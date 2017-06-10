Конте – Косте: «Диего, ты не входишь в мои планы на следующий сезон»

Как такого рода информация и в таком виде попадает на ресурс??? Что дефицит информации? Всякий слив на страницу суют....
Стало известно содержание сообщения, которое отправил главный тренер «Челси» Антонио Конте нападающему Диего Косте.
«Привет, Диего. Надеюсь, ты в порядке. Спасибо за проведенный вместе сезон. Удачи тебе в следующем сезоне, но ты не входишь в мои планы», – написал Конте.
Как сообщает источник, руководство лондонского клуба недовольно, что эта информация попала в прессу, так как теперь команде будет сложнее выгодно продать футболиста.
Ранее сам Коста заявил, что он вынужден искать новый клуб из-за плохих отношений с Конте. Новым местом работы 28-летнего форварда может стать «Милан».