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    Сантуш: «После приезда в Россию на Кубок конфедераций пообщался с моим дорогим другом Аленичевым»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш накануне матча второго тура группового раунда Кубка конфедераций с Россией отметил, что после приезда на турнир пообщался с экс-хавбеком «Порту», а ныне главным тренером «Енисея» Дмитрием Аленичевым. Специалист подчеркнул, что 44-летний россиянин является его дорогим другом.

    – Общаетесь ли вы с Дмитрием Аленичевым, вашим бывшим футболистом?

    – Да, я с ним побеседовал после приезда. И не раз. Можно сказать, что мы близкие друзья. Два-три года назад были вместе на большом празднике футбола, вообще общаемся каждый месяц. Это дорогой для меня друг.

    Напомним, Аленичев выступал под руководством Сантуша в «Порту» в 2000-2001 годах.

    Поединок Россия – Португалия состоится в среду, 21 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2017 21:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 21 июня 2017, 09:47

      Разольётся ли Енисей?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 июня 2017, 23:23

      Уважаю Аленичева! Великий футболист. Очень надеюсь, что он ещё будет великим тренером. А круг его общения впечатляет. Сори ЦСКА ,не Гончаренко.

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