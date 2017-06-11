Отбор на ЧМ-2018. Хорватия уступила Исландии, Турция крупно обыграла Косово

В матче группового этапа отборочного этапа к чемпионату мира-2018 сборная Исландии на последних минутах вырвала победу над Хорватией и поднялась на вторую строчку.
В другой встрече Турция в большинстве разгромила команду Косова со счетом 4:1 и расположилась на третьем место в турнирной таблице группы I.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа I. 6-й тур
Исландия – Хорватия – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Магнуссон, 90.
Голы: 0:1 – Шен, 7; 1:1 – Ррахмани, 22; 1:2 – Ундер, 31; 1:3 – Йилмаз, 61; 1:4 – Туфан, 83.
Удаление: Бериша, 84 – нет.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру