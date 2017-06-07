Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций

Капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций-2017 будет полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер.

«Дракслер будет капитаном команды на Кубке конфедераций, если будет играть», – заявил главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

На счету 23-летнего футболиста два матча с капитанской повязкой (в 2014 году в матче с Польшей и во вчерашнем поединке с Данией). Он выступает в национальной команде с 2012 года. За это время Дракслер провел 29 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.