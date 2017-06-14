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    Ерохин: «Ни о малейшей расслабленности или недооценки Новой Зеландии не может быть и речи»

    Полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал о настрое и концентрации, с которыми подходит команда к старту Кубка конфедераций-2017. Россия сыграет на групповом этапе против Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), с Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

    – Чили – участник Кубка конфедераций, чемпион своего континента и просто очень сильная сборная. Они очень уверенно играют в тот футбол, который хотят. Было интересно проверить свои силы, узнать, на что мы способны в играх с такими соперниками. Совсем скоро нас ждут первый за год официальный матч, и нужно подойти к нему в максимальной готовности.

    – Для вас был принципиален результат матча? Или сейчас главное – наладить взаимопонимание в команде?

    – Безусловно, мы были заряжены на положительный исход. Как говорит наш главный тренер, нет товарищеских игр – есть контрольные матчи, и результат в них имеет важнейшие значение. Поэтому очень хотелось выиграть у чилийцев и перед стартом Кубка конфедераций добавить положительных эмоций не только себе, но и болельщикам.

    – Во втором тайме на поле появился самый звездный игрок чилийцев – Алексис Санчес. Какое впечатление он произвел на вас?

    – Было сразу заметно, что это игрок высочайшего уровня. Спокойно обыгрывает, не боится брать на себя игру, постоянно обостряет. Что тут говорить... Санчес – звезда мирового класса.

    – Дебютировать на Кубке конфедераций России предстоит матчем с Новой Зеландией. Многие считают эту команду темной лошадкой турнира. Сложно разбирать игру этой сборной?

    – Не думаю, что у нас возникнут какие-то сложности с разбором игры Новой Зеландии. У тренерского штаба есть записи всех матчей, которые эта команда провела в последнее время. Уверен, мы будем иметь стопроцентное представление о том, в какой футбол они играют, их сильных и слабых сторонах.

    – После разгрома Венгрии и неплохого результата с Чили не боитесь недооценить новозеландцев?

    – Уверен, что такого не будет. Все будут максимально сконцентрированы и заряжены на победу в этом матче. Все-таки это будет первая официальная игра сборной России за долгое время, и все понимают ее значимость. Ни о какой даже малейшей расслабленности или недооценки соперника не может быть и речи.

    Источник: Известия

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    14.06.2017 10:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 16:18

      Брось Ероха трепаться,
      Нужно уметь расслабляться.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 12:17

      Кого там оценивать на этом товарищеском турнире.

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 14 июня 2017, 11:17

      Я понимаю,если бы разговор о расслабоне вёл какой-нибудь ветеран сборной, типа Васи Берёзы или Юры Жиркова...
      О каком расслабоне может говорить человек, который в сборной на пол-бутсе??? Да и когда наша сборная могла уверовать, что они умеют играть в футбол?
      По-моему, это снова проделки журнашлюшек...
      Во всяком случае, это не основная фраза "спича" Ерохина...

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      Рейтинг: +429

      Qranat 14 июня 2017, 11:12

      Уж если этих футбольных "карликов" (НЗ) не обыгрывать, то и на ЧМ нашим делать будет нечего... Белорусы новозеландцев обыграли вторым составом три дня назад. А если победят, то эйфории будет выше крыши, как-будто у Бразилии выиграли. Ну а остальные сборные - гранды вообще полу-резервные состава привезут, так-что кичиться возможными победами будет смешно.

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