Бубнов: «С такой игрой сборной России трудно рассчитывать на выход из группы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче-открытии Кубка конфедераций-2017, в котором сборная России одержала победу над Новой Зеландией (2:0).

Таким образом, с одной победой в активе россияне возглавили группу А. Также соперниками подопечных Станислава Черчесова являются команды Португалии и Мексики.

«При всем при этом не сказал бы, что впечатления от встречи сугубо пессимистические. Да, с такой игрой трудно рассчитывать на выход из группы, но это был дебют команды на турнире, волнение, разумеется, присутствовало, а уровень соперника подразумевал режим экономии сил.

Победа должна придать психологической уверенности, три очка – это уже задел, а в матчах с Португалией и Мексикой можно будет в полной мере реализовать потенциал контратакующей игры, которая у россиян отлажена неплохо», – сказал Бубнов.