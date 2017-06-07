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  • Габулов, Камболов и Бухаров – в окончательной заявке сборной России на Кубок конфедераций-2017

Габулов, Камболов и Бухаров – в окончательной заявке сборной России на Кубок конфедераций-2017

7 июня 2017, 19:43
24

Стала известна окончательная заявка сборной России на Кубок конфедераций-2017.

Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

Вратари: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА); 12. Владимир Габулов («Арсенал»); 16. Маринато Гилерме («Локомотив»).

Защитники: 3. Роман Шишкин («Краснодар); 5. Виктор Васин (ЦСКА); 6. Георгий Джикия (Спартак»); 10. Руслан Камболов («Рубин»); 13. Федор Кудряшов («Ростов»); 14. Илья Кутепов («Спартак»).

Полузащитники: 2. Игорь Смольников («Зенит»); 4. Юрий Газинский («Краснодар»); 8. Денис Глушаков («Спартак»); 15. Алексей Миранчук («Локомотив»); 17. Александр Головин (ЦСКА); 18. Юрий Жирков («Зенит»); 19. Александр Самедов («Спартак»); 21. Александр Ерохин («Ростов»); 22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»); 23. Дмитрий Комбаров («Спартак»).

Нападающие: 7. Дмитрий Полоз («Ростов»); 9. Федор Смолов («Краснодар»); 11. Александр Бухаров («Ростов»); 20. Максим Канунников («Рубин»).

Источник: РФС
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (24)
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МАКАРШВЕД
1496854758
Табурасик лишний в этом списке.... пользы ки какой от него.
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Oblommoff
1496855558
Почему не вызвали Караваева?
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zico2205
1496858294
Хотелось бы видеть Олега Иванова из Терека...
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ARSteven89
1496859944
Если бы Зобнин не получил травму, Тарасов бы проехал мимо!!! А с "10" вообще беда, интересно почему её не взял Смолов. Смолов - 10, Канунников - 9, а Камболов - 20, было бы поприятнее, ну да ладно, Денис Колодин на Евро-2008 в центре обороны под 8кой играл) Удачи сборной, буду болеть всю жизнь, в каком бы составе она не выступала вне зависимости от турнира...
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cska-62
1496861067
Чем богаты, тем и рады! Дзагоев и Зобнин травмированы. Очень жаль. Без Дзюбы и Кокорина вполне можно обойтись. Смолов, Полоз и Бухаров ничуть не слабее. Братья Березуцкие и Игнашевич могут отдохнуть и дать шанс более молодым. Ну, а так... Вспоминается фраза, которую мог бы процитировать Черчесов: "Других писателей у меня для вас нэт!" И.В.Сталин
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suhoffmonstro
1496862887
По моему Бузов (пардон) Тарасов здесь лишний.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1496869822
Более слабый состав был разве что в 1912-ом, когда сгорели немцам 0:16. И то не факт.
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Челнинец
1496870711
Габулов, Гилерме? - Беленов их двоих намного лучше!
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Челнинец
1496870872
Тарасов поменять, не игрок Сборной!
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Nesterenko
1496871045
Вполне нормальный, в отличии от того ужаса, который был в том году на ЕВРО. Вот только одно НО, не дай бог сломается один из центральных защитников (Кудряшов, Джикия или Васин), и замена есть только одна - Кутепов. А Кутепов мягко говоря ещё дорос до уровня сборной, уж слишком много касяков у парня.....
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