Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Васин считает, что матч против Чили – шанс для сборной России сыграть организованно

    Защитник сборной России Виктор Васин поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи против сборной Чили, а также рассказал о взаимопонимании с партнерами по национальной команде.

    «Чили – очень серьезный соперник. Люди там играют в клубах, которые с российскими не сравнить. Нам нужно сыграть организованно. Наш шанс – именно в командной игре. На Кубке конфедераций мы должны стремиться к максимальному результату. В тройке с Джикией и Кудряшовым у нас уже есть взаимопонимание», – сказал футболист.

    Встреча состоится 9 июня в Москве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2017 13:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 июня 2017, 17:48

      Про взаимопонимание он поторопился...,гм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 14:50

      Да просто хотя бы сыграть ! А не отбыть номер !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11