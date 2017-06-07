Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Габулов, Камболов и Бухаров – в окончательной заявке сборной России на Кубок конфедераций-2017

    Стала известна окончательная заявка сборной России на Кубок конфедераций-2017.

    Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

    Вратари: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА); 12. Владимир Габулов («Арсенал»); 16. Маринато Гилерме («Локомотив»).

    Защитники: 3. Роман Шишкин («Краснодар); 5. Виктор Васин (ЦСКА); 6. Георгий Джикия (Спартак»); 10. Руслан Камболов («Рубин»); 13. Федор Кудряшов («Ростов»); 14. Илья Кутепов («Спартак»).

    Полузащитники: 2. Игорь Смольников («Зенит»); 4. Юрий Газинский («Краснодар»); 8. Денис Глушаков («Спартак»); 15. Алексей Миранчук («Локомотив»); 17. Александр Головин (ЦСКА); 18. Юрий Жирков («Зенит»); 19. Александр Самедов («Спартак»); 21. Александр Ерохин («Ростов»); 22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»); 23. Дмитрий Комбаров («Спартак»).

    Нападающие: 7. Дмитрий Полоз («Ростов»); 9. Федор Смолов («Краснодар»); 11. Александр Бухаров («Ростов»); 20. Максим Канунников («Рубин»).

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2017 19:43
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 10 июня 2017, 10:15

      мне вот интересно - кто присваивал номера игрокам???



      иностранцы подумают "кто там у них 10й номер? Кам-бо-лов, чёт раньше не слышали, преемник Андрея Аршавина наверно, кажись игра сборной россии строится через него, понаблюдаем!)"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 8 июня 2017, 04:20

      Это именно тот случай когда в обороне лучше бы стояли братья Березуцкие и Игнашевич!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 8 июня 2017, 00:30

      Вполне нормальный, в отличии от того ужаса, который был в том году на ЕВРО. Вот только одно НО, не дай бог сломается один из центральных защитников (Кудряшов, Джикия или Васин), и замена есть только одна - Кутепов. А Кутепов мягко говоря ещё дорос до уровня сборной, уж слишком много касяков у парня.....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      Kalida > Nesterenko 8 июня 2017, 00:40

      "А Кутепов мягко говоря ещё дорос до уровня сборной, уж слишком много касяков у парня"

      Не знаю опечатка это или нет, но звучит очень кстати))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Kalida 8 июня 2017, 02:15

      Опечатка)) Уж если авторы этого сайта допускают ошибки еще более смешные, то пользователи тоже могут допустить маленькие ошибки....)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      Kalida > Nesterenko 8 июня 2017, 10:17

      хорошая опечатка)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 8 июня 2017, 00:27

      Тарасов поменять, не игрок Сборной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 8 июня 2017, 00:25

      Габулов, Гилерме? - Беленов их двоих намного лучше!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 8 июня 2017, 00:10

      Более слабый состав был разве что в 1912-ом, когда сгорели немцам 0:16. И то не факт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 7 июня 2017, 22:50

      Габулов? ппц он стату смотрел игрока?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 7 июня 2017, 22:14

      По моему Бузов (пардон) Тарасов здесь лишний.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 июня 2017, 21:44

      Чем богаты, тем и рады! Дзагоев и Зобнин травмированы. Очень жаль. Без Дзюбы и Кокорина вполне можно обойтись. Смолов, Полоз и Бухаров ничуть не слабее. Братья Березуцкие и Игнашевич могут отдохнуть и дать шанс более молодым.

      Ну, а так... Вспоминается фраза, которую мог бы процитировать Черчесов:

      "Других писателей у меня для вас нэт!"
      И.В.Сталин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 7 июня 2017, 21:25

      Если бы Зобнин не получил травму, Тарасов бы проехал мимо!!! А с "10" вообще беда, интересно почему её не взял Смолов. Смолов - 10, Канунников - 9, а Камболов - 20, было бы поприятнее, ну да ладно, Денис Колодин на Евро-2008 в центре обороны под 8кой играл) Удачи сборной, буду болеть всю жизнь, в каком бы составе она не выступала вне зависимости от турнира...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11