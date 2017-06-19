Сборная Австралии встретится с Германией

Первый тур Кубка конфедераций-2017 завершится матчем сборных Австралии и Германии. Если взглянуть на афишу этой встречи, то может показаться, что безоговорочным фаворитом являются немцы. Однако, сборная Германии прибыла в Сочи на турнир далеко не в оптимальном составе. Главный тренер команды Йоахим Лев готов использовать Кубок как проверку потенциальных кандидатов. Поэтому всех болельщиков ожидает интереснейшая игра, в которой сложно определить явного фаворита.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Австралия – Германия. Начало в 18:00, не пропустите!

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