Роналду: «Португалия уже думает об игре против России»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча первого тура группового этапа Кубка конфедераций против Мексики (2:2). По словам форварда, его команда уже думает о следующей игре турнира с Россией.

«Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали. Мы были близки к победе в этой игре, но пропустили на последних минутах... Что ж, таков футбол. Мы спокойны и уже думаем о следующей игре с Россией. Никакой паники нет у Португалии нет», – приводит слова Роналду FIFA TV.

Напомним, что матч Россия – Португалия состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.