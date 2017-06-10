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  • Ловчев считает, что по зрелищности Россия выглядела не хуже, чем Бразилия и Аргентина

Ловчев считает, что по зрелищности Россия выглядела не хуже, чем Бразилия и Аргентина

10 июня 2017, 10:13
13

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после товарищеского матча между сборными России и Чили (1:1) выразил мнение, что российская национальная команда сыграла не хуже, чем Бразилия и Аргентина в очном поединке (0:1).

«У нас довольно-таки молодая команда. Особенно линия полузащиты: например, против Чили с первых минут вышли Головин и Миранчук. При этом мы все знаем, что Алексей может играть гораздо лучше, на этот раз он не блеснул.

Основным плюсом в этой ситуации является то, что, играя с такими грозными командами, молодые ребята начинают осознавать свою силу, понимать, что им не надо никого бояться. У соперников нет волшебников, которые выходят и все делают в одиночку.

Я посмотрел матч Бразилия – Аргентина и не увидел там никаких кудесников. По зрелищности наши сыграли не хуже!» – сказал Ловчев.

Пять игроков, которых зря взяли в сборную России

Источник: «Советский спорт»
Кубок конфедераций Россия Ловчев Евгений
Комментарии (13)
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acer2003
1497079898
Я не смотрел матч Бразилия - Аргентина,но смотрел Россия-Чили и очень сомневаюсь в сказанному Ловчевым....
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dzhanavar
1497081855
Ну да,конечно. И тренер супер-топ... С одной кормушки?!
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nemolod
1497083649
Пока - это только комплимент для нашей сборной,но то,что уже пошла борьба на поле,появилось старание,а главное желание - уже хорошо! Хотелось бы,чтобы таких соперников у сборной было побольше,чтобы молодежь быстрее набиралась опыта и сыгранности!
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батог
1497086426
Да нормально сыграли! Боятся лишний раз поворотам пнуть! Им вообщем-то поддержка нужна! Они ж как дети! вот представте, что это ваши и ошибки у них бывают, и ремнем по сраке иногда надо! Но поддержка нужна, мужики!!! От НАС!!!
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spartak_88
1497088250
Уважаемый Ловчев, это товарищеский матч)) сборная Чили играла в пол силы)) а наши 100% моменты не реализовывали, о каком сходстве с Аргентиной и Бразилией идет речь??? Там молодежь едет в ТОП чемпионаты и превращаются в мастеров футбола! А наши чего добились??? 63 места в рейтинге, где никому не нужны наши игроки! Сами себя поставили в такое положение, теперь нужно выкручиваться, Рыба гниет как говориться с головы, может в этом дело?
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Snek
1497092877
Он слова перепутал, там была Боливии и Алжир
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paracetamol
1497093112
Усь-ссс-усь.
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dok66
1497094060
Средний возраст сборной 28 с чем то - и это молодая команда ??? И еще - в сборной Бразилии и Аргентины нет кудесников .... даже комментировать не хочется . Сравнивать эти два матча - это как "божий дар с яишницей" )))
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serppion
1497103011
Если по зрелищности Россия выглядела не хуже, чем Бразилия и Аргентина, то по трёпу Ловчев между Троцким и Геббельсом!
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erma
1497110477
Ловчев, конечно, перегнул, но повод для оптимизма есть. Хочу поблагодарить всех ребят, которые выкладывались по полной. Это совсем новая сборная, давайте не будем циниками, тем более что повода у нас для этого пока нет.
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