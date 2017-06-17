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  • Полоз, Ерохин и Джикия – в стартовом составе сборной России на матч против Новой Зеландии

Полоз, Ерохин и Джикия – в стартовом составе сборной России на матч против Новой Зеландии

17 июня 2017, 17:00
10

Стали известны стартовые составы сборных России и Новой Зеландии на матч-открытие Кубка конфедераций-2017.

Россия: Акинфеев, Джикия, Васин, Кудряшов, Самедов, Ерохин, Глушаков, Головин, Жирков, Полоз, Смолов.

Запасные: Габулов, Гилерме, Кутепов, Смольников, Камболов, Шишкин, Комбаров, Тарасов, Газинский, Канунников, Миранчук, Бухаров.

Новая Зеландия: Маринович, Уинн, Боксолл, Барбарусес, Макглинчи, Вуд, Рохас, Томас, Колви, Смит, Дюранте.

Запасные: Мосс, Уильямс, Бразертон, Цимопулос, Туилома, Смелц, Паттерсон, Льюис, Ингэм, Дойл, Руфер, Ру.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Источник: Twitter
Кубок конфедераций Россия Новая Зеландия
Комментарии (10)
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84aivengo
1497708084
бузов что делает в этом составе ?
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мистер-твистер
1497708492
желаю успешного выступления и красивого футбола.буду смотреть.
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turist82
1497708869
Без травм ребята!!! Лига чемпионов на носу!
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А Л Е К С А Н Д Р К
1497709044
Ну, как говорится, с богом!
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cska-62
1497709306
Состав самый сильный из тех игроков, что есть. Ещё Миранчук, наверняка, выйдет на замену! Вперёд, ребята! Меньше, чем 3:0, не ожидаю... И не пойму! Больше - можно! Даже нужно, ибо забитые мячи могут учитываться для выхода из группы. А в группе, если кто не помнит, команды посильнее Новой Зеландии.
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Hasanino
1497709431
Было бы хорошо если ещё расстановку показывали бы
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Gornostay
1497710365
Fenita la comedia
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zico2205
1497710789
Уже бы полностью ростовскую связку выпускал с Бухаровым...А так- с кем будет Смолов играть??? Непонятна как то расстановка...
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Houston
1497711766
Ну что ребята, С БОГОМ!!!
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