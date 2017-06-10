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Мостовой: «Сборная России способна играть с любым соперником»

10 июня 2017, 10:34
13

Футбольный эксперт Александр Мостовой после товарищеского матча между сборными России и Чили (1:1) отметил, что российская национальная команда способна играть с любым соперником.

Отметим, что обе сборные примут участие на Кубке конфедераций-2017, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

– Что вам понравилось?

– Мы, наверное, способны играть с любой сборной. Другое дело, что наши моменты возникали только после ошибок чилийцев. Не могу сказать, что сборная России сама создавала шансы забить. Даже если вспомнить удар через себя Дениса Глушакова. До этого ведь был обрез.

Не забывайте, что команда Черчесова делает ставку на оборону. Вот вам пример: наше выступление на Евро-2016, когда сборная России играла в пять нападающих. И какой был результат?

Пять игроков, которых зря взяли в сборную России

Источник: «Советский спорт»
Кубок конфедераций Россия Мостовой Александр
Комментарии (13)
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Егор Велунов
1497080704
Играть с любым соперником сможет и сборная Андорры,а вот выигрывать?. В любом случае удачи сборной России в играх с очень сильными соперниками на кубке Конфедераций-2017.
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Проекция LADA Priora Coup
1497081225
С каким любым? Крисом Вудом с Новой Зеландией из Лидсовского Чемпионшипа?
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multiscan
1497083493
Да дело-то не в том, что должна играть, а в том, что должна выигрывать и именно у любого соперника.
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SLAVAKPCC
1497084872
Хотя бы коллективные действия чуть отладили,так же как сесть резко в оборону или убежать в контратаку,раньше просто теряли мячик и бегали за соперником.
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Popularov
1497087071
К сожалению, сборную России в последнее время много критикуют. А всё потому что Мутко и Черчесов слишком много на себя взяли и ВЗВАЛИЛИ, а нести не хотят! Слишком уж ГРУЗ ответственности оказался ТЯЖКИМ! Как лебедь, рак и щука ЗАКУСИЛИ они удила сборной, а вытащить НЕ МОГУТ! А воз и ныне там и даже на миллиметр не сдвинулся с места! Не хватает УМА и сил! Никита Симонян: - "Отличительная черта Черчесова это требовательность." Никита, а кому эта ГОЛАЯ черчесовская требовательность нужна. Требовательность ради требовательности??? Как можно требовать с игроков то, что они не умеют и на тренировке не отрабатывают. Вы потребуйте у первоклассника, который первый раз в первый класс, рассказать вам таблицу умножения. Он вам скажет, а мы это НЕ ПРОХОДИЛИ, а нам это НЕ ЗАДАВАЛИ. ТИЛИ, ТИЛИ, ТРАЛИ ВАЛИ, это мы НЕ ПРОХОДИЛИ, это нам НЕ ЗАДАВАЛИ! Тоже самое со сборной! Мысли - НЕТ и никто это на тренировках не проходил. Тактики - НЕТ и никто этим на тренировках на футбольном поле не занимался. Взаимопонимания - НЕТ и никто этим на тренировках на футбольном поле не занимался. Осмысленной игры - НЕТ и никто этим на тренировках на футбольном поле не занимался. Атаки - НЕТ и никто этим на тренировках на футбольном поле не занимался, каждый сам по себе и других не замечает. Что Черчесов требует и с кого??? Кому такая требовательность нужна??? Требовательность нужна не ради требовательности, а ради проверки знаний у игроков - как они УСВОИЛИ тренировочный процесс, что игроки отрабатывали на футбольном поле и какое взаимодействие при атаке и обороне они проходили! Физикой научились ГОНЯТЬ, а мыслить на футбольном ПОЛЕ игроки не учатся и СОВСЕМ не занимаются этими вопросами на тренировках! И что тогда требовать с "ПЕРВОКЛАССНИКОВ" Черчесова, когда он этим и многим другим вопросам НЕ УДЕЛЯЕТ должного ВНИМАНИЯ??? С грехом пополам, сборная ВЫМУЧИЛА ничью и сыграла на ТРИ с двумя МИНУСАМИ!!! Как с такой безобразной игрой и "требовательностью" Черчесова сборная будет побеждать и кого??? Черчесов тренирует НЕ ПОЙМИ КАК, а время идёт, а игры НЕТ, но зато есть требовательность Черчесова! Спрашивается. Кому такая безобразная подготовка и требовательность Черчесова нужны??? Черчесову для ГАЛОЧКИ??? У Черчесова ЯВНО хромает тренировочный процесс! Игроки НАПРОЧЬ отказываются ПОНИМАТЬ и выполнять тренерские установки! Тут, одно их двух! Либо игроки ничего НЕ ПОНИМАЮТ, либо Черчесов не может им растолковать так, чтобы до игроков ДОШЛО, куда бежать и ЧТО ДЕЛАТЬ!!! Можно пешком ходить по полю и забить ВОСЕМЬ, а можно носиться, как УГОРЕЛЫЕ и пропустить ВОСЕМЬ! И тут дело даже не в физике, а в полном ОТСУТСТВИИ у игроков сборной футбольной МЫСЛИ на поле! Каждый игрок должен уметь мыслить на поле! Каждый! А если их этому на тренировке не учат, а если и учат, то не пойми как и по остаточному принципу? Результат всегда показывает, кто и как умеет мыслить на футбольном поле и подводит итог проделанной работы! Если выиграли, значит, всё сделали чтобы ПОБЕДИТЬ, если проиграли, значит мало сделали для того, чтобы ПОБЕДИТЬ! Но результат не ради результата, а ради дальнейших побед и повышения футбольного мастерства, для стабильного и ровного выступления в турнире, без спадов и провалов. Стасу Черчесову надо подтянуть методику преподавания футбольного мастерства на тренировках! За счёт того, что не было командной игры, игра сборной была КОРЯВОЙ и РВАНОЙ, особенно у ворот соперника. Кому такая голая однобокая и перекошенная ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ Черчесова нужна??? За неё очки не начисляют и медали НЕ ДАЮТ??? То-то и оно!!! Ну, Саламыч! Держись! Отвечать Вам придётся по полной программе невразумительной игры сборной!
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tank219
1497090968
Никто не сомневается, что мы можем сыграть с любой сборной, но будет как у машинистки, которая печатает 5000 знаков в минуту, но при этом такая фигня получается
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paracetamol
1497092793
В 5 беков будут и с Новой Зеландией играть.
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dok66
1497094823
Прав Мостовой ! У сборной на сегодня нет другого варианта , как играть от обороны с сильными сборными , и использовать свой шанс . Все остальное - авантюра ! Это стезя всех средненьких сборных .
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serppion
1497102675
Сборная России способна играть с любым соперником. А выигрывать только в товарищеских играх... Редко...
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paracetamol
1497113913
Играть-то сможет, а вот выигрывать...?
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