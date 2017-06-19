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Хиддинк: «Рад за Смолова. От всей души его поздравляю»

19 июня 2017, 00:09
7

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высоко оценил игру нападающего национальной команды Федора Смолова. Напомним, что в матче открытия Кубка конфедераций против Новой Зеландии 27-летний форвард был признан лучшим игроком встречи.

– Согласны с тем, что лучшим игроком матча выбран Смолов?

– Меня не особо интересуют такого рода вещи – они в основном созданы для болельщиков. Больше обращаю внимание на общекомандное выступление. Но за Федора, с которым вместе работали в «Анжи», рад, и от всей души его поздравляю. Такое признание – хорошо для него.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Краснодар Россия Смолов Федор Хиддинк Гус
Комментарии (7)
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карасевщина
1497820709
ну да скажи еще твоя школа в анжи его заколола
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Михас007
1497820823
Смолов лучший
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ЮЗИК
1497844929
Рано ещё поздровляться
Ответить
Stavropolets
1497853003
Смолов молодец, но впереди еще 2 игры.
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Дядя Серёжа
1497857527
Заметьте, хоть как, но подмазаться к успеху. Тот ещё гус.
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Argon
1497860622
Чем лучше Федя играет на кубке, тем он дальше от Краснодара. :-( Ари и Вандерсон уже ушли. Кто в ЧР забивать будет? Где приемник?
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Bozigit
1497874668
Анжи вперед)
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