Все игроки сборной России готовятся ко встрече с Португалией

Результат тренировки посмотрим в матче с Португалией. Победы нашим, вперед Россия!
Все игроки на тренировке сборной России накануне поединка второго тура группового раунда Кубка конфедераций с Португалией работают в общей группе. Занятие проходит на стадионе ЦСКА.
На старте турнира российская национальная команда добыла победу над Новой Зеландией (2:0). Португальцы в свою очередь поделили очки с Мексикой (2:2).
Встреча Россия – Португалия состоится в среду, 21 июня, и начнeтся в 18:00 по московскому времени.
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— Сборная России (@TeamRussia) 19 июня 2017 г.