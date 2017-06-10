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    Конте – Косте: «Диего, ты не входишь в мои планы на следующий сезон»

    Стало известно содержание сообщения, которое отправил главный тренер «Челси» Антонио Конте нападающему Диего Косте.

    «Привет, Диего. Надеюсь, ты в порядке. Спасибо за проведенный вместе сезон. Удачи тебе в следующем сезоне, но ты не входишь в мои планы», – написал Конте.

    Как сообщает источник, руководство лондонского клуба недовольно, что эта информация попала в прессу, так как теперь команде будет сложнее выгодно продать футболиста.

    Ранее сам Коста заявил, что он вынужден искать новый клуб из-за плохих отношений с Конте. Новым местом работы 28-летнего форварда может стать «Милан».

    Источник: AS

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    10.06.2017 10:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июня 2017, 19:05

      Как такого рода информация и в таком виде попадает на ресурс??? Что дефицит информации? Всякий слив на страницу суют....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 14:21

      Очередной фейк , причем очень грубый ! Сами хоть подумайте : тренер Челси пишет смс своему игроку да еще с таким текстом ??? Где тренер , а где игрок ? Смешно !

      1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 10 июня 2017, 13:32

      сперва замену бы нашел, а потом писал

      0
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      Рейтинг: +12

      VALID_STET 10 июня 2017, 12:22

      Футболист хорошего уровня , но порой он на поле такое , что к этому футболисту одно
      ощущение - негодование

      1
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      Рейтинг: +286

      Milaninho 10 июня 2017, 12:09

      Вот это была бы бомба

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 июня 2017, 11:18

      БлогодарЯ ему челси чемпион его голы сколько исход решили

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 10 июня 2017, 11:08

      Хороший футболист,Коста,отрицать нельзя... Но паскудные финты... И в поле,и вне его... Это его стиль жизни. Но владелец разберётся. Коста для него,раз и плюнул...))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 10 июня 2017, 10:56

      Коста похоже и слил инфу, это в его стиле, и думаю что по контракту такие вещи делать нельзя

      и надо заставить его заплатить все потери от этого слива

      4
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 10 июня 2017, 10:55

      А чего не в лицо? Испугался?

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 10 июня 2017, 10:37

      В Милан - это хорошоооо).

      0
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