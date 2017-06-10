Мостовой: «Сборная России способна играть с любым соперником»

Футбольный эксперт Александр Мостовой после товарищеского матча между сборными России и Чили (1:1) отметил, что российская национальная команда способна играть с любым соперником.

Отметим, что обе сборные примут участие на Кубке конфедераций-2017, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

– Что вам понравилось?

– Мы, наверное, способны играть с любой сборной. Другое дело, что наши моменты возникали только после ошибок чилийцев. Не могу сказать, что сборная России сама создавала шансы забить. Даже если вспомнить удар через себя Дениса Глушакова. До этого ведь был обрез.

Не забывайте, что команда Черчесова делает ставку на оборону. Вот вам пример: наше выступление на Евро-2016, когда сборная России играла в пять нападающих. И какой был результат?

Пять игроков, которых зря взяли в сборную России