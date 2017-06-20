Смолов заявил, что сборной России не требуется свой Роналду

Нападающий сборной России Федор Смолов оценил шансы национальной команды в предстоящем матче с командой Португалии в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017. По мнению форварда, сборной России не нужен игрок калибра Криштиану Роналду.

«Наш Криштиану? У нас такого нет. Я в полной уверенности, что он и не нужен. Очень тяжело выстроить единый организм, потому что в таком случае все крутится вокруг него.

Как сборная будет обыгрывать Португалию? Задача игроков, и в частности моя, — хорошо потренироваться, потом выслушать установку на игру и максимально следовать ей на поле. Завтра посмотрим.

На самом деле я не обращаю внимания на сравнения с Криштиану. Даже считаю их не совсем уместными. Все покажет игра. У нас свои задачи, у Криштиану, наверное, свои», – заявил Смолов.

Напомним, в первом матче на турнире Россия обыграла Новую Зеландию (2:0), а португальцы сыграли вничью с Мексикой (2:2).