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  • Спортдиректор «Рубина»: «Бердыев сказал, что будем играть как «Барселона». Ляпнул, конечно»

Спортдиректор «Рубина»: «Бердыев сказал, что будем играть как «Барселона». Ляпнул, конечно»

21 июня 2017, 10:05
10

Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, чего не хватало команде при Курбане Бердыеве несколько лет назад. По его словам, команда сможет показывать яркий футбол в предстоящем сезоне.

«Мы можем играть в открытый футбол, но при наличии определенных игроков. Если у нас нет быстрых, хороших центральных защитников с первым пасом, то как мы можем играть в открытый футбол? Чтобы получить сразу три гола? У нас должны быть игроки топ-уровня для такого футбола. Поэтому из того, что было, мы то и слепили. И это не совсем закрытый футбол. Крайние защитники ведь играют высоко: когда мы играли с «Атлетико», Филипе Луис вообще играл в штрафной. Я Бекиичу: «А как так? Почему крайний защитник вот тут?» Потом мы играем матч, и я вижу, что Кудряшов находится в той же позиции.

Бердыев очень обучаемый. Когда мы выиграли два чемпионства, то у нас контроля мяча вообще не было. А потом Бердыев сказал, что будем играть как «Барселона». Ляпнул, конечно. Но мы ведь потом наладили контроль, и к нам приезжал «Локомотив», так он мяча вообще не касался. Сычеву Диме было плохо после матча, и он говорил: «Я в жизни столько не бегал». Так и первый тайм с «Твенте». Но никто не дождался, когда придет результат. Нам не хватало сильного нападающего типа Вагнера Лава, который бы вскрывал. Если бы был такой, то мы бы разрывали. Рондон – другой совершенно. Мы всегда мечтали получить такого игрока, как Вагнер.

Такие нападающие, способные при плотной обороне вскрывать оборону за счет индивидуальных качеств, вообще на вес золота! Он спиной к воротам передачи принимал так, что защитники не знали, что с ним делать, он прямо при приеме мог обыграть, с двух ног бил! Вагнер гениально играл, и Курбан просто мечтал о таком игроке», – признался Сайманов.

Напомним, что Курбан Бердыев в начале июня этого года официально вернулся в «Рубин» из «Ростова».

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Сычев Дмитрий Вагнер Лав Рондон Хосе Саломон Бердыев Курбан
Комментарии (10)
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lek!
1498029549
Если Рубин сделает качественные покупки плюс еще 1 клуб который будет бороться на чемпионство . Зенит , Спартак , ЦСКА , Краснодар ,Рубин уже не плохо. Может после этого и чемпионат по интересней станет.
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T 72
1498029590
Ну и возьмите Вагнера,чуть медленнее стал,но остальное всё при нём)
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Mahone
1498029593
Будет так как сказал Бикеич,Рубин второй после Спартака!!!!!!!!! Вперед Рубин
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Berdchanin
1498035582
Бердыев просто так не ляпнет. Никому из футбольного мира не верю, как ему
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paparazzi-kazan
1498041530
Мы только "За".
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dok66
1498050525
Так и возьмите Вагнера . Он продолжает забивать !
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a-rakhmatov
1498053178
Жаль за Бердыевым не пошли его кличевые игроки из Ростова.....их забрал Зенит...
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