Ловчев: «В матче против Венгрии сборная России показала, что у нас есть команда»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев подвел итога матча сборной России против Венгрии (3:0), а также поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча против сборной Чили, который состоится 9 июля в Москве.

«В матче с Венгрией мы показали, что у нас есть команда. А теперь с чилийцами нам надо это закрепить. Хотя чилийцы только вышли из отпуска, не думаю, что они целенаправленно готовились к Кубку конфедераций. Но эта команда выиграла чемпионат Южной Америки и состоит из сильных мастеров. И после матча с венграми лично для меня теперь очень интересно посмотреть на игру с чилийцами. Это будет очень хорошая проверка для нашей команды», – сказал Ловчев.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.