Мутко уверен, что за сборную России стыдно не будет

Президент РФС Виталий Мутко уверен, что в оставшихся матчах Кубка конфедераций болельщикам сборной России не будет стыдно за команду.

«Надеюсь, следующие матчи сборной России пройдут нормально. Хотя мы видели игру сборной Португалии и Мексики, это совершенно другой уровень. Мы только двигаемся в этом направлении очень серьезными шагами, ребята готовятся, команда обновленная.

Выход в плей-офф? Мы все хотим этого. Команда готовилась, тоже хочет этого. У всех одни надежды. Но это в конечном счете спорт, футбол. Будет один победитель.

В целом формируется коллектив, им нужна поддержка и на протяжении подготовки к чемпионату мира без относительности и привязки к результату. Мы же все время вокруг этого льнем, и это на команду давит. Ребята профессиональные, хотят показать все, что есть, будем надеяться, этого хватит. Абсолютно уверен, что за команду стыдно не будет», – сказал Мутко.

В матче второго тура сборная России сыграет с Португалией в Москве. Игра состоится в среду, 21 июня, в 18:00 по московскому времени.