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    Ловчев: «В матче против Венгрии сборная России показала, что у нас есть команда»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев подвел итога матча сборной России против Венгрии (3:0), а также поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча против сборной Чили, который состоится 9 июля в Москве.

    «В матче с Венгрией мы показали, что у нас есть команда. А теперь с чилийцами нам надо это закрепить. Хотя чилийцы только вышли из отпуска, не думаю, что они целенаправленно готовились к Кубку конфедераций. Но эта команда выиграла чемпионат Южной Америки и состоит из сильных мастеров. И после матча с венграми лично для меня теперь очень интересно посмотреть на игру с чилийцами. Это будет очень хорошая проверка для нашей команды», – сказал Ловчев.

    Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.06.2017 00:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 июня 2017, 09:30

      Похоже вся надежда на растренированную сборную Чили - своих плюсов нет.Ловчев прав,но будем надеяться на чудо.

      1
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      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > Gullit 76 9 июня 2017, 09:46

      Плохо еще и то , что даже в растренированной сборной Чили есть игроки , способные в одиночку выигрывать матчи .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 9 июня 2017, 07:22

      То что у нас команда - Все знают, пора показать есть ли у нас игра))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 9 июня 2017, 07:09

      Сегодня эта "команда" убедит тебя в обратном и начнешь лить помои

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 9 июня 2017, 06:35

      Как бы не перехвалили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      seamanguard 9 июня 2017, 05:27

      Раз в год и палка стреляет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 9 июня 2017, 04:57

      А если это репетиция перед финалом? А вдруг?
      Ну как хотите...

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 9 июня 2017, 02:30

      Не было команды и нет, из спартака никогда не получится нормальной сборной.

      0
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 9 июня 2017, 02:18

      Вот завтра и увидим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 9 июня 2017, 00:57

      О-хо-хо

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 9 июня 2017, 00:44

      Венгрия для России всегда удобный соперник, поэтому ещё рано делать выводы

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