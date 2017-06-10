Ловчев: «У сборной России появилась команда, мы уже не будем мальчиками для битья»

Эксперт Евгений Ловчев считает, что сборная России продемонстрировала хороший уровень игры в товарищеском матче с Чили (1:1). По его словам, во втором тайме подопечные Станислава Черчесова переиграли южноамериканцев.

«У нас появилась команда. Главное впечатление от этого матча – мы уже не будет мальчиками для битья. Ведь возьмите предыдущие игры сборной до матча с Венграми. Общее впечатление от них – полная безнадега. А здесь играли с очень сильной командой и во втором тайме ее переигрывали», – сказал Ловчев.

Напомним, что поединок с чилийцами стал последним накануне Кубка конфедераций, стартующего 17 июня. На групповом этапе турнира сборная России сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.