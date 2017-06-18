Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неценко: «Оптимисты скажут, что после такой победы над Новой Зеландией мы обязаны громить Португалию и Мексику»

    Спортивный комментатор Александр Неценко поделился впечатлениями от стартового матча Кубка конфедераций-2017, в котором сборная России добилась победы над Новой Зеландией (2:0).

    «Кто-то скажет, что после такой победы мы обязаны громить Португалию и Мексику. Кто-то посмеется над этим, заметив, что мы кое-как обыграли сборную, которая слабее нас. Оптимисты скажут, что это первая победа на крупных турнирах за последние девять матчей. Пессимисты заметят, что забили мы с автогола еще и при ошибке защитника. В общем, этот матч не для итогов, а для обсуждения», – сказал Неценко.

    Напомним, следующую игру сборная России проведет на «Открытие Арене» против Португалии. Игра пройдет 21 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2017 14:01
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 10:58

      Оптимисты, но не идиоты, пущай турнир набирает обороты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 18 июня 2017, 14:32

      Мне кажется, все проще.
      Все эти болельщики, кто просыпается на большие турниры, кто ждет праздника для побегать с флагом и пивком, да еще женщины, разного типа канделаки, те оптимисты.
      А те, кто ест футбол поварешками каждый день, скорее, пессимисты. Эту игру вообще не нужно сильно оценивать. Это "разогревочный" матч.
      Турнир еще не начался в той части, где можно будет судить о качестве футбола сборной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 18 июня 2017, 14:21

      после какой такой победы??)так сказал будто мы у Бразилов выиграли))не столь уверенная игра,да что там,вообще невыразительная,можно было на много лучше выступить в том матче!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 18 июня 2017, 14:12

      НАДО ЧТОБЫ ПУТИН ПРИСУТСТВОВАЛ НА ВСЕХ МАТЧАХ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 июня 2017, 14:10

      Интересное суждение !!!Молодец !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11