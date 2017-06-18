Мутко: «Матчи с Португалией и Мексикой будут непростыми для россиян»

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики (2:2).

Напомним, что эти команды являются соперниками россиян по группе А.

«Играли две интересные команды, очень непростые, мобильные и техничные, они показали результат, который не дает им возможности дальше ошибаться. Так что для сборной России матчи с ними обещают быть непростыми. У португальцев хватает хороших игроков, помимо Роналду. Был интересный футбол с высокими скоростями, мне он понравился, как и болельщикам, атмосфера была прекрасная», – сказал Мутко.

Напомним, что следующий матч сборной России против Португалии состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.