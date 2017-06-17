Сборная России в матче открытия Кубка конфедераций сыграет с Новой Зеландией

Сегодня в Санкт-Петербурге будет дан старт Кубку конфедераций-2017. В первом матче турнира сыграют сборные России и Новой Зеландии.

Новозеландцы – чемпионы Океании, занимающие на данный момент 95-е место в рейтинге ФИФА.

До начала поединка пройдет церемония открытия КК-17, на которой выступят Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу Россия – Новая Зеландия. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию игры.

Начало – в 18:00 по московскому времени, не пропустите!

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы