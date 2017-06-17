Полоз, Ерохин и Джикия – в стартовом составе сборной России на матч против Новой Зеландии

Стали известны стартовые составы сборных России и Новой Зеландии на матч-открытие Кубка конфедераций-2017.

Россия: Акинфеев, Джикия, Васин, Кудряшов, Самедов, Ерохин, Глушаков, Головин, Жирков, Полоз, Смолов.

Запасные: Габулов, Гилерме, Кутепов, Смольников, Камболов, Шишкин, Комбаров, Тарасов, Газинский, Канунников, Миранчук, Бухаров.

Новая Зеландия: Маринович, Уинн, Боксолл, Барбарусес, Макглинчи, Вуд, Рохас, Томас, Колви, Смит, Дюранте.

Запасные: Мосс, Уильямс, Бразертон, Цимопулос, Туилома, Смелц, Паттерсон, Льюис, Ингэм, Дойл, Руфер, Ру.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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