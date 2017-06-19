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Сборная Австралии встретится с Германией

19 июня 2017, 17:00
30

Первый тур Кубка конфедераций-2017 завершится матчем сборных Австралии и Германии. Если взглянуть на афишу этой встречи, то может показаться, что безоговорочным фаворитом являются немцы. Однако, сборная Германии прибыла в Сочи на турнир далеко не в оптимальном составе. Главный тренер команды Йоахим Лев готов использовать Кубок как проверку потенциальных кандидатов. Поэтому всех болельщиков ожидает интереснейшая игра, в которой сложно определить явного фаворита.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Австралия – Германия. Начало в 18:00, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Австралия Германия Лев Йоахим
Комментарии (30)
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МАКАРШВЕД
1497860998
Немцы всегда фавориты, даже не в оптимальном составе.!!!
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tank219
1497866430
Видел я немцев в этом составе - еще тот каток, давят все 90 минут без передыха. Основа уставшая, а эти рвутся в основу на ЧМ. Отгрузят сегодня кенгурятникам трешечку, к бабке не ходи. Центр нападения у них Сандро Вагнер из Хоффенхайма, еще двадцати лет нет, а давит, куда нашим Бухарову и Дзюбе.
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спартак спартаков1
1497880522
немцы не отдадут
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84aivengo
1497881698
им не мешает насколько набран основной состав... молодежь стучится в основу сборной каждый год....
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insider_retro
1497881895
Ну, немцы не первым составом, а Австралия - не Новая Зеландия.... Мотивация у всех разная.... Будем посмотреть...
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С@НЁК.
1497882832
Первый разгром гредёт на турнире!
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tank219
1497884103
Вратарь немцев из Анапы, во как
Ответить
абжора
1497885023
Интересный матч будет.
Ответить
Hasanino
1497886353
МОЛОДЁЖНАЯ сборная Германии против Сборной Австралии
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DeutschlandUberAlles
1497892917
С Чиле будет посложней.
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