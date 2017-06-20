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    Смолов заявил, что сборной России не требуется свой Роналду

    Нападающий сборной России Федор Смолов оценил шансы национальной команды в предстоящем матче с командой Португалии в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017. По мнению форварда, сборной России не нужен игрок калибра Криштиану Роналду.

    «Наш Криштиану? У нас такого нет. Я в полной уверенности, что он и не нужен. Очень тяжело выстроить единый организм, потому что в таком случае все крутится вокруг него.

    Как сборная будет обыгрывать Португалию? Задача игроков, и в частности моя, — хорошо потренироваться, потом выслушать установку на игру и максимально следовать ей на поле. Завтра посмотрим.

    На самом деле я не обращаю внимания на сравнения с Криштиану. Даже считаю их не совсем уместными. Все покажет игра. У нас свои задачи, у Криштиану, наверное, свои», – заявил Смолов.

    Напомним, в первом матче на турнире Россия обыграла Новую Зеландию (2:0), а португальцы сыграли вничью с Мексикой (2:2).

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2017 16:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июня 2017, 23:07

      Главное команда!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 июня 2017, 20:23

      Ничего в "Реале" никогда не крутилось и не крутится вокруг Роналду! Фёдор! Что за бред?! Да и амплуа у него такое, которое и не требует того, чтобы вокруг него что-то крутилось. Аналогичная ситуация и в сборной Португалии. Ну, а его результативность объясняется мастерством и необыкновенным голевым чутьём. Роналду не является мотором команды, и в роли плеймейкера никогда не выступал. Ни в клубе, ни в сборной. В отличии от того же Месси, который выполняет периодически разные функции на поле. Их сравнивать, чем многие грешат, полный абсурд! Совершенно разные по стилю игроки.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 17:19

      Грамотно ответил, мнение имеет право быть... А взглядов и теорий - тьма... Сборная Исландии прекрасно справлялась без одиозного лидера... А некоторые сборные строятся под игроков с определёнными выдающимися данными... Спорить, не переспорить....

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