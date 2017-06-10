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  • Конте – Косте: «Диего, ты не входишь в мои планы на следующий сезон»

Конте – Косте: «Диего, ты не входишь в мои планы на следующий сезон»

10 июня 2017, 10:01
12

Стало известно содержание сообщения, которое отправил главный тренер «Челси» Антонио Конте нападающему Диего Косте.

«Привет, Диего. Надеюсь, ты в порядке. Спасибо за проведенный вместе сезон. Удачи тебе в следующем сезоне, но ты не входишь в мои планы», – написал Конте.

Как сообщает источник, руководство лондонского клуба недовольно, что эта информация попала в прессу, так как теперь команде будет сложнее выгодно продать футболиста.

Ранее сам Коста заявил, что он вынужден искать новый клуб из-за плохих отношений с Конте. Новым местом работы 28-летнего форварда может стать «Милан».

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Челси Коста Диего Конте Антонио
Комментарии (12)
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xLINDAx
1497080278
В Милан - это хорошоооо).
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Чермындыр
1497081317
А чего не в лицо? Испугался?
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Masteralex
1497081404
Коста похоже и слил инфу, это в его стиле, и думаю что по контракту такие вещи делать нельзя и надо заставить его заплатить все потери от этого слива
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dzhanavar
1497082138
Хороший футболист,Коста,отрицать нельзя... Но паскудные финты... И в поле,и вне его... Это его стиль жизни. Но владелец разберётся. Коста для него,раз и плюнул...))
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de bruyne
1497082738
БлогодарЯ ему челси чемпион его голы сколько исход решили
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Milaninho
1497085765
Вот это была бы бомба
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VALID_STET
1497086570
Футболист хорошего уровня , но порой он на поле такое , что к этому футболисту одно ощущение - негодование
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Berikosha
1497090758
сперва замену бы нашел, а потом писал
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dok66
1497093683
Очередной фейк , причем очень грубый ! Сами хоть подумайте : тренер Челси пишет смс своему игроку да еще с таким текстом ??? Где тренер , а где игрок ? Смешно !
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insider_retro
1497110754
Как такого рода информация и в таком виде попадает на ресурс??? Что дефицит информации? Всякий слив на страницу суют....
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