МЛС. Мовсисян стал автором победного гола за «Реал Солт-Лейк»

В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Реал Солт-Лейк» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Миннесоту Юнайтед». Единственный мяч во встрече забил бывший форвард «Спартака» Юра Мовсисян.
МЛС. Регулярный чемпионат
Атланта Юнайтед – Коламбус Крю – 3:1 (1:1)
Орландо Сити – Монреаль Импэкт – 3:3 (2:1)
Нью-Инглэнд Революшн – Чикаго – 1:2 (0:1)
Торонто – Ди Си Юнайтед – 2:0 (0:0)
Колорадо – Портленд Тимберс – 2:1 (0:1)
Реал Солт-Лейк – Миннесота Юнайтед – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Мовсисян, 84
Лос-Анджелес Гэлакси – Хьюстон – 2:2 (1:1)
Источник: Бомбардир.ру