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    Сборная Австралии встретится с Германией

    Первый тур Кубка конфедераций-2017 завершится матчем сборных Австралии и Германии. Если взглянуть на афишу этой встречи, то может показаться, что безоговорочным фаворитом являются немцы. Однако, сборная Германии прибыла в Сочи на турнир далеко не в оптимальном составе. Главный тренер команды Йоахим Лев готов использовать Кубок как проверку потенциальных кандидатов. Поэтому всех болельщиков ожидает интереснейшая игра, в которой сложно определить явного фаворита.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Австралия – Германия. Начало в 18:00, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2017 17:00
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 июня 2017, 20:21

      С Чиле будет посложней.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > DeutschlandUberAlles 19 июня 2017, 22:57

      Непременно....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 18:50

      Немцы возили, возили Австралию, а те на дурачка один катнули... Ну бюргеры, конечно, давят.... Машина, такое давление по всему полю... Молодёжь проявляет себя... Какой-то сборной этого не хватает....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 19 июня 2017, 18:32

      МОЛОДЁЖНАЯ сборная Германии против Сборной Австралии

      2
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    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 19 июня 2017, 18:10

      Интересный матч будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 19 июня 2017, 18:00

      У немцев, как я полагаю, нет сыгранности между собой, в отличие от австралийцев. Поэтому, ничья будет.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Бомбардиръ 20 июня 2017, 10:50

      Они в этом (ну почти в этом) составе уже играли...

      0
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      Рейтинг: +62

      Minandinho 19 июня 2017, 17:59

      Надеюсь, сегодня будет хороший футбол
      Как был в матче Португалия-Мексика

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Minandinho 19 июня 2017, 18:55

      Увы, после первого тайма видно, что совсем разного уровня команды...

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 19 июня 2017, 17:55

      Вратарь немцев из Анапы, во как

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > tank219 19 июня 2017, 18:55

      А играют в Адлере....

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 19 июня 2017, 17:33

      Первый разгром гредёт на турнире!

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 17:18

      Ну, немцы не первым составом, а Австралия - не Новая Зеландия.... Мотивация у всех разная.... Будем посмотреть...

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      Рейтинг: +563

      tank219 > insider_retro 19 июня 2017, 17:29

      Смотрел Австралию с Бразилией, укатали их без всякого напряга даже без Неймара.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > tank219 19 июня 2017, 17:40

      Я без надежд и без саботажа.... Посмотрим... Это же интересно в любом случае....

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 июня 2017, 17:14

      им не мешает насколько набран основной состав... молодежь стучится в основу сборной каждый год....

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