Газинский: «Россияне к матчу с Новой Зеландией еще не готовились. Будет теория, там и разберем соперника»

Полузащитник сборной России и «Краснодара» Юрий Газинский отметил, что национальная команда еще не начала подготовку к стартовому матчу Кубка конфедераций с Новой Зеландией, который состоится в субботу, 17 июня. Также игрок пожелал здоровья хавбеку Роману Зобнину, получившему тяжелую травму в товарищеском поединке с Венгрией (3:0).

– Мы все тренируемся и готовимся к турниру. Все зависит только от нас, и надо постараться максимально себя проявить, а решение уже за тренерским штабом.

– Появилась надежда попасть в основу, когда травмировался Зобнин?

– Не совсем правильно будет так говорить. Я об этом не думал, только здоровья хочу ему пожелать.

– Уже готовитесь к матчу с новозеландцами?

– Сегодня еще нет. У нас будет теория, и разберем соперника.

Помимо новозеландцев соперниками подопечных Станислава Черчесова на групповом этапе турнира являются Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).