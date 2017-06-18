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    МЛС. Мовсисян стал автором победного гола за «Реал Солт-Лейк»

    В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Реал Солт-Лейк» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Миннесоту Юнайтед». Единственный мяч во встрече забил бывший форвард «Спартака» Юра Мовсисян.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Атланта Юнайтед – Коламбус Крю – 3:1 (1:1)

    Орландо Сити – Монреаль Импэкт – 3:3 (2:1)

    Нью-Инглэнд Революшн – Чикаго – 1:2 (0:1)

    Торонто – Ди Си Юнайтед – 2:0 (0:0)

    Сан-Хосе – Канзас-Сити – 0:0

    Колорадо – Портленд Тимберс – 2:1 (0:1)

    Ванкувер – Даллас – 1:1 (0:0)

    Реал Солт-Лейк – Миннесота Юнайтед – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мовсисян, 84

    Лос-Анджелес Гэлакси – Хьюстон – 2:2 (1:1)

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2017 09:21
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