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    Отбор на ЧМ-2018. Хорватия уступила Исландии, Турция крупно обыграла Косово

    В матче группового этапа отборочного этапа к чемпионату мира-2018 сборная Исландии на последних минутах вырвала победу над Хорватией и поднялась на вторую строчку.

    В другой встрече Турция в большинстве разгромила команду Косова со счетом 4:1 и расположилась на третьем место в турнирной таблице группы I.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа I. 6-й тур

    Исландия – Хорватия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Магнуссон, 90.

    Косово – Турция – 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Шен, 7; 1:1 – Ррахмани, 22; 1:2 – Ундер, 31; 1:3 – Йилмаз, 61; 1:4 – Туфан, 83.

    Удаление: Бериша, 84 – нет.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2017 23:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 июня 2017, 08:32

      Не ожидал я от Хорватов такой игры.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 12 июня 2017, 06:23

      Исландия продолжает творить чудеса.

      0
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      Рейтинг: +30

      Kavkazec 07 12 июня 2017, 00:36

      TURKEY!!!!

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 12 июня 2017, 00:22

      Исландцы-молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 июня 2017, 23:46

      Островитяне красавцы, бодаются до последнего....

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