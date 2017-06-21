Спортдиректор «Рубина»: «Бердыев сказал, что будем играть как «Барселона». Ляпнул, конечно»

Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, чего не хватало команде при Курбане Бердыеве несколько лет назад. По его словам, команда сможет показывать яркий футбол в предстоящем сезоне.

«Мы можем играть в открытый футбол, но при наличии определенных игроков. Если у нас нет быстрых, хороших центральных защитников с первым пасом, то как мы можем играть в открытый футбол? Чтобы получить сразу три гола? У нас должны быть игроки топ-уровня для такого футбола. Поэтому из того, что было, мы то и слепили. И это не совсем закрытый футбол. Крайние защитники ведь играют высоко: когда мы играли с «Атлетико», Филипе Луис вообще играл в штрафной. Я Бекиичу: «А как так? Почему крайний защитник вот тут?» Потом мы играем матч, и я вижу, что Кудряшов находится в той же позиции.

Бердыев очень обучаемый. Когда мы выиграли два чемпионства, то у нас контроля мяча вообще не было. А потом Бердыев сказал, что будем играть как «Барселона». Ляпнул, конечно. Но мы ведь потом наладили контроль, и к нам приезжал «Локомотив», так он мяча вообще не касался. Сычеву Диме было плохо после матча, и он говорил: «Я в жизни столько не бегал». Так и первый тайм с «Твенте». Но никто не дождался, когда придет результат. Нам не хватало сильного нападающего типа Вагнера Лава, который бы вскрывал. Если бы был такой, то мы бы разрывали. Рондон – другой совершенно. Мы всегда мечтали получить такого игрока, как Вагнер.

Такие нападающие, способные при плотной обороне вскрывать оборону за счет индивидуальных качеств, вообще на вес золота! Он спиной к воротам передачи принимал так, что защитники не знали, что с ним делать, он прямо при приеме мог обыграть, с двух ног бил! Вагнер гениально играл, и Курбан просто мечтал о таком игроке», – признался Сайманов.

Напомним, что Курбан Бердыев в начале июня этого года официально вернулся в «Рубин» из «Ростова».