Хиддинк: «Рад за Смолова. От всей души его поздравляю»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высоко оценил игру нападающего национальной команды Федора Смолова. Напомним, что в матче открытия Кубка конфедераций против Новой Зеландии 27-летний форвард был признан лучшим игроком встречи.

– Согласны с тем, что лучшим игроком матча выбран Смолов?

– Меня не особо интересуют такого рода вещи – они в основном созданы для болельщиков. Больше обращаю внимание на общекомандное выступление. Но за Федора, с которым вместе работали в «Анжи», рад, и от всей души его поздравляю. Такое признание – хорошо для него.