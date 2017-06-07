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    Агент: «Оздоев мечтает поработать вместе с Бердыевым»

    Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, поделился мнением о перспективах футболиста в казанском клубе. Напомним, вторую часть минувшего чемпионата игрок провел на правах аренды в «Тереке».

    «Магомед очень хочет закрепиться в составе «Рубина». Сейчас он полностью восстановился от полученной травмы голеностопа и готов вернуть себе место в «старте». Независимо от того, кто будет главным тренером, игрок хочет остаться именно в казанском клубе. Я разговаривал с Оздоевым, он мечтает поработать с Бердыевым. Этот специалист много дает молодым футболистам, детально объясняет, как и что нужно делать», – сказал Гаргаев.

    Напомним, ранее президент «Рубина» заявил о том, что клуб достиг договоренности с Бердыевым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2017 16:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 июня 2017, 20:22

      Удачи Оздоеву и Рубину!!!!!

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 7 июня 2017, 17:26

      - наверное, корректнее было бы сказать : ...под руководством Бердыева!?))),а то, дураки не правильно поймут!), и будут обвинять Оздоева и Бердыева в криминальном альянсе!))), извините друзья, но эта мысль возникает от безграмотной "подачи" спорт-журналистов! "Спорт-Экспресс"((( ...я никого не обвиняю, но включаю разум! Всем здоровья!, Россия Вперёд!

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > max74 12 июня 2017, 03:17

      привет!...на мой коммент "обиделся" некий Тазит(((..., может он и вправду "обиженный")?

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