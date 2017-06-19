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    Лев с помощью смс поздравил Черчесова с победой над Новой Зеландией

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что поздравил наставника россиян Станислава Черчесова с победой в стартовом матче Кубка конфедераций над Новой Зеландией (2:0).

    Напомним, что Черчесов выступал под руководством Лева в «Тироле».

    – Станислав Черчесов был вашим игроком в «Тироле». Он ждал, что вы привезете основу, но этого не случилось. Вам принципиально обыграть его в полуфинале даже таким составом?

    – Мы не обсуждали с Черчесовым, какой состав мне привозить (улыбается). Я давно это задумал. Еще в 2014-м! Во-первых, некоторым игрокам нужна была пауза после длительных чемпионатов. Кроме того это шанс обдумать все на перспективу. Знаю, что многие меня критикуют, но я в своем решении убежден. И многого жду от ребят, которые сейчас в моей команде. Они талантливы и должны раскрыться в полной мере.

    А что касается Черчесова, то я запомнил его как сильного голкипера с характером. Волевой мужик! Поздравил его с важной победой вчера. Мы обменялись парой смс. Победа над Новой Зеландией – отличное начало для россиян.

    И вообще хочу сказать, что Россия уже сегодня прекрасно готова к чемпионату мира. По крайней мере, сужу по тому, что вижу в Сочи. Тут все очень красиво.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2017 00:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +133

      абжора 19 июня 2017, 11:02

      Что за минусы даже пошутить нельзя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 19 июня 2017, 01:04

      Главное не рукопожатие))А то знаем где он любит чесать

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 июня 2017, 00:39

      Обмен СМС: Лёв- С победой! Черчесов- Спасибо,ты следующий!!!))) Лёв- Помечтай...)

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 июня 2017, 00:34

      Да у него и с тактикой и со стратегией и с противостоянием давлению общественности всё супер! Уважаю Лёва!

      3
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