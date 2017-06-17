Сантуш: «Организация на Кубке конфедераций-2017 превысила мои ожидания»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что остался полностью доволен организацией Кубка конфедераций-2017.

«Хотел бы поздравить Россию со стартом турнира. Все наши требования были выполнены, и мои ожидания от организации даже превышены. Организаторы в России сделали все возможное. Уверен, что турнир будет успешным. Россияне всегда очень добры и гостеприимны. Нам очень хорошо здесь, как и другим командам», – сказал Сантуш.

Напомним, завтра сборная Португалии сыграет против Мексики в рамках 1-го тура группового этапа турнира. Соперниками португальцев по группе А также являются Россия и Новая Зеландия.