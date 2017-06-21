Пепе: «Побеждать не просто, но у нас есть футболисты, которые могут это сделать»

Защитник сборной Португалии Пепе считает, что его команда скромная, но при этом готовая побеждать в любом матче Кубке конфедераций. Футболист уверен, что его сборная пройдет по турнирной сетке как можно дальше.

«Мы мотивированы, хотели бы осчастливить болельщиков. Все в сборной стараются делать все, что в их силах, чтобы гордо представлять Португалии. Мы сплоченная команда, все футболисты выкладываются, работают, готовятся к игре. Однако мы скромные и скромно попытаемся выиграть.

Это непросто, но у нас есть футболисты, которые могут это сделать. Надеюсь, завтра сможем порадовать болельщиков. Мы думаем о том, чтобы зайти максимально далеко на этом турнире, это большая привилегия для нас.

Нам нужно быть приверженцами своего стиля. Против Мексики нам не повезло, пропустили в концовках таймов, это невезение. Но завтра мы должны быть готовы и быть на высоте», — сказал Пепе.

Во втором туре Кубка конфедераций сборной Португалии предстоит встретиться с Россией. Игра состоится в четверг, 21 июня, в 18:00 по московскому времени.