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    Роналду: «Португалия уже думает об игре против России»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча первого тура группового этапа Кубка конфедераций против Мексики (2:2). По словам форварда, его команда уже думает о следующей игре турнира с Россией.

    «Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали. Мы были близки к победе в этой игре, но пропустили на последних минутах... Что ж, таков футбол. Мы спокойны и уже думаем о следующей игре с Россией. Никакой паники нет у Португалии нет», – приводит слова Роналду FIFA TV.

    Напомним, что матч Россия – Португалия состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.06.2017 22:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 июня 2017, 11:46

      Одна надежда на сухого конифея. В противном случае будем любоваться игрой настоящих команд, но уже без России

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 19 июня 2017, 10:52

      Удачи сборной России , но врядли !!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 19 июня 2017, 10:43

      португалия размажет наших. 4-0 будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 19 июня 2017, 06:11

      Главное что бы не повторилось порно 2004 года 7:1. Эх классное изнасилование было

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 19 июня 2017, 01:13

      Будет очень тяжёлый матч для обороны,вся надежда на Федю и косяки португальцев в обороне.

      1
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      Рейтинг: +133

      абжора 19 июня 2017, 00:53

      Боже дай силу нашей защите))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz > абжора 19 июня 2017, 08:31

      в которой играют бывшие уфы-амкары)

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 19 июня 2017, 00:42

      Португалия здорово атакует контр атаками нашим придется нелегко

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 19 июня 2017, 00:41

      Куарежма хорош хотя он возрастной игрок но играет круче Роналду

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 19 июня 2017, 00:31

      Да зря думает.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 19 июня 2017, 00:13

      да можете не готовится, вы выйдите и сыграйте так же как против Мексики и результат придет...

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