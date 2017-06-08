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    Мутко считает, что в окончательной заявке сборной России на Кубок конфедераций представлены лучшие игроки

    Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что в окончательной заявке сборной России на Кубок конфедераций-2017 представлены сильнейшие игроки.

    Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

    «Тренер сделал выбор. В составе сборной России лучшие игроки. Но и те ребята, которые не поехали, очень хорошую работу проделали. Знаю, что от тренера они получили некие задания, в будущем они будут входить в круг кандидатов в сборную, на их счету уже есть игры за национальную команду. У них хорошие перспективы, просто сейчас тренер исходил из реальной ситуации, видения модели игры.

    Надо болеть за эту команду и поддерживать ее. Ребята даже ценой травм стараются все, что умеют, отдавать на поле. Видно, что эта команда хочет радовать болельщиков, это самое главное», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    08.06.2017 00:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 8 июня 2017, 09:23

      тов.Мутко,а тов.Уткин,так не считает- вы уж определитесь там!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 июня 2017, 08:19

      Они сыграют, как смогут, потом в своих интервью "обосрут" болельщиков,аВы болейте за них и любите?это наша команда !!!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 8 июня 2017, 08:16

      Лучшие игроки!А виде спорта каком,а?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 8 июня 2017, 06:31

      Интересно они читают отзывы народа о том бреде который регулярно несут!?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 июня 2017, 05:27

      ха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 8 июня 2017, 01:30

      интересно, Мутко уберут с поста, если будет провал?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 8 июня 2017, 01:05

      Опять чистейшее вранье.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 8 июня 2017, 00:46

      Даже не знаю кто больше бесит,Мутко или Черчесов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Sanches 1204 8 июня 2017, 08:15

      Оба !!!!

      1
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