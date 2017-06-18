Бубнов: «С такой игрой сборной России трудно рассчитывать на выход из группы»

Простой и надежный рецепт для нашей сборной играть как сборная СССР- отрывая мяч с ногами,так что было страшно не только соперникам, но и зрителю. Зрелище конечно не для слабонервных, но так хотя бы ничейку одну можно выцарапать. Хотя. После просмотра матча Португалия- Мексика как -то все мечты улетели.Нам до них...
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче-открытии Кубка конфедераций-2017, в котором сборная России одержала победу над Новой Зеландией (2:0).
Таким образом, с одной победой в активе россияне возглавили группу А. Также соперниками подопечных Станислава Черчесова являются команды Португалии и Мексики.
«При всем при этом не сказал бы, что впечатления от встречи сугубо пессимистические. Да, с такой игрой трудно рассчитывать на выход из группы, но это был дебют команды на турнире, волнение, разумеется, присутствовало, а уровень соперника подразумевал режим экономии сил.
Победа должна придать психологической уверенности, три очка – это уже задел, а в матчах с Португалией и Мексикой можно будет в полной мере реализовать потенциал контратакующей игры, которая у россиян отлажена неплохо», – сказал Бубнов.