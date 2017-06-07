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    Президент «Рубина»: «Нашли с Бердыевым общие точки соприкосновения»

    Президент «Рубина» Радик Шаймиев рассказал о переговорах клуба с Курбаном Бердыевым. По словам функционера, специалист согласился вернуться в команду, в которой работал с 2002 по 2013 год.

    «Бердыев? Предварительно с ним были проведены переговоры. На встрече с Курбаном Бекиевичем мы нашли общие точки соприкосновения. Его намерение вернуться в Казань совпало с нашим видением. На сегодняшний день невозможно говорить, что он вернется, потому что на данный момент у нас не расторгнут договор с испанским тренером Хави Грасия. Я надеюсь, что это произойдет в ближайший срок. Мы ждем его решения.

    Условия контракта с Бердыевым пока не оговаривали. В таких вопросах, я считаю, самое главное – найти человеческое понимание. Для меня в жизни большое значение имеет джентльменский договор: честь и совесть всегда должны присутствовать. Он высказал свое согласие – для меня этого достаточно. А все нюансы мы обсудим потом, внутренне я уже готов к тому, что он придет. Выдвигал ли он условия? Не условия, а пожелания. В этом наше видение совпало», – сказал Шаймиев.

    Источник: «Реальное время»

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    07.06.2017 14:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 7 июня 2017, 20:00

      Надолго ли? Скоро Курбан прижмет сопляка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 7 июня 2017, 19:57

      Трепещите все, Курбан и Радик идут ЛЧ...........!))))

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 июня 2017, 18:35

      Поверю только когда официально объявят. А пока - где точки там и кочки.

      1
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 7 июня 2017, 17:07

      Ну если так,,,,,то будет конкурент за первые три места,что не плохо само по себе

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 7 июня 2017, 16:47

      Будет хороший комбек))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 июня 2017, 16:37

      Интересно будет посмотреть на новый Рубин с Бердыевым. Но так же жаль и Ростов. Без Бекиевича и ухода ряда ведущих футболистов основной обоймы, прежнего успеха им уже не добиться.

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 июня 2017, 16:04

      Мне неприятны откровения
      Про точки у мужиков соприкосновения.

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 7 июня 2017, 15:30

      Да первоначально не надо было его гнать, чтоб сейчас находить точки соприкосновения. Работал себе Бекиевич и результаты были

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 15:24

      Кто бы сомневался ! Даже менеджмент клуба перестроили под БКБ !

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 июня 2017, 15:22

      Пойдут на все условия!!!!!!! Бикеич построит новый РУБИН_РОСТОВ

      3
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