Габулов, Камболов и Бухаров – в окончательной заявке сборной России на Кубок конфедераций-2017

Стала известна окончательная заявка сборной России на Кубок конфедераций-2017.

Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

Вратари: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА); 12. Владимир Габулов («Арсенал»); 16. Маринато Гилерме («Локомотив»).

Защитники: 3. Роман Шишкин («Краснодар); 5. Виктор Васин (ЦСКА); 6. Георгий Джикия (Спартак»); 10. Руслан Камболов («Рубин»); 13. Федор Кудряшов («Ростов»); 14. Илья Кутепов («Спартак»).

Полузащитники: 2. Игорь Смольников («Зенит»); 4. Юрий Газинский («Краснодар»); 8. Денис Глушаков («Спартак»); 15. Алексей Миранчук («Локомотив»); 17. Александр Головин (ЦСКА); 18. Юрий Жирков («Зенит»); 19. Александр Самедов («Спартак»); 21. Александр Ерохин («Ростов»); 22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»); 23. Дмитрий Комбаров («Спартак»).

Нападающие: 7. Дмитрий Полоз («Ростов»); 9. Федор Смолов («Краснодар»); 11. Александр Бухаров («Ростов»); 20. Максим Канунников («Рубин»).