2017, 13:33

      Сегодня навоз повозят,посмотрим что скажешь потом!)

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 июня 2017, 12:53

      Стыдно у кого видно, а мы ещё ничего такого не показали.
      Тебе по любому стыдно не будет, тебя ещё ни за что не наказали.
      Это ты безгрешен, типа.
      Липа.

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