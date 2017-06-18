Неценко: «Оптимисты скажут, что после такой победы над Новой Зеландией мы обязаны громить Португалию и Мексику»

Спортивный комментатор Александр Неценко поделился впечатлениями от стартового матча Кубка конфедераций-2017, в котором сборная России добилась победы над Новой Зеландией (2:0).

«Кто-то скажет, что после такой победы мы обязаны громить Португалию и Мексику. Кто-то посмеется над этим, заметив, что мы кое-как обыграли сборную, которая слабее нас. Оптимисты скажут, что это первая победа на крупных турнирах за последние девять матчей. Пессимисты заметят, что забили мы с автогола еще и при ошибке защитника. В общем, этот матч не для итогов, а для обсуждения», – сказал Неценко.

Напомним, следующую игру сборная России проведет на «Открытие Арене» против Португалии. Игра пройдет 21 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.