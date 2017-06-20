Бубнов: «Считаю Чили фаворитом Кубка конфедераций»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил высокий уровень игры сборной Чили на Кубке конфедераций. По мнению ветерана, сборная Германии на турнире имеет серьезные проблемы в обороне.

«Если судить о том, что мы видели в первом туре Кубка конфедераций, то лучшее впечатление пока оставила сборная Чили. Конечно, многие выходят играть с мотивацией, но к ней нужно ещe иметь и мастерство.

Я смотрел игры сборной Германии с Австралией и товарищескую встречу с Данией. По этим матчам можно сделать вывод, что у них большие проблемы с линией обороны. У Чили и Мексики таких проблем нет. По этим играм, что я видел, мой фаворит – это сборная Чили», – заявил Бубнов.