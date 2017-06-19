Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Все игроки сборной России готовятся ко встрече с Португалией

    Все игроки на тренировке сборной России накануне поединка второго тура группового раунда Кубка конфедераций с Португалией работают в общей группе. Занятие проходит на стадионе ЦСКА.

    На старте турнира российская национальная команда добыла победу над Новой Зеландией (2:0). Португальцы в свою очередь поделили очки с Мексикой (2:2).

    Встреча Россия – Португалия состоится в среду, 21 июня, и начнeтся в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2017 12:14
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 20 июня 2017, 14:35

      Результат тренировки посмотрим в матче с Португалией. Победы нашим, вперед Россия!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > chempion_cska 20 июня 2017, 16:33

      Может поконструктивней или продолжим....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3490

      Fancyfall 19 июня 2017, 18:24

      удачи нашим!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июня 2017, 15:53

      Может все же родные стены , и свои болельщики сыграют за 12 игрока ! И мы выиграем ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Партос 19 июня 2017, 15:29

      Победы нашим ребятам! В обороне Португалия не так грозна как в нападении, так что забивать можно, тем более есть кому, Федя давай очередной голиссимо!

      P.S. А при присутствии Владимира Владимировича на трибуне Португалии точно крышка!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 15:11

      Все ли???? Проверки, досмотры, контрольные замеры!!! Пока КК не вырвут, не слазить с них!!! А потом дать 1-2 выходных... Может быть...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 июня 2017, 14:32

      Ждем красивой игры от вас! Удачи и везения!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 19 июня 2017, 13:50

      Встреча Португалии с Мексикой показала, что, с одной стороны, чемпионы Европы небезгрешны в обороне и забить им вполне реально, с другой - мексиканцы - крепкий орешек, даже посильнее, чем мы изначально думали...результат этой игры для нас скорее приговор, поскольку расчитывать на "недооценку" со стороны Португальцев теперь точно не приходится, поэтому 21 будет битва...надеемся, что очки набрать сумеем, тогда психологически с мексиканцами попроще будет, особенно если те наберут свои очки с Новой Зеландией, что очень вероятно

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 19 июня 2017, 13:49

      О Боже дай нам сил!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 июня 2017, 13:34

      Как они готовятся ? Сидят и плачут хором ??))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100683

      zigbert 19 июня 2017, 13:11

      Проигрывать нельзя.Ну и на будущее,не пришлось бы считать мячи в ворота Новой Зеландии а мы с ней уже сыграли.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > zigbert 19 июня 2017, 13:17

      Личные встречи не важнее ли? Если да, то до разницы голов дойти не должно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > bset 19 июня 2017, 13:33

      Если Россия, Португалия и Мексика наберут по 5 очков, то личные встречи нужны... Для такого расклада надо что бы все обыграли Новую Зеландию, а Россия два оставшихся матча играет в ничью. Тогда действительно мы маловато Новозеландцам забили.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11