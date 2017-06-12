Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газинский: «Россияне к матчу с Новой Зеландией еще не готовились. Будет теория, там и разберем соперника»

    Полузащитник сборной России и «Краснодара» Юрий Газинский отметил, что национальная команда еще не начала подготовку к стартовому матчу Кубка конфедераций с Новой Зеландией, который состоится в субботу, 17 июня. Также игрок пожелал здоровья хавбеку Роману Зобнину, получившему тяжелую травму в товарищеском поединке с Венгрией (3:0).

    – Мы все тренируемся и готовимся к турниру. Все зависит только от нас, и надо постараться максимально себя проявить, а решение уже за тренерским штабом.

    – Появилась надежда попасть в основу, когда травмировался Зобнин?

    – Не совсем правильно будет так говорить. Я об этом не думал, только здоровья хочу ему пожелать.

    – Уже готовитесь к матчу с новозеландцами?

    – Сегодня еще нет. У нас будет теория, и разберем соперника.

    Помимо новозеландцев соперниками подопечных Станислава Черчесова на групповом этапе турнира являются Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2017 13:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11