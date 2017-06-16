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  • Акинфеев: «Успех на крупных турнирах зависит от стабильности»

Акинфеев: «Успех на крупных турнирах зависит от стабильности»

16 июня 2017, 09:53
2

Капитан сборной России Игорь Акинфеев уверен, что успех на крупных турнирах зависит от стабильности как каждого игрока, так и всей команды. Напомним, что россияне стартуют на Кубке конфедераций матчем с Новой Зеландией в субботу, 17 июня.

– Для вас это уже шестой крупнейший международный турнир – после чемпионата мира и четырех чемпионатов Европы. Предчувствия раз от разу как-то отличаются?

– Знаете, предчувствия предчувствиями, они бывают разными, но главное – в каком состоянии ты выходишь на поле. Физическом, психологическом, моральном. Наверное, ощущение своего состояния тоже можно назвать предчувствием, но сплошь и рядом бывает так: готовился одинаково, настрой похож, а результаты на выходе совсем разные. Мне кажется, что важнее всего на большом турнире – стабильность, как твоя собственная, так и команды. Чтобы не болтало от матча к матчу. Тогда и предчувствия будут позитивными.

– Перед каждым таким турниром болельщики сборной России ждали от команды удачной игры. Исключением был только Евро-2008, куда мы буквально проползли, да и то благодаря хорватам. Но именно он и закончился успешно. Сегодня сборная переживает смену поколений и многие относятся к ее перспективам скептически. Может, это и к лучшему? Или хочется, чтобы болельщики в вас верили?

– Да, сейчас ситуация развернута не в нашу пользу. Но это означает только одно – в какой-то последний отрезок времени команда не сделала ту работу, которая от нее требовалась. И мы потеряли определенное количество людей, в нас веривших. Все понимают, что их надо возвращать – может быть, именно поэтому после неудачных отрезков сборная собирается и играет сильнее. Но по большому счету, конечно же, хочется, чтобы в нас верили всегда. Чтобы стадионы были полными, а болельщики с футболистами – едиными. Это куда важнее локального успеха.

– Доверие теряется и приобретается только на поле или то, что происходит вне его, тоже имеет значение?

– Значение имеет все, тем более – сейчас, когда с развитием интернета, каждый твой шаг становится достоянием гласности. Нужно думать о своем поведении в публичном пространстве, что, к сожалению, понимают не все. Не буду называть конкретных имен, потому что проблема, на самом деле, носит общий характер. Особенно в условиях того, что в нашем обществе есть много желающих подзаработать популярности, подловив какую-нибудь неоднозначную ситуацию.

Я скажу больше: многим даже не нужна такая ситуация – они сами что-то придумывают и тащат в сеть. Мне кажется, что соотношение реального и виртуального там – где-то 10 к 90. И никто при этом не задумывается, как может навредить та или иная информация, как она может раздавить того или иного игрока.

Мое личное мнение таково: все, что мы делаем на поле, подлежит нелицеприятному и жесткому обсуждению. И именно там мы должны зарабатывать уважение или неуважение к себе. А то, что происходит за пределами стадиона, никого касаться не должно. Но до этого, увы, очень далеко.

– Как я понимаю, вы хотите призвать журналистов к более позитивному сотрудничеству и отказу от скандальности?

– Нет, это не призыв – я не настолько наивен, чтобы верить: стоит мне что-то сказать и все сразу изменится. Но тот, кто действительно хочет успехов сборной России, должен понимать: их можно добиться, только объединив усилия всех заинтересованных лиц. При изначальном настрое на негатив чего-то путного не получится никогда. Ни в коем случае не призываю закрывать глаза на какие-то объективные неудачи, но даже в такие дни любая команда нуждается в поддержке, а не в поиске дополнительных, неспортивных, поводов потоптаться по ней.

Источник: РФС
Кубок конфедераций Россия ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (2)
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raritet
1497607630
Про стабильность мы все знаем, так что давай ка Акинфеев постабильней. Многое зависит от твоей стабильности.
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insider_retro
1497608949
Стабильность нужна в чемпионате на 30-40 игр за сезон, а в кубковых турнирах на несколько матчей, мне кажется, необходимо рвать результат в каждом матче, не рассчитывая на очки в следующем.... Пробовать поддавливать соперника напором, уверенностью в каждом игровом эпизоде... Без оглядок на имена и титулы соперников и свои, стелиться в подкатах, доставлять мяч вперёд и бить, бить и бить... Без ударов нет голов, а без голов нет побед.... Удачи!
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