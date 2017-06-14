Ерохин: «Ни о малейшей расслабленности или недооценки Новой Зеландии не может быть и речи»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о настрое и концентрации, с которыми подходит команда к старту Кубка конфедераций-2017. Россия сыграет на групповом этапе против Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), с Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

– Чили – участник Кубка конфедераций, чемпион своего континента и просто очень сильная сборная. Они очень уверенно играют в тот футбол, который хотят. Было интересно проверить свои силы, узнать, на что мы способны в играх с такими соперниками. Совсем скоро нас ждут первый за год официальный матч, и нужно подойти к нему в максимальной готовности.

– Для вас был принципиален результат матча? Или сейчас главное – наладить взаимопонимание в команде?

– Безусловно, мы были заряжены на положительный исход. Как говорит наш главный тренер, нет товарищеских игр – есть контрольные матчи, и результат в них имеет важнейшие значение. Поэтому очень хотелось выиграть у чилийцев и перед стартом Кубка конфедераций добавить положительных эмоций не только себе, но и болельщикам.

– Во втором тайме на поле появился самый звездный игрок чилийцев – Алексис Санчес. Какое впечатление он произвел на вас?

– Было сразу заметно, что это игрок высочайшего уровня. Спокойно обыгрывает, не боится брать на себя игру, постоянно обостряет. Что тут говорить... Санчес – звезда мирового класса.

– Дебютировать на Кубке конфедераций России предстоит матчем с Новой Зеландией. Многие считают эту команду темной лошадкой турнира. Сложно разбирать игру этой сборной?

– Не думаю, что у нас возникнут какие-то сложности с разбором игры Новой Зеландии. У тренерского штаба есть записи всех матчей, которые эта команда провела в последнее время. Уверен, мы будем иметь стопроцентное представление о том, в какой футбол они играют, их сильных и слабых сторонах.

– После разгрома Венгрии и неплохого результата с Чили не боитесь недооценить новозеландцев?

– Уверен, что такого не будет. Все будут максимально сконцентрированы и заряжены на победу в этом матче. Все-таки это будет первая официальная игра сборной России за долгое время, и все понимают ее значимость. Ни о какой даже малейшей расслабленности или недооценки соперника не может быть и речи.