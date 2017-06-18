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    Бубнов: «С такой игрой сборной России трудно рассчитывать на выход из группы»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче-открытии Кубка конфедераций-2017, в котором сборная России одержала победу над Новой Зеландией (2:0).

    Таким образом, с одной победой в активе россияне возглавили группу А. Также соперниками подопечных Станислава Черчесова являются команды Португалии и Мексики.

    «При всем при этом не сказал бы, что впечатления от встречи сугубо пессимистические. Да, с такой игрой трудно рассчитывать на выход из группы, но это был дебют команды на турнире, волнение, разумеется, присутствовало, а уровень соперника подразумевал режим экономии сил.

    Победа должна придать психологической уверенности, три очка – это уже задел, а в матчах с Португалией и Мексикой можно будет в полной мере реализовать потенциал контратакующей игры, которая у россиян отлажена неплохо», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    18.06.2017 14:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4024

      raritet 18 июня 2017, 21:59

      Простой и надежный рецепт для нашей сборной играть как сборная СССР- отрывая мяч с ногами,так что было страшно не только соперникам, но и зрителю. Зрелище конечно не для слабонервных, но так хотя бы ничейку одну можно выцарапать. Хотя. После просмотра матча Португалия- Мексика как -то все мечты улетели.Нам до них...

      1
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 18 июня 2017, 21:03

      у Португалии и Мексики шансов на выход из группы, при победе над Н.Зеландией ,думаю,больше - если наши не прыгнут выше головы,что случается редко - как всегда - надеемся и верим!

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 18 июня 2017, 20:40

      Ничья Мексики и Португалии не лучшее для России , а если будут играть как с Зеландией со множеством ошибок и пустых передач - третье место как всегда у нас.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 июня 2017, 20:00

      На этот раз Бубен прав.....

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 июня 2017, 17:37

      Единственный реалист из аналитиков!Ясен перец,оставшиеся 2т проиграют!)

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июня 2017, 16:51

      Бу бу бу бу .

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 июня 2017, 16:33

      Я тоже не в восторге. Много было (как всегда) ошибок в обороне, особенно много передач в "никуда". Соперник далеко не сильный, но временами здорово придавливал - не получалось владеть инициативой. Временами тихоход Самедов вместо развития атаки стоя (!) ожидал отъема мяча. Так сейчас не играют. Смолов, Жирков - молодцы, хорошо отработали. Полоз неплохо смотрелся. Классных, веселых комбинаций раз-два и обчелся. Но, проблески появились.

      2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 18 июня 2017, 14:47

      Значит с такой игрой будем играть в финале КК - 2017г.

      -1
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