Полузащитник ЦСКА Александр Головин отказался комментировать информацию о возможном переходе в «Арсенал».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб заплатит за переход 21-летнего россиянина 10 миллионов фунтов стерлингов, после чего оставит на год в ЦСКА или отправит в аренду в «Халл Сити».

«Интерес со стороны «Арсенала»? Пока не комментирую это», – сказал Головин.

В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Головин может перейти в лондонский «Арсенал». Это правда?