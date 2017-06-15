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    Алвеш рассказал о целях Португалии на Кубке конфедераций

    Защитник «Рейнджерс» и сборной Португалии Бруну Алвеш ждет сложного турнира в России, но рассчитывает на победу в Кубке конфедераций. Он пройдет с 17 июня по 2 июля. Португалия сыграет в Казани 18 июня против Мексики, затем с Россией (21 июня, Москва) и Новой Зеландией (24 июня, Санкт-Петербург).

    – Вы играли на Евро и ЧМ, но на Кубке конфедераций впервые. Какие ожидания?

    – Мы опытная команда, но на каждом турнире все начинают с нуля. На опыте здесь не выиграть, придется доказывать состоятельность.

    – Что вы думаете о Мексике?

    – Мы изучаем их. Они уже почти обеспечили себе место на ЧМ. Подойдем к матчу со всей серьезностью. Там есть лидеры, но футбол – командная игра. Мексика очень неуступчивая команда. Это их постоянное качество. Мы играли с ними в 2014-м году. Я хорошо помню тот матч. Было очень тяжело, мы забили в самом конце. Но у нас есть все, чтобы выиграть Кубок конфедераций, что является нашей целью.

    – Что думаете об атаке Мексики?

    – Я ожидаю открытую и напряженную игру. Они очень агрессивны, хорошо убегают в контратаку. Но мы хорошо изучаем соперника.

    – Говорят, что в клубах есть скепсис в отношении Кубка конфедераций. Многие игроки приезжают к началу сезона в плохом состоянии.

    – Я уже давно приезжаю в клуб только в середине предсезонной подготовки. Клубам надо с уважением относится к этому турниру. Для игроков это отличный опыт. Для меня, скорее всего, это уже последний Кубок конфедераций.

    – Вы долго играли в России. Какие ощущения после возвращения?

    – Рад вернуться. Мой опыт в «Зените» был положительным. В России мне давали все. Багаж только приятных воспоминаний. У меня много друзей. Спасибо, Россия, спасибо, «Зенит», спасибо, Санкт-Петербург. Казани я такое пока сказать не могу (улыбается). Россия всегда в моем сердце.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2017 11:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 17:24

      Если выиграют у Мексики - кубок их !

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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 15 июня 2017, 16:50

      Твенте трёшку отгрузили Зениту с Алвешем))))

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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 15 июня 2017, 15:15

      Бруно, поздно уже, там наш Тарасов кубок застолбил))

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      Рейтинг: +99

      lims21 15 июня 2017, 14:08

      А их предупредили, что тут с третьего места не выходят?

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 15 июня 2017, 12:11

      А вот у нас мало говорят о Мексике, а зря...Очень может так статься, что именно с мексиканцами мы будем решать, кто же выйдет из группы (если только не выиграем у Новой Зеландии и у Португалии, конечно)

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