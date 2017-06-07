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    Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций

    Капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций-2017 будет полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер.

    «Дракслер будет капитаном команды на Кубке конфедераций, если будет играть», – заявил главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

    На счету 23-летнего футболиста два матча с капитанской повязкой (в 2014 году в матче с Польшей и во вчерашнем поединке с Данией). Он выступает в национальной команде с 2012 года. За это время Дракслер провел 29 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    07.06.2017 11:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 7 июня 2017, 15:01

      В России насколько знаю пропаганда очкодолбления и всякого такого запрещена, а это считай пропаганда, так что Россия выиграет КК те команды не допустят =D

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 7 июня 2017, 14:52

      что за повязка пидарская? уберите б...ть...

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 7 июня 2017, 13:19

      Гейропа - она такая гейропа... куда ж ты катишься?...
      скоро форма будет в цветах геев...

      0
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 7 июня 2017, 12:48

      Дракслер - капитан сборной Германии!!! - Какой же я старый)))

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 7 июня 2017, 12:41

      Надо билеты достать.Чёрт не успеваю.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 июня 2017, 12:20

      Это хорошо характеризует сборную Германии, которая к нам едет, то что капитаном становится человек абсолютно без лидерских качеств ,из Шальке например по его словам он ушел из за того, что от него слишком много хотели в Гельзенкирхене, а в Вольсбурге , когда он должен был потащить команду за собой он этого просто не смог. Интересно, а зачем понадобилось Леву назначать Юлиана капитаном , по моему лидерству не возможно научить, с этим нужно родится.

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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW > hevbn 28 7 июня 2017, 18:46

      Да там просто из всего состава он самый опытный, просмотрел состав - больше некому

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      Рейтинг: +27

      Bekmankek 7 июня 2017, 11:33

      Круто

      -1
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