Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная России в матче открытия Кубка конфедераций сыграет с Новой Зеландией

    Сегодня в Санкт-Петербурге будет дан старт Кубку конфедераций-2017. В первом матче турнира сыграют сборные России и Новой Зеландии.

    Новозеландцы – чемпионы Океании, занимающие на данный момент 95-е место в рейтинге ФИФА.

    До начала поединка пройдет церемония открытия КК-17, на которой выступят Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу Россия – Новая Зеландия. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию игры.

    Начало – в 18:00 по московскому времени, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2017 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 17 июня 2017, 18:13

      пока самое грустное: посещение футбола (у себя под носом) становится элитарным мероприятием. Ни себе, ни людям - эти пустые ряды внизу по 15-20 тысяч за билет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 июня 2017, 18:07

      Если с ними не справляться,то с кем тогда?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 17 июня 2017, 17:40

      Болельщики сборной Новой Зеландии разгромили россиян в товарищеском матче. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

      Встреча прошла в субботу, 17 июня, на стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0. Игра была приурочена к матчу между сборными России и Новой Зеландии, который откроет Кубок конфедераций 2017 года.

      После встречи новозеландцам были подарены памятные монеты.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +295

      папа сибиряк > папа сибиряк 17 июня 2017, 17:42

      судя по всему не только правила знают но и играть умеют, главное не недооценить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8837

      GoLenaStop 17 июня 2017, 17:29

      Жду победы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 17 июня 2017, 17:27

      Удачи парни! Ждём только победы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 17 июня 2017, 17:27

      Что матч грядущий нам готовит?....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 17 июня 2017, 16:50

      Жена сказала наши выиграют в 1-2 мяча, она футболом не интересуется, поэтому никогда не ошибается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3942

      Kollljan 17 июня 2017, 16:47

      Не слишком ли много шума вокруг ничего не значащего и ничего не стоящего кубка конфедераций?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 июня 2017, 16:40

      Посмотрим чего на самом деле "стоит" наша сборная, я очень не люблю товарищеские матчи по ним нельзя ничего сказать про игру команды. А при Черчесове это будет первый официальный матч , желаю удачи и Станиславу Саламовичу и всей сборной. Если мы хотим выходить из группы , то обыгрывать Новую Зеландию должны , такие соперники для нас всегда были сложны, но думаю обыгрывать должны ( главное чтобы не при помощи судей ).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 17 июня 2017, 16:38

      Смотрел открытие. Хорошо, красиво. Кто пояснит какое отношение к этому имеет Лопырева, это кто вообще?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3942

      Kollljan > tank219 17 июня 2017, 16:46

      Да, и мне хотелось бы знать, кто это?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 > tank219 17 июня 2017, 16:48

      Посол чемпионата мира. А вообще народу мало на трибунах на церемонии открытия хоть хорошо и красиво.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +563

      tank219 > minaev23 17 июня 2017, 16:52

      Что она посол я знаю. Кто она - космонавт, чемпионка мира, за что и кто послал посла

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 > tank219 17 июня 2017, 16:56

      Определённо что-то умеет здорово и мастерски делать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11