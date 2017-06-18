Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Матчи с Португалией и Мексикой будут непростыми для россиян»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики (2:2).

    Напомним, что эти команды являются соперниками россиян по группе А.

    «Играли две интересные команды, очень непростые, мобильные и техничные, они показали результат, который не дает им возможности дальше ошибаться. Так что для сборной России матчи с ними обещают быть непростыми. У португальцев хватает хороших игроков, помимо Роналду. Был интересный футбол с высокими скоростями, мне он понравился, как и болельщикам, атмосфера была прекрасная», – сказал Мутко.

    Напомним, что следующий матч сборной России против Португалии состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2017 21:06
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 19 июня 2017, 12:19

      КОЛУМБ БЛИН

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 10:40

      Успел бы передать эту мысль Черчесову, тот ведь не в курсях.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 19 июня 2017, 14:04

      Он если и успеет передать, то не сможет сформулировать:
      Мол типа того потом им нам и как то отрегулировать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 19 июня 2017, 04:30

      Капитан Очевидность поспешил всунуть свои три копейки. Да, ждать чего-то путного от Мутка бесполезно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 18 июня 2017, 23:07

      Открыл америку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июня 2017, 22:56

      Тот редкий случай, когда в одном абзаце интервью умудрился откровенно не натупить, не ляпнуть что-нибудь про травку.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 июня 2017, 22:06

      Мутко просто "футбольный Колумб"! Открыл Америку! 18 дня июня месяца 2017 года от Рождества Христова! О том, что португальцы - чемпионы Европы, ему явно доложить забыли. А сам он после вылета нашей сборной, вероятно, в загримированном виде расслаблялся в Монте-Карло... Просто комсомольско-партийный опыт позволил ему не попасть в скандал, как это стало с Кокориным и Мамаевым... Зелень! Не знает, как за цековскими и обкомовскими заборами с отвращением жевать буженину, пить "Столичную" в экспортном варианте и курить "Мальборо", когда население убивается в очередях за непонятной продукцией под названием "колбаса" за 2 рубля 20 копеек, и курит сигареты "Прима" за 14 копеек пачка!

      То, что португальцы с мексиканцами - наши основные соперники по группе, и так было ясно. Составы у них, в отличии от немцем, сильнейшие! Атакующий потенциал огромен, оборона оставляет желать лучшего. Чем и нужно воспользоваться. И не транжирить моменты. Акинфеев хоть и Чудотворец, но не Господь Бог!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 июня 2017, 21:28

      дочего же прозорлив... Интересно по какому принципу их в правительство отбирают??????

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11