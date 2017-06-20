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    Бубнов: «Считаю Чили фаворитом Кубка конфедераций»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил высокий уровень игры сборной Чили на Кубке конфедераций. По мнению ветерана, сборная Германии на турнире имеет серьезные проблемы в обороне.

    «Если судить о том, что мы видели в первом туре Кубка конфедераций, то лучшее впечатление пока оставила сборная Чили. Конечно, многие выходят играть с мотивацией, но к ней нужно ещe иметь и мастерство.

    Я смотрел игры сборной Германии с Австралией и товарищескую встречу с Данией. По этим матчам можно сделать вывод, что у них большие проблемы с линией обороны. У Чили и Мексики таких проблем нет. По этим играм, что я видел, мой фаворит – это сборная Чили», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    20.06.2017 18:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 21 июня 2017, 09:52

      Умён, собака, а смысл?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 июня 2017, 20:17

      Ну раз сам бубен так считает-то сборной Чили нечего не светит.

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 20 июня 2017, 19:59

      Спасиб обнадежил.Моя команда с 2014))

      0
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