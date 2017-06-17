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    Полоз, Ерохин и Джикия – в стартовом составе сборной России на матч против Новой Зеландии

    Стали известны стартовые составы сборных России и Новой Зеландии на матч-открытие Кубка конфедераций-2017.

    Россия: Акинфеев, Джикия, Васин, Кудряшов, Самедов, Ерохин, Глушаков, Головин, Жирков, Полоз, Смолов.

    Запасные: Габулов, Гилерме, Кутепов, Смольников, Камболов, Шишкин, Комбаров, Тарасов, Газинский, Канунников, Миранчук, Бухаров.

    Новая Зеландия: Маринович, Уинн, Боксолл, Барбарусес, Макглинчи, Вуд, Рохас, Томас, Колви, Смит, Дюранте.

    Запасные: Мосс, Уильямс, Бразертон, Цимопулос, Туилома, Смелц, Паттерсон, Льюис, Ингэм, Дойл, Руфер, Ру.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: Twitter

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    17.06.2017 17:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +450

      Houston 17 июня 2017, 18:02

      Ну что ребята, С БОГОМ!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 июня 2017, 17:46

      Уже бы полностью ростовскую связку выпускал с Бухаровым...А так- с кем будет Смолов играть??? Непонятна как то расстановка...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 17 июня 2017, 17:39

      Fenita la comedia

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 17 июня 2017, 17:23

      Было бы хорошо если ещё расстановку показывали бы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 июня 2017, 17:21

      Состав самый сильный из тех игроков, что есть. Ещё Миранчук, наверняка, выйдет на замену! Вперёд, ребята! Меньше, чем 3:0, не ожидаю... И не пойму! Больше - можно! Даже нужно, ибо забитые мячи могут учитываться для выхода из группы. А в группе, если кто не помнит, команды посильнее Новой Зеландии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 17 июня 2017, 17:17

      Ну, как говорится, с богом!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 17 июня 2017, 17:14

      Без травм ребята!!! Лига чемпионов на носу!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > turist82 17 июня 2017, 18:16

      портак вынесут в лч 1-18

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 17 июня 2017, 17:08

      желаю успешного выступления и красивого футбола.буду смотреть.

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 июня 2017, 17:01

      бузов что делает в этом составе ?

      1
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