Ловчев считает, что по зрелищности Россия выглядела не хуже, чем Бразилия и Аргентина

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после товарищеского матча между сборными России и Чили (1:1) выразил мнение, что российская национальная команда сыграла не хуже, чем Бразилия и Аргентина в очном поединке (0:1).

«У нас довольно-таки молодая команда. Особенно линия полузащиты: например, против Чили с первых минут вышли Головин и Миранчук. При этом мы все знаем, что Алексей может играть гораздо лучше, на этот раз он не блеснул.

Основным плюсом в этой ситуации является то, что, играя с такими грозными командами, молодые ребята начинают осознавать свою силу, понимать, что им не надо никого бояться. У соперников нет волшебников, которые выходят и все делают в одиночку.

Я посмотрел матч Бразилия – Аргентина и не увидел там никаких кудесников. По зрелищности наши сыграли не хуже!» – сказал Ловчев.

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