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    Сантуш: «Организация на Кубке конфедераций-2017 превысила мои ожидания»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что остался полностью доволен организацией Кубка конфедераций-2017.

    «Хотел бы поздравить Россию со стартом турнира. Все наши требования были выполнены, и мои ожидания от организации даже превышены. Организаторы в России сделали все возможное. Уверен, что турнир будет успешным. Россияне всегда очень добры и гостеприимны. Нам очень хорошо здесь, как и другим командам», – сказал Сантуш.

    Напомним, завтра сборная Португалии сыграет против Мексики в рамках 1-го тура группового этапа турнира. Соперниками португальцев по группе А также являются Россия и Новая Зеландия.

    Источник: Р-Спорт

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    17.06.2017 17:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 17 июня 2017, 20:04

      Как елей на душу)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 17 июня 2017, 18:00

      скажи всей европе когда приедешь!!!

      3
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