Президент «Рубина»: «Нашли с Бердыевым общие точки соприкосновения»

Президент «Рубина» Радик Шаймиев рассказал о переговорах клуба с Курбаном Бердыевым. По словам функционера, специалист согласился вернуться в команду, в которой работал с 2002 по 2013 год.

«Бердыев? Предварительно с ним были проведены переговоры. На встрече с Курбаном Бекиевичем мы нашли общие точки соприкосновения. Его намерение вернуться в Казань совпало с нашим видением. На сегодняшний день невозможно говорить, что он вернется, потому что на данный момент у нас не расторгнут договор с испанским тренером Хави Грасия. Я надеюсь, что это произойдет в ближайший срок. Мы ждем его решения.

Условия контракта с Бердыевым пока не оговаривали. В таких вопросах, я считаю, самое главное – найти человеческое понимание. Для меня в жизни большое значение имеет джентльменский договор: честь и совесть всегда должны присутствовать. Он высказал свое согласие – для меня этого достаточно. А все нюансы мы обсудим потом, внутренне я уже готов к тому, что он придет. Выдвигал ли он условия? Не условия, а пожелания. В этом наше видение совпало», – сказал Шаймиев.