Форвард Новой Зеландии: «Ассоциации с Россией? Матрешка, пельмени и футбол»

Нападающий сборной Новой Зеландии Костас Барбарусес рассказал, с чем у него ассоциируется Россия. Напомним, что форвард выступал с 2011 по 2013 год за «Аланию».

«С Россией ассоциируется вот эта кукла, которую открываешь, а там еще одна. Матрешка? Да, она. Еще не могу вспомнить название еды. Похожи на вареники, а внутри мясо. Пельмени? Я много их съел в России (улыбается).

А третья вещь… Водка? Нет, это слишком для меня (смеется). Третья все-таки футбол – я приезжал сюда из-за этого», — сказал Барбарусес.

Сборные России и Новой Зеландии 17 июня сыграют в матче открытия Кубка конфедераций-2017.