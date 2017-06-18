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  • Бубнов: «С такой игрой сборной России трудно рассчитывать на выход из группы»

Бубнов: «С такой игрой сборной России трудно рассчитывать на выход из группы»

18 июня 2017, 14:10
9

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче-открытии Кубка конфедераций-2017, в котором сборная России одержала победу над Новой Зеландией (2:0).

Таким образом, с одной победой в активе россияне возглавили группу А. Также соперниками подопечных Станислава Черчесова являются команды Португалии и Мексики.

«При всем при этом не сказал бы, что впечатления от встречи сугубо пессимистические. Да, с такой игрой трудно рассчитывать на выход из группы, но это был дебют команды на турнире, волнение, разумеется, присутствовало, а уровень соперника подразумевал режим экономии сил.

Победа должна придать психологической уверенности, три очка – это уже задел, а в матчах с Португалией и Мексикой можно будет в полной мере реализовать потенциал контратакующей игры, которая у россиян отлажена неплохо», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Кубок конфедераций Россия Бубнов Александр
Комментарии (9)
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chempion_cska
1497786473
Значит с такой игрой будем играть в финале КК - 2017г.
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serppion
1497792825
Я тоже не в восторге. Много было (как всегда) ошибок в обороне, особенно много передач в "никуда". Соперник далеко не сильный, но временами здорово придавливал - не получалось владеть инициативой. Временами тихоход Самедов вместо развития атаки стоя (!) ожидал отъема мяча. Так сейчас не играют. Смолов, Жирков - молодцы, хорошо отработали. Полоз неплохо смотрелся. Классных, веселых комбинаций раз-два и обчелся. Но, проблески появились.
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Диктор
1497793897
Бу бу бу бу .
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Pourport
1497796647
Единственный реалист из аналитиков!Ясен перец,оставшиеся 2т проиграют!)
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acer2003
1497805224
На этот раз Бубен прав.....
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serhz
1497807625
Ничья Мексики и Португалии не лучшее для России , а если будут играть как с Зеландией со множеством ошибок и пустых передач - третье место как всегда у нас.
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SPACE TRUCKIN
1497809005
у Португалии и Мексики шансов на выход из группы, при победе над Н.Зеландией ,думаю,больше - если наши не прыгнут выше головы,что случается редко - как всегда - надеемся и верим!
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raritet
1497812357
Простой и надежный рецепт для нашей сборной играть как сборная СССР- отрывая мяч с ногами,так что было страшно не только соперникам, но и зрителю. Зрелище конечно не для слабонервных, но так хотя бы ничейку одну можно выцарапать. Хотя. После просмотра матча Португалия- Мексика как -то все мечты улетели.Нам до них...
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