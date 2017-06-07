Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций

В России насколько знаю пропаганда очкодолбления и всякого такого запрещена, а это считай пропаганда, так что Россия выиграет КК те команды не допустят =D
Капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций-2017 будет полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер.
«Дракслер будет капитаном команды на Кубке конфедераций, если будет играть», – заявил главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.
На счету 23-летнего футболиста два матча с капитанской повязкой (в 2014 году в матче с Польшей и во вчерашнем поединке с Данией). Он выступает в национальной команде с 2012 года. За это время Дракслер провел 29 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
Julian #Draxler führt auch beim #ConfedCup als Kapitän an. #Löw: «Ich habe vor, dass er Kapitän ist, wenn er spielt.» #DieMannschaft pic.twitter.com/jhUwvzUCh4— Die Mannschaft (@DFB_Team) 7 июня 2017 г.