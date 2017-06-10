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  • Червиченко: «Своих Санчесов и Видалей у сборной России далеко нет, да и Босежуров тоже»

Червиченко: «Своих Санчесов и Видалей у сборной России далеко нет, да и Босежуров тоже»

10 июня 2017, 09:33
18

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после товарищеского матча между сборными России и Чили (1:1) выразил мнение, что российская национальная команда заметно уступает южноамериканцам и не имеет в своем составе таких звезд, как Артуро Видаль и Алексис Санчес.

Отметим, что обе сборные примут участие на Кубке конфедераций-2017, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

«Честно говоря, ожидал гораздо худшего. Не сказать, что мы увидели феерию, но, несмотря на статус товарищеского матча, команды играли во всю силу. К моему удивлению, наша команда выглядела неплохо. Хотя, справедливости ради, гол Видаля, пожалуй, нужно было засчитывать. Шишкин в этом эпизоде борьбу больше изображал. Он должен был не жопу выставлять в сторону Видаля, а бороться. Артуро бил, но боялся, что Роман его задницей забодает (смеется).

Мы начали активно первый тайм, но попозже как обычно задрожали. Мне больше понравился второй тайм. Возможно, Станислав Черчесов на эмоциональном языке объяснил игрокам, как должна выглядеть национальная команда и, вероятно, до кого-то это дошло. Не забывайте, Чили – одна из сильнейших команд Южной Америки, я-то думал «трешку» мы получим, как «здрасьте». А получилось все наоборот, в конце еще и вырвать победу могли. Тем не менее, своих Санчесов и Видалей у сборной России далеко нет, да и Босежуров тоже», – сказал Червиченко.

Пять игроков, которых зря взяли в сборную России

Источник: Rusfootball.info
Кубок конфедераций Россия Чили Червиченко Андрей
Комментарии (18)
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Как все!
1497077241
Но сумели ничью вырвать!
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Rasil
1497077301
Полностью согласен!!! И гол Видаля был чистым... Надеюсь появятся у нас звезды уровня Видаля и Санчеса.
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acer2003
1497077716
Прав Червиченко, всё по делу сказал !
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BarStep
1497078200
Пожалуй сегодня соглашусь с товарищем...
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Joker 555
1497079232
Потому что пока наши долго думают, те за это время думают, бегут и делают
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Garrincha58
1497081861
правильно, а почему нет потому что такие тренеришки не ают или не объясняют как надо бежать вперед сколько шансов средняя линия чилийцев предоставляла нашим для хороших контатак но почти все загубили сами потому что Головин Миранчук получая мяч смотрят по сторонам и ищут сразу кому бы откинуть мяч назад или поперек а ты же молодой рви когти беги вперед, а вдруг пролезет а они ссат или Черчес не разрешает и орет на них как бешеный а чо орать надо на тренировках объяснять как играть
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Asbjorn
1497085011
хорошо,что еще червь к сборной не причастен,а вообще,нужно было с бекиевичем договариваться,а не с черчесовым,было бы интересно посмотреть на сборную бердыева
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dok66
1497093179
Звезд в России нет ! И это правда ! Даже звездочек ((( . Сборная может чего-то достичь только за счет вгрызания и полной самоотдачи !
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serppion
1497104472
Я понимаю римского полководца, заканчивающего любую речь фразой "Карфаген должен быть разрушен". Буду твердить "Червя не хера слушать". Так он мне противен.
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Нас Много
1497175487
А вот червиченков, до хрена и больше.
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