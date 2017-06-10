Червиченко: «Своих Санчесов и Видалей у сборной России далеко нет, да и Босежуров тоже»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после товарищеского матча между сборными России и Чили (1:1) выразил мнение, что российская национальная команда заметно уступает южноамериканцам и не имеет в своем составе таких звезд, как Артуро Видаль и Алексис Санчес.

Отметим, что обе сборные примут участие на Кубке конфедераций-2017, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

«Честно говоря, ожидал гораздо худшего. Не сказать, что мы увидели феерию, но, несмотря на статус товарищеского матча, команды играли во всю силу. К моему удивлению, наша команда выглядела неплохо. Хотя, справедливости ради, гол Видаля, пожалуй, нужно было засчитывать. Шишкин в этом эпизоде борьбу больше изображал. Он должен был не жопу выставлять в сторону Видаля, а бороться. Артуро бил, но боялся, что Роман его задницей забодает (смеется).

Мы начали активно первый тайм, но попозже как обычно задрожали. Мне больше понравился второй тайм. Возможно, Станислав Черчесов на эмоциональном языке объяснил игрокам, как должна выглядеть национальная команда и, вероятно, до кого-то это дошло. Не забывайте, Чили – одна из сильнейших команд Южной Америки, я-то думал «трешку» мы получим, как «здрасьте». А получилось все наоборот, в конце еще и вырвать победу могли. Тем не менее, своих Санчесов и Видалей у сборной России далеко нет, да и Босежуров тоже», – сказал Червиченко.

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