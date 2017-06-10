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    Ловчев: «У сборной России появилась команда, мы уже не будем мальчиками для битья»

    Эксперт Евгений Ловчев считает, что сборная России продемонстрировала хороший уровень игры в товарищеском матче с Чили (1:1). По его словам, во втором тайме подопечные Станислава Черчесова переиграли южноамериканцев.

    «У нас появилась команда. Главное впечатление от этого матча – мы уже не будет мальчиками для битья. Ведь возьмите предыдущие игры сборной до матча с Венграми. Общее впечатление от них – полная безнадега. А здесь играли с очень сильной командой и во втором тайме ее переигрывали», – сказал Ловчев.

    Напомним, что поединок с чилийцами стал последним накануне Кубка конфедераций, стартующего 17 июня. На групповом этапе турнира сборная России сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.06.2017 15:14
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +361

      sergan113 12 июня 2017, 07:54

      перед евро в польше и украине, в товарищеском матче наши италию уничтожили и ЧТО?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 июня 2017, 00:41

      "У нас появилась команда...." Она не появилась, её собрали и подготовили... И будем верить в Нашу сборную! Она одна, другой нет! Им сил и удачи, нам терпения!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +4024

      raritet 10 июня 2017, 21:32

      Если учесть что чилийцы играли после длительного перелета, то не такая уж и хорошая игра была. Стало больше движения и забили случайный гол. Все.

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > raritet 11 июня 2017, 16:36

      Любая случайность на футбольном поле и дает победу порой. Рикошет от своего игрока или в целом. Потеря концентрации на какое то время одной из команд и многое, многое другое

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 июня 2017, 20:32

      Мы все этого ждем!...удачи вам мужики)))

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 10 июня 2017, 20:01

      Да хорошо играли, чего там, боевито, даже удивительно как-то.

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 10 июня 2017, 18:57

      Давайте будем оптимистами: Черчесову удалось сделать крепкую комаду. Конечно, многое покажет время, но сейчас есть повод смотреть в будущее с оптимизмом. Я уже раз 10 зарекался смотреть нашу сборную и вот, наконец, не пожалел. Забудем про счет. Там просто было на что посмотреть.

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > erma 11 июня 2017, 15:52

      НИЧЕГО ЕЩЁ Черчесов не сделал!!!!! И НЕ СДЕЛАЕТ!!! Потому что, как тренер это ПОЛНЫЙ НОЛЬ!!!! Любые положительные всплески, которые бывают всегда и у всех, относите на заслугу ИГРОКОВ!!!!

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Правдоруб100 11 июня 2017, 16:39

      Слушай мне тоже много кто не нравится из тренеров, про того же Слуцкого говорили он ничего не сделает, а вон ЦСКА делал чемпионами страны! Или же давай тебя выберем на этот пост и тогда и сравним. (не защищаю главного тренера сборной), но такое уже достало слушать!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 16:50

      Наша сборная никогда не была мальчиком для битья ! Была слабая , да ! Так и сейчас не сильная .

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > dok66 11 июня 2017, 15:54

      О-о-о, ДА-а-а!!! Особенно, когда нас били страны жалкой Африки, которых и на карте то не видно!!!!!!!! Причём, ВСЕ ПОДРЯД!!!!

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      Рейтинг: +198

      ded-53 10 июня 2017, 16:15

      Ну вот, опять всё те же грабли, начинаем хвалить, но хвалить пока не за что. А то как бы не перехвалили. Как всегда.

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      Рейтинг: +3120

      erma > ded-53 10 июня 2017, 18:53

      Нет дружище, хвалить есть за что: хорошая динамика, умный пас и неплохое взаимопонимание. Мы играли с отличной сборной и смотрелись очень прилично - дело даже не в счете.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 10 июня 2017, 16:08

      Ничья в товарнике с Чили и мы супер команда! Какие все-таки эксперты не экспертные. Полное дно такая аналитика

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      Рейтинг: +107

      Joker 555 10 июня 2017, 15:40

      Я думаю Чили есть куда прибавить, а у нас потолок.

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