Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ерохин: «Ни о малейшей расслабленности или недооценки Новой Зеландии не может быть и речи»

Ерохин: «Ни о малейшей расслабленности или недооценки Новой Зеландии не может быть и речи»

14 июня 2017, 10:21
4

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о настрое и концентрации, с которыми подходит команда к старту Кубка конфедераций-2017. Россия сыграет на групповом этапе против Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), с Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

– Чили – участник Кубка конфедераций, чемпион своего континента и просто очень сильная сборная. Они очень уверенно играют в тот футбол, который хотят. Было интересно проверить свои силы, узнать, на что мы способны в играх с такими соперниками. Совсем скоро нас ждут первый за год официальный матч, и нужно подойти к нему в максимальной готовности.

– Для вас был принципиален результат матча? Или сейчас главное – наладить взаимопонимание в команде?

– Безусловно, мы были заряжены на положительный исход. Как говорит наш главный тренер, нет товарищеских игр – есть контрольные матчи, и результат в них имеет важнейшие значение. Поэтому очень хотелось выиграть у чилийцев и перед стартом Кубка конфедераций добавить положительных эмоций не только себе, но и болельщикам.

– Во втором тайме на поле появился самый звездный игрок чилийцев – Алексис Санчес. Какое впечатление он произвел на вас?

– Было сразу заметно, что это игрок высочайшего уровня. Спокойно обыгрывает, не боится брать на себя игру, постоянно обостряет. Что тут говорить... Санчес – звезда мирового класса.

– Дебютировать на Кубке конфедераций России предстоит матчем с Новой Зеландией. Многие считают эту команду темной лошадкой турнира. Сложно разбирать игру этой сборной?

– Не думаю, что у нас возникнут какие-то сложности с разбором игры Новой Зеландии. У тренерского штаба есть записи всех матчей, которые эта команда провела в последнее время. Уверен, мы будем иметь стопроцентное представление о том, в какой футбол они играют, их сильных и слабых сторонах.

– После разгрома Венгрии и неплохого результата с Чили не боитесь недооценить новозеландцев?

– Уверен, что такого не будет. Все будут максимально сконцентрированы и заряжены на победу в этом матче. Все-таки это будет первая официальная игра сборной России за долгое время, и все понимают ее значимость. Ни о какой даже малейшей расслабленности или недооценки соперника не может быть и речи.

Источник: Известия
Кубок конфедераций Россия Новая Зеландия Чили Санчес Алексис Ерохин Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Qranat
1497427945
Уж если этих футбольных "карликов" (НЗ) не обыгрывать, то и на ЧМ нашим делать будет нечего... Белорусы новозеландцев обыграли вторым составом три дня назад. А если победят, то эйфории будет выше крыши, как-будто у Бразилии выиграли. Ну а остальные сборные - гранды вообще полу-резервные состава привезут, так-что кичиться возможными победами будет смешно.
Ответить
семёнычев
1497428243
Я понимаю,если бы разговор о расслабоне вёл какой-нибудь ветеран сборной, типа Васи Берёзы или Юры Жиркова... О каком расслабоне может говорить человек, который в сборной на пол-бутсе??? Да и когда наша сборная могла уверовать, что они умеют играть в футбол? По-моему, это снова проделки журнашлюшек... Во всяком случае, это не основная фраза "спича" Ерохина...
Ответить
Дядя Серёжа
1497431854
Кого там оценивать на этом товарищеском турнире.
Ответить
subbotaspartak
1497446294
Брось Ероха трепаться, Нужно уметь расслабляться.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
3
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
2
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+