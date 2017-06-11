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    Головин отказался комментировать информацию о возможном переходе в «Арсенал»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин отказался комментировать информацию о возможном переходе в «Арсенал».

    Ранее сообщалось, что лондонский клуб заплатит за переход 21-летнего россиянина 10 миллионов фунтов стерлингов, после чего оставит на год в ЦСКА или отправит в аренду в «Халл Сити».

    «Интерес со стороны «Арсенала»? Пока не комментирую это», – сказал Головин.

    В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА в РФПЛ 30 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    Головин может перейти в лондонский «Арсенал». Это правда?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2017 15:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 11 июня 2017, 17:44

      Сколько ещё такой информации будет на протяжении всей карьеры в "ЦСКА"!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июня 2017, 17:07

      ему Бышевец не советовал куда то уходить

      0
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 11 июня 2017, 16:06

      Едь Саша в Европу, по крайней мере нужно попытать счастья. В РФПЛ всегда вернутся можно.

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Evgeniy32 11 июня 2017, 17:13

      Только куда именно, в Европу?)

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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > Йогурт Мэн 11 июня 2017, 18:01

      Если Арсенал действительно приглашает, то лучше ехать.

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Evgeniy32 11 июня 2017, 18:46

      Так это ж скауты. Они во всём Мире каждый день на кого-то смотрят) Вдруг вообще, журналисты что напутали, и это скауты Реал Мадрид и смотрели не Головина а.. Не знаю, Бухарова. Или приехали посмеятся над Кокориным, а его не оказалось на матче)

      1
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 11 июня 2017, 15:36

      Нашли звезду,максимум что светит,Арсенал Тульский.

      6
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 июня 2017, 15:35

      А чего комментировать,если нет ничего ))))))

      3
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