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    Форвард Новой Зеландии: «Ассоциации с Россией? Матрешка, пельмени и футбол»

    Нападающий сборной Новой Зеландии Костас Барбарусес рассказал, с чем у него ассоциируется Россия. Напомним, что форвард выступал с 2011 по 2013 год за «Аланию».

    «С Россией ассоциируется вот эта кукла, которую открываешь, а там еще одна. Матрешка? Да, она. Еще не могу вспомнить название еды. Похожи на вареники, а внутри мясо. Пельмени? Я много их съел в России (улыбается).

    А третья вещь… Водка? Нет, это слишком для меня (смеется). Третья все-таки футбол – я приезжал сюда из-за этого», — сказал Барбарусес.

    Сборные России и Новой Зеландии 17 июня сыграют в матче открытия Кубка конфедераций-2017.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.06.2017 14:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 18:10

      Он видимо плохо изучил Россию . Все таки служил в Алании ! "Баня , водка , гармонь и лосось !" - вот это и есть Россия !

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Полная Канистра 15 июня 2017, 19:38

      если все перечислять , экрана не хватит

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > dok66 16 июня 2017, 07:02

      Закончат список дураки и дороги.

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 15 июня 2017, 17:54

      Видимо, пельменей переел в своё время, и с матрешками переусердствовал- раз с футболом ассоциирует Россию

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июня 2017, 17:36

      Парень не балабол,
      Вспомнил про футбол.

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 15 июня 2017, 17:21

      А еще зверушки такие-мудки,их президент разводит)

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 15 июня 2017, 15:50

      Алания Владикавказ - это ментально не Россия, это Кавказ... Вот если бы в Урале играл, то сказал бы - водка, водка, водка...

      -1
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 15 июня 2017, 15:11

      Вот про футбол готов поспорить, ну нет его у нас просто!!!

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 15 июня 2017, 15:03

      А еще забыли добавить автомат Калашникова, КПСС, русскую водку и шапку ушанку. До Новой Зеландии, что не долетает пропаганда США, там не слушают Радио "Голос Америки"?

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 15 июня 2017, 15:02

      еще про медведей забыл))))))))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +99

      lims21 15 июня 2017, 14:26

      Пельмени? Настоящий холостяк.

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      Рейтинг: +582

      мароко 15 июня 2017, 14:25

      У нас матрешка, пельмени, водка. У Новой Зеландии киви, регби, овцы....

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