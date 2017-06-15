Алвеш рассказал о целях Португалии на Кубке конфедераций

Защитник «Рейнджерс» и сборной Португалии Бруну Алвеш ждет сложного турнира в России, но рассчитывает на победу в Кубке конфедераций. Он пройдет с 17 июня по 2 июля. Португалия сыграет в Казани 18 июня против Мексики, затем с Россией (21 июня, Москва) и Новой Зеландией (24 июня, Санкт-Петербург).

– Вы играли на Евро и ЧМ, но на Кубке конфедераций впервые. Какие ожидания?

– Мы опытная команда, но на каждом турнире все начинают с нуля. На опыте здесь не выиграть, придется доказывать состоятельность.

– Что вы думаете о Мексике?

– Мы изучаем их. Они уже почти обеспечили себе место на ЧМ. Подойдем к матчу со всей серьезностью. Там есть лидеры, но футбол – командная игра. Мексика очень неуступчивая команда. Это их постоянное качество. Мы играли с ними в 2014-м году. Я хорошо помню тот матч. Было очень тяжело, мы забили в самом конце. Но у нас есть все, чтобы выиграть Кубок конфедераций, что является нашей целью.

– Что думаете об атаке Мексики?

– Я ожидаю открытую и напряженную игру. Они очень агрессивны, хорошо убегают в контратаку. Но мы хорошо изучаем соперника.

– Говорят, что в клубах есть скепсис в отношении Кубка конфедераций. Многие игроки приезжают к началу сезона в плохом состоянии.

– Я уже давно приезжаю в клуб только в середине предсезонной подготовки. Клубам надо с уважением относится к этому турниру. Для игроков это отличный опыт. Для меня, скорее всего, это уже последний Кубок конфедераций.

– Вы долго играли в России. Какие ощущения после возвращения?

– Рад вернуться. Мой опыт в «Зените» был положительным. В России мне давали все. Багаж только приятных воспоминаний. У меня много друзей. Спасибо, Россия, спасибо, «Зенит», спасибо, Санкт-Петербург. Казани я такое пока сказать не могу (улыбается). Россия всегда в моем сердце.