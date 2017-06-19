Все игроки сборной России готовятся ко встрече с Португалией

Все игроки на тренировке сборной России накануне поединка второго тура группового раунда Кубка конфедераций с Португалией работают в общей группе. Занятие проходит на стадионе ЦСКА.

На старте турнира российская национальная команда добыла победу над Новой Зеландией (2:0). Португальцы в свою очередь поделили очки с Мексикой (2:2).

Встреча Россия – Португалия состоится в среду, 21 июня, и начнeтся в 18:00 по московскому времени.