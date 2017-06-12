Кутепов заявил, что настрой сборной России на товарищеские матчи был таким же, как и официальные

Защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов отметил, что настрой игроков национальной команды на товарищеские встречи был не менее боевым, чем на официальные. В рамках подготовки к Кубку конфедераций в начале июня подопечные Станислава Черчесова провели два контрольных поединка, обыграв Венгрию (3:0) и сыграв вничью с Чили (1:1).

– Десять месяцев сборная России не играла в официальных матчах, только товарищеских. Не отвыкли играть на результат?

– Мы готовились на каждый контрольный матч, как на официальный. И результат имел для нас значение. Не было каких-то отступлений.

– Позади контрольный игры с Венгрией и Чили. Как оцените эти встречи?

– Из тех, с кем мы играли, чилийцы более приближены по уровню к соперникам на Кубке конфедераций-2017. Мы провели этот матч достойно. Тренерский штаб сделал для себя нужные заметки, поэтому все впереди.

Кубок конфедераций 2017 года пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексикой (24 июня, Казань).