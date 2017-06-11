Отбор на ЧМ-2018. Хорватия уступила Исландии, Турция крупно обыграла Косово

В матче группового этапа отборочного этапа к чемпионату мира-2018 сборная Исландии на последних минутах вырвала победу над Хорватией и поднялась на вторую строчку.

В другой встрече Турция в большинстве разгромила команду Косова со счетом 4:1 и расположилась на третьем место в турнирной таблице группы I.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа I. 6-й тур

Исландия – Хорватия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Магнуссон, 90.

Косово – Турция – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Шен, 7; 1:1 – Ррахмани, 22; 1:2 – Ундер, 31; 1:3 – Йилмаз, 61; 1:4 – Туфан, 83.

Удаление: Бериша, 84 – нет.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)