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Мутко уверен, что за сборную России стыдно не будет

21 июня 2017, 11:30
24

Президент РФС Виталий Мутко уверен, что в оставшихся матчах Кубка конфедераций болельщикам сборной России не будет стыдно за команду.

«Надеюсь, следующие матчи сборной России пройдут нормально. Хотя мы видели игру сборной Португалии и Мексики, это совершенно другой уровень. Мы только двигаемся в этом направлении очень серьезными шагами, ребята готовятся, команда обновленная.

Выход в плей-офф? Мы все хотим этого. Команда готовилась, тоже хочет этого. У всех одни надежды. Но это в конечном счете спорт, футбол. Будет один победитель.

В целом формируется коллектив, им нужна поддержка и на протяжении подготовки к чемпионату мира без относительности и привязки к результату. Мы же все время вокруг этого льнем, и это на команду давит. Ребята профессиональные, хотят показать все, что есть, будем надеяться, этого хватит. Абсолютно уверен, что за команду стыдно не будет», – сказал Мутко.

В матче второго тура сборная России сыграет с Португалией в Москве. Игра состоится в среду, 21 июня, в 18:00 по московскому времени.

Источник: Интерфакс
Кубок конфедераций Россия Мутко Виталий
Комментарии (24)
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and4ever86
1498035257
Так если у него атрофировано чувство стыда, то как ему может быть стыдно?!
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prtcs
1498036191
Мудко стыдно НИКОГДА не будет, он забыл что это такое.
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bset
1498037287
Настолько серьезными шагами двигаемся, что с 2009 года из бронзового призера Евро с игроками английского чемпионата превратились к 2017 году в команду из неопытных игроков РФПЛ. Причем часть финишировала во второй половине таблицы. В какую сторону шаги? В сторону деградации?
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spartach n1
1498037323
За мутко стыдно !
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СПАРТ-ТАК
1498037348
Стыдно уже давно, пора что то делать на поле, что бы не было стыдно!!!
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Небесная
1498037706
Когда у него язык отсохнет? Мозг - то давно отсох...
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Краса
1498038233
Что поразительно господина М---О даже Питерцы не любят!!!
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subbotaspartak
1498038796
Стыдно у кого видно, а мы ещё ничего такого не показали. Тебе по любому стыдно не будет, тебя ещё ни за что не наказали. Это ты безгрешен, типа. Липа.
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VVM1964
1498054107
МУТКО СТЫДНО НЕ БЫВАЕТ , НАШЛИ КОГО СПРАШИВАТЬ ПРО СТЫД .
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a-rakhmatov
1498059646
Стыдно, что российским футболом управляют такие функционеры как Мутко!!!
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