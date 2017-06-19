Лев с помощью смс поздравил Черчесова с победой над Новой Зеландией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что поздравил наставника россиян Станислава Черчесова с победой в стартовом матче Кубка конфедераций над Новой Зеландией (2:0).

Напомним, что Черчесов выступал под руководством Лева в «Тироле».

– Станислав Черчесов был вашим игроком в «Тироле». Он ждал, что вы привезете основу, но этого не случилось. Вам принципиально обыграть его в полуфинале даже таким составом?

– Мы не обсуждали с Черчесовым, какой состав мне привозить (улыбается). Я давно это задумал. Еще в 2014-м! Во-первых, некоторым игрокам нужна была пауза после длительных чемпионатов. Кроме того это шанс обдумать все на перспективу. Знаю, что многие меня критикуют, но я в своем решении убежден. И многого жду от ребят, которые сейчас в моей команде. Они талантливы и должны раскрыться в полной мере.

А что касается Черчесова, то я запомнил его как сильного голкипера с характером. Волевой мужик! Поздравил его с важной победой вчера. Мы обменялись парой смс. Победа над Новой Зеландией – отличное начало для россиян.

И вообще хочу сказать, что Россия уже сегодня прекрасно готова к чемпионату мира. По крайней мере, сужу по тому, что вижу в Сочи. Тут все очень красиво.