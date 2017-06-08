Мутко считает, что в окончательной заявке сборной России на Кубок конфедераций представлены лучшие игроки

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что в окончательной заявке сборной России на Кубок конфедераций-2017 представлены сильнейшие игроки.

Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

«Тренер сделал выбор. В составе сборной России лучшие игроки. Но и те ребята, которые не поехали, очень хорошую работу проделали. Знаю, что от тренера они получили некие задания, в будущем они будут входить в круг кандидатов в сборную, на их счету уже есть игры за национальную команду. У них хорошие перспективы, просто сейчас тренер исходил из реальной ситуации, видения модели игры.

Надо болеть за эту команду и поддерживать ее. Ребята даже ценой травм стараются все, что умеют, отдавать на поле. Видно, что эта команда хочет радовать болельщиков, это самое главное», – сказал Мутко.