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    Спортдиректор «Рубина»: «Бердыев сказал, что будем играть как «Барселона». Ляпнул, конечно»

    Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, чего не хватало команде при Курбане Бердыеве несколько лет назад. По его словам, команда сможет показывать яркий футбол в предстоящем сезоне.

    «Мы можем играть в открытый футбол, но при наличии определенных игроков. Если у нас нет быстрых, хороших центральных защитников с первым пасом, то как мы можем играть в открытый футбол? Чтобы получить сразу три гола? У нас должны быть игроки топ-уровня для такого футбола. Поэтому из того, что было, мы то и слепили. И это не совсем закрытый футбол. Крайние защитники ведь играют высоко: когда мы играли с «Атлетико», Филипе Луис вообще играл в штрафной. Я Бекиичу: «А как так? Почему крайний защитник вот тут?» Потом мы играем матч, и я вижу, что Кудряшов находится в той же позиции.

    Бердыев очень обучаемый. Когда мы выиграли два чемпионства, то у нас контроля мяча вообще не было. А потом Бердыев сказал, что будем играть как «Барселона». Ляпнул, конечно. Но мы ведь потом наладили контроль, и к нам приезжал «Локомотив», так он мяча вообще не касался. Сычеву Диме было плохо после матча, и он говорил: «Я в жизни столько не бегал». Так и первый тайм с «Твенте». Но никто не дождался, когда придет результат. Нам не хватало сильного нападающего типа Вагнера Лава, который бы вскрывал. Если бы был такой, то мы бы разрывали. Рондон – другой совершенно. Мы всегда мечтали получить такого игрока, как Вагнер.

    Такие нападающие, способные при плотной обороне вскрывать оборону за счет индивидуальных качеств, вообще на вес золота! Он спиной к воротам передачи принимал так, что защитники не знали, что с ним делать, он прямо при приеме мог обыграть, с двух ног бил! Вагнер гениально играл, и Курбан просто мечтал о таком игроке», – признался Сайманов.

    Напомним, что Курбан Бердыев в начале июня этого года официально вернулся в «Рубин» из «Ростова».

    Источник: БИЗНЕС Online

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    21.06.2017 10:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июня 2017, 16:52

      Жаль за Бердыевым не пошли его кличевые игроки из Ростова.....их забрал Зенит...

      0
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      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > a-rakhmatov 21 июня 2017, 16:54

      почему то же не пошли ???

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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 июня 2017, 16:08

      Так и возьмите Вагнера . Он продолжает забивать !

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > sssrspartak 21 июня 2017, 16:53

      Так Бердыев вроде о них не говорил .)))

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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 21 июня 2017, 13:38

      Мы только "За".

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 21 июня 2017, 11:59

      Бердыев просто так не ляпнет. Никому из футбольного мира не верю, как ему

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 июня 2017, 10:19

      Будет так как сказал Бикеич,Рубин второй после Спартака!!!!!!!!! Вперед Рубин

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      Рейтинг: +320

      T 72 21 июня 2017, 10:19

      Ну и возьмите Вагнера,чуть медленнее стал,но остальное всё при нём)

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      Рейтинг: +1894

      lek! 21 июня 2017, 10:19

      Если Рубин сделает качественные покупки плюс еще 1 клуб который будет бороться на чемпионство . Зенит , Спартак , ЦСКА , Краснодар ,Рубин уже не плохо. Может после этого и чемпионат по интересней станет.

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > lek! 21 июня 2017, 11:22

      Ахмат, Анжи, Амкар - дальше спускай пар.

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