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    Червиченко: «Своих Санчесов и Видалей у сборной России далеко нет, да и Босежуров тоже»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после товарищеского матча между сборными России и Чили (1:1) выразил мнение, что российская национальная команда заметно уступает южноамериканцам и не имеет в своем составе таких звезд, как Артуро Видаль и Алексис Санчес.

    Отметим, что обе сборные примут участие на Кубке конфедераций-2017, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

    «Честно говоря, ожидал гораздо худшего. Не сказать, что мы увидели феерию, но, несмотря на статус товарищеского матча, команды играли во всю силу. К моему удивлению, наша команда выглядела неплохо. Хотя, справедливости ради, гол Видаля, пожалуй, нужно было засчитывать. Шишкин в этом эпизоде борьбу больше изображал. Он должен был не жопу выставлять в сторону Видаля, а бороться. Артуро бил, но боялся, что Роман его задницей забодает (смеется).

    Мы начали активно первый тайм, но попозже как обычно задрожали. Мне больше понравился второй тайм. Возможно, Станислав Черчесов на эмоциональном языке объяснил игрокам, как должна выглядеть национальная команда и, вероятно, до кого-то это дошло. Не забывайте, Чили – одна из сильнейших команд Южной Америки, я-то думал «трешку» мы получим, как «здрасьте». А получилось все наоборот, в конце еще и вырвать победу могли. Тем не менее, своих Санчесов и Видалей у сборной России далеко нет, да и Босежуров тоже», – сказал Червиченко.

    Пять игроков, которых зря взяли в сборную России

    Источник: Rusfootball.info

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    10.06.2017 09:33
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 июня 2017, 16:15

      Исландия и без Видалей и Босежуров неплохо бодалась... Привыкли всё деньгами и фамилиями мерить...

      0
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 11 июня 2017, 13:04

      А вот червиченков, до хрена и больше.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 июня 2017, 17:21

      Я понимаю римского полководца, заканчивающего любую речь фразой "Карфаген должен быть разрушен". Буду твердить "Червя не хера слушать". Так он мне противен.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 14:12

      Звезд в России нет ! И это правда ! Даже звездочек ((( . Сборная может чего-то достичь только за счет вгрызания и полной самоотдачи !

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 июня 2017, 14:11

      Зато у нас есть великий Андрей Червиченко, что позволяет надеться на выигрыш ЧМ 2018.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 июня 2017, 11:56

      хорошо,что еще червь к сборной не причастен,а вообще,нужно было с бекиевичем договариваться,а не с черчесовым,было бы интересно посмотреть на сборную бердыева

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 10 июня 2017, 11:18

      Этот черкес не тренер,а экспозиция,профиль нашей сборной для чемпионата мира,бренд футбольных изданий всего мира. ТРЕНЕР сборной хозяев чемпионата мира! Представляете какие бабки? Он там для этого,для РФС,для Мутко лично! Но ребята старались,просто не знали что и как. Молодцы. Все таки их даже сб.Аргентины не сможет оделеть...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июня 2017, 11:04

      правильно, а почему нет потому что такие тренеришки не ают или не объясняют как надо бежать вперед сколько шансов средняя линия чилийцев предоставляла нашим для хороших контатак но почти все загубили сами потому что Головин Миранчук получая мяч смотрят по сторонам и ищут сразу кому бы откинуть мяч назад или поперек а ты же молодой рви когти беги вперед, а вдруг пролезет а они ссат или Черчес не разрешает и орет на них как бешеный а чо орать надо на тренировках объяснять как играть

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Garrincha58 10 июня 2017, 12:13

      5-4-1 играли. по сравнению, например, с 4-4-2 это на одного игрока группы атаки меньше. плюс шишкин в обороне - глушаков, смольников и комбаров менее уверенны в цз, страховали их и не всегда успевали вовремя в атаку переходить. Поэтому головину, миранчуку и смолову и приходилось часто назад отыгрывать и ждать подключения остальных. Смолов пару раз попробовал обыграть, но быстро понял, что это не сборная Венгрии)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Garrincha58 11 июня 2017, 16:19

      Во-во.... Получат мяч и давай поперёк поля катать - класс показывать как в чемпионате.... А голы впереди забиваются, туда надо мячи доставлять... А уж как - это тактика тренера, да подбор игроков...

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      Рейтинг: +107

      Joker 555 10 июня 2017, 10:20

      Потому что пока наши долго думают, те за это время думают, бегут и делают

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 июня 2017, 10:03

      Пожалуй сегодня соглашусь с товарищем...

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