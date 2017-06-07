Агент: «Оздоев мечтает поработать вместе с Бердыевым»

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, поделился мнением о перспективах футболиста в казанском клубе. Напомним, вторую часть минувшего чемпионата игрок провел на правах аренды в «Тереке».

«Магомед очень хочет закрепиться в составе «Рубина». Сейчас он полностью восстановился от полученной травмы голеностопа и готов вернуть себе место в «старте». Независимо от того, кто будет главным тренером, игрок хочет остаться именно в казанском клубе. Я разговаривал с Оздоевым, он мечтает поработать с Бердыевым. Этот специалист много дает молодым футболистам, детально объясняет, как и что нужно делать», – сказал Гаргаев.

Напомним, ранее президент «Рубина» заявил о том, что клуб достиг договоренности с Бердыевым.