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  • Президент «Рубина»: «Нашли с Бердыевым общие точки соприкосновения»

Президент «Рубина»: «Нашли с Бердыевым общие точки соприкосновения»

7 июня 2017, 14:38
15

Президент «Рубина» Радик Шаймиев рассказал о переговорах клуба с Курбаном Бердыевым. По словам функционера, специалист согласился вернуться в команду, в которой работал с 2002 по 2013 год.

«Бердыев? Предварительно с ним были проведены переговоры. На встрече с Курбаном Бекиевичем мы нашли общие точки соприкосновения. Его намерение вернуться в Казань совпало с нашим видением. На сегодняшний день невозможно говорить, что он вернется, потому что на данный момент у нас не расторгнут договор с испанским тренером Хави Грасия. Я надеюсь, что это произойдет в ближайший срок. Мы ждем его решения.

Условия контракта с Бердыевым пока не оговаривали. В таких вопросах, я считаю, самое главное – найти человеческое понимание. Для меня в жизни большое значение имеет джентльменский договор: честь и совесть всегда должны присутствовать. Он высказал свое согласие – для меня этого достаточно. А все нюансы мы обсудим потом, внутренне я уже готов к тому, что он придет. Выдвигал ли он условия? Не условия, а пожелания. В этом наше видение совпало», – сказал Шаймиев.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан Грасия Хави
Комментарии (15)
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xColaz
1496835881
Реально повезло Рубину
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Чеба
1496837003
Эта точка - пачка денег!
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a-rakhmatov
1496837132
Дай Бог чтобы они сработались)))
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Mahone
1496838131
Пойдут на все условия!!!!!!! Бикеич построит новый РУБИН_РОСТОВ
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dok66
1496838251
Кто бы сомневался ! Даже менеджмент клуба перестроили под БКБ !
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subbotaspartak
1496840654
Мне неприятны откровения Про точки у мужиков соприкосновения.
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oyabun
1496842645
Интересно будет посмотреть на новый Рубин с Бердыевым. Но так же жаль и Ростов. Без Бекиевича и ухода ряда ведущих футболистов основной обоймы, прежнего успеха им уже не добиться.
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slavа0508
1496844478
Ну если так,,,,,то будет конкурент за первые три места,что не плохо само по себе
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1496849751
Поверю только когда официально объявят. А пока - где точки там и кочки.
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Бугимен
1496854649
Трепещите все, Курбан и Радик идут ЛЧ...........!))))
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