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    Хиддинк: «Рад за Смолова. От всей души его поздравляю»

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высоко оценил игру нападающего национальной команды Федора Смолова. Напомним, что в матче открытия Кубка конфедераций против Новой Зеландии 27-летний форвард был признан лучшим игроком встречи.

    – Согласны с тем, что лучшим игроком матча выбран Смолов?

    – Меня не особо интересуют такого рода вещи – они в основном созданы для болельщиков. Больше обращаю внимание на общекомандное выступление. Но за Федора, с которым вместе работали в «Анжи», рад, и от всей души его поздравляю. Такое признание – хорошо для него.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2017 00:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 19 июня 2017, 15:17

      Анжи вперед)

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 19 июня 2017, 11:23

      Чем лучше Федя играет на кубке, тем он дальше от Краснодара. :-(
      Ари и Вандерсон уже ушли. Кто в ЧР забивать будет? Где приемник?

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 10:32

      Заметьте, хоть как, но подмазаться к успеху. Тот ещё гус.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 19 июня 2017, 09:16

      Смолов молодец, но впереди еще 2 игры.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 19 июня 2017, 07:02

      Рано ещё поздровляться

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 19 июня 2017, 00:20

      Смолов лучший

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 июня 2017, 00:18

      ну да скажи еще твоя школа в анжи его заколола

      -1
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