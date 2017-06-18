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  • Мутко: «Матчи с Португалией и Мексикой будут непростыми для россиян»

Мутко: «Матчи с Португалией и Мексикой будут непростыми для россиян»

18 июня 2017, 21:06
10

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики (2:2).

Напомним, что эти команды являются соперниками россиян по группе А.

«Играли две интересные команды, очень непростые, мобильные и техничные, они показали результат, который не дает им возможности дальше ошибаться. Так что для сборной России матчи с ними обещают быть непростыми. У португальцев хватает хороших игроков, помимо Роналду. Был интересный футбол с высокими скоростями, мне он понравился, как и болельщикам, атмосфера была прекрасная», – сказал Мутко.

Напомним, что следующий матч сборной России против Португалии состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Португалия Мексика Россия Мутко Виталий
Комментарии (10)
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Nerlinger
1497810515
дочего же прозорлив... Интересно по какому принципу их в правительство отбирают??????
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cska-62
1497812815
Мутко просто "футбольный Колумб"! Открыл Америку! 18 дня июня месяца 2017 года от Рождества Христова! О том, что португальцы - чемпионы Европы, ему явно доложить забыли. А сам он после вылета нашей сборной, вероятно, в загримированном виде расслаблялся в Монте-Карло... Просто комсомольско-партийный опыт позволил ему не попасть в скандал, как это стало с Кокориным и Мамаевым... Зелень! Не знает, как за цековскими и обкомовскими заборами с отвращением жевать буженину, пить "Столичную" в экспортном варианте и курить "Мальборо", когда население убивается в очередях за непонятной продукцией под названием "колбаса" за 2 рубля 20 копеек, и курит сигареты "Прима" за 14 копеек пачка! То, что португальцы с мексиканцами - наши основные соперники по группе, и так было ясно. Составы у них, в отличии от немцем, сильнейшие! Атакующий потенциал огромен, оборона оставляет желать лучшего. Чем и нужно воспользоваться. И не транжирить моменты. Акинфеев хоть и Чудотворец, но не Господь Бог!
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insider_retro
1497815775
Тот редкий случай, когда в одном абзаце интервью умудрился откровенно не натупить, не ляпнуть что-нибудь про травку.....
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Decorhome
1497816470
Открыл америку
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serppion
1497835806
Капитан Очевидность поспешил всунуть свои три копейки. Да, ждать чего-то путного от Мутка бесполезно.
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Дядя Серёжа
1497858045
Успел бы передать эту мысль Черчесову, тот ведь не в курсях.
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NEMETSRUS
1497863967
КОЛУМБ БЛИН
Ответить
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