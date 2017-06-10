Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев считает, что по зрелищности Россия выглядела не хуже, чем Бразилия и Аргентина

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев после товарищеского матча между сборными России и Чили (1:1) выразил мнение, что российская национальная команда сыграла не хуже, чем Бразилия и Аргентина в очном поединке (0:1).

    «У нас довольно-таки молодая команда. Особенно линия полузащиты: например, против Чили с первых минут вышли Головин и Миранчук. При этом мы все знаем, что Алексей может играть гораздо лучше, на этот раз он не блеснул.

    Основным плюсом в этой ситуации является то, что, играя с такими грозными командами, молодые ребята начинают осознавать свою силу, понимать, что им не надо никого бояться. У соперников нет волшебников, которые выходят и все делают в одиночку.

    Я посмотрел матч Бразилия – Аргентина и не увидел там никаких кудесников. По зрелищности наши сыграли не хуже!» – сказал Ловчев.

    Пять игроков, которых зря взяли в сборную России

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2017 10:13
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 10 июня 2017, 19:01

      Ловчев, конечно, перегнул, но повод для оптимизма есть. Хочу поблагодарить всех ребят, которые выкладывались по полной. Это совсем новая сборная, давайте не будем циниками, тем более что повода у нас для этого пока нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 10 июня 2017, 16:56

      Если по зрелищности Россия выглядела не хуже, чем Бразилия и Аргентина, то по трёпу Ловчев между Троцким и Геббельсом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 14:27

      Средний возраст сборной 28 с чем то - и это молодая команда ??? И еще - в сборной Бразилии и Аргентины нет кудесников .... даже комментировать не хочется . Сравнивать эти два матча - это как "божий дар с яишницей" )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 июня 2017, 14:11

      Усь-ссс-усь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 10 июня 2017, 14:07

      Он слова перепутал, там была Боливии и Алжир

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 10 июня 2017, 12:50

      Уважаемый Ловчев, это товарищеский матч)) сборная Чили играла в пол силы)) а наши 100% моменты не реализовывали, о каком сходстве с Аргентиной и Бразилией идет речь??? Там молодежь едет в ТОП чемпионаты и превращаются в мастеров футбола! А наши чего добились??? 63 места в рейтинге, где никому не нужны наши игроки! Сами себя поставили в такое положение, теперь нужно выкручиваться, Рыба гниет как говориться с головы, может в этом дело?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      Tlekhugov > spartak_88 10 июня 2017, 13:49

      ага, не проиграли один матч и уже пошли заявления, что играют, как бразильцы, в натуре)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 10 июня 2017, 12:20

      Да нормально сыграли! Боятся лишний раз поворотам пнуть! Им вообщем-то поддержка нужна! Они ж как дети! вот представте, что это ваши и ошибки у них бывают, и ремнем по сраке иногда надо! Но поддержка нужна, мужики!!! От НАС!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 10 июня 2017, 11:52

      Ну по поводу того как должна играть молодая команда, это стоит на немцев посмотреть, когда они на КК приедут...для меня загадка как они выступят, потому что лучших Лев отдыхать оставил, но тем не менее это быстрые, организованные парни...просто посмотрим на скорости, на тактическую выручку и сравним нашу подготовку у молодёжи и их...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 10 июня 2017, 11:34

      Пока - это только комплимент для нашей сборной,но то,что уже пошла борьба на поле,появилось старание,а главное желание - уже хорошо!
      Хотелось бы,чтобы таких соперников у сборной было побольше,чтобы молодежь быстрее набиралась опыта и сыгранности!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 10 июня 2017, 11:04

      Ну да,конечно. И тренер супер-топ... С одной кормушки?!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11