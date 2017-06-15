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  • Форвард Новой Зеландии: «Ассоциации с Россией? Матрешка, пельмени и футбол»

Форвард Новой Зеландии: «Ассоциации с Россией? Матрешка, пельмени и футбол»

15 июня 2017, 14:16
12

Нападающий сборной Новой Зеландии Костас Барбарусес рассказал, с чем у него ассоциируется Россия. Напомним, что форвард выступал с 2011 по 2013 год за «Аланию».

«С Россией ассоциируется вот эта кукла, которую открываешь, а там еще одна. Матрешка? Да, она. Еще не могу вспомнить название еды. Похожи на вареники, а внутри мясо. Пельмени? Я много их съел в России (улыбается).

А третья вещь… Водка? Нет, это слишком для меня (смеется). Третья все-таки футбол – я приезжал сюда из-за этого», — сказал Барбарусес.

Сборные России и Новой Зеландии 17 июня сыграют в матче открытия Кубка конфедераций-2017.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Новая Зеландия Россия Барбарусес Костас
Комментарии (12)
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мароко
1497525939
У нас матрешка, пельмени, водка. У Новой Зеландии киви, регби, овцы....
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lims21
1497525986
Пельмени? Настоящий холостяк.
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SEREZHA7575
1497528164
еще про медведей забыл))))))))))))))))))))))))))
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Болельщик Реал Мадрида
1497528203
А еще забыли добавить автомат Калашникова, КПСС, русскую водку и шапку ушанку. До Новой Зеландии, что не долетает пропаганда США, там не слушают Радио "Голос Америки"?
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Roman Armeec
1497528675
Вот про футбол готов поспорить, ну нет его у нас просто!!!
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Тазит
1497531050
Алания Владикавказ - это ментально не Россия, это Кавказ... Вот если бы в Урале играл, то сказал бы - водка, водка, водка...
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Gornostay
1497536460
А еще зверушки такие-мудки,их президент разводит)
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subbotaspartak
1497537362
Парень не балабол, Вспомнил про футбол.
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eleng
1497538468
Видимо, пельменей переел в своё время, и с матрешками переусердствовал- раз с футболом ассоциирует Россию
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dok66
1497539443
Он видимо плохо изучил Россию . Все таки служил в Алании ! "Баня , водка , гармонь и лосось !" - вот это и есть Россия !
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