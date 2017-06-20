Сантуш: «После приезда в Россию на Кубок конфедераций пообщался с моим дорогим другом Аленичевым»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш накануне матча второго тура группового раунда Кубка конфедераций с Россией отметил, что после приезда на турнир пообщался с экс-хавбеком «Порту», а ныне главным тренером «Енисея» Дмитрием Аленичевым. Специалист подчеркнул, что 44-летний россиянин является его дорогим другом.

– Общаетесь ли вы с Дмитрием Аленичевым, вашим бывшим футболистом?

– Да, я с ним побеседовал после приезда. И не раз. Можно сказать, что мы близкие друзья. Два-три года назад были вместе на большом празднике футбола, вообще общаемся каждый месяц. Это дорогой для меня друг.

Напомним, Аленичев выступал под руководством Сантуша в «Порту» в 2000-2001 годах.

Поединок Россия – Португалия состоится в среду, 21 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.