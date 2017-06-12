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    Кутепов заявил, что настрой сборной России на товарищеские матчи был таким же, как и официальные

    Защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов отметил, что настрой игроков национальной команды на товарищеские встречи был не менее боевым, чем на официальные. В рамках подготовки к Кубку конфедераций в начале июня подопечные Станислава Черчесова провели два контрольных поединка, обыграв Венгрию (3:0) и сыграв вничью с Чили (1:1).

    – Десять месяцев сборная России не играла в официальных матчах, только товарищеских. Не отвыкли играть на результат?

    – Мы готовились на каждый контрольный матч, как на официальный. И результат имел для нас значение. Не было каких-то отступлений.

    – Позади контрольный игры с Венгрией и Чили. Как оцените эти встречи?

    – Из тех, с кем мы играли, чилийцы более приближены по уровню к соперникам на Кубке конфедераций-2017. Мы провели этот матч достойно. Тренерский штаб сделал для себя нужные заметки, поэтому все впереди.

    Кубок конфедераций 2017 года пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексикой (24 июня, Казань).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2017 13:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 июня 2017, 09:46

      Хорошо что дома играем, чемоданы не надо будет сразу упаковывать после игр. А так посмотрим

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июня 2017, 13:33

      Вы может и настраивалимь,как на официальные,а вот соперники ? Кубок Конф.расставит по местам и покажет

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