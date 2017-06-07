Васин считает, что матч против Чили – шанс для сборной России сыграть организованно

Защитник сборной России Виктор Васин поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи против сборной Чили, а также рассказал о взаимопонимании с партнерами по национальной команде.

«Чили – очень серьезный соперник. Люди там играют в клубах, которые с российскими не сравнить. Нам нужно сыграть организованно. Наш шанс – именно в командной игре. На Кубке конфедераций мы должны стремиться к максимальному результату. В тройке с Джикией и Кудряшовым у нас уже есть взаимопонимание», – сказал футболист.

Встреча состоится 9 июня в Москве.