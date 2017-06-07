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    Голкипер сборной Новой Зеландии считает Дзюбу сильнейшим российским футболистом

    Вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России.

    Напомним, что на групповом этапе турнира новозеландская команда сыграет против России, Португалии и Мексики.

    «Я жду три очень тяжелых матча на групповом этапе от команд, которые, как я уверен, хотят выйти в полуфинал Кубка конфедераций. И наша главная цель на этом турнире – неожиданно огорчить их.

    Эта поездка в Россию станет первой в моей жизни. Однако я очень открытый человек, и с нетерпением жду момента, чтобы окунуться в другую культуру.

    Матч против сборной России? Я ожидаю очень тяжелую игру в физическом плане. Что касается лучшего игрока в вашей команде, наверное, это Артем Дзюба. Но, по-моему, на Кубке конфедераций он не сыграет.

    Мы сыграем против Мексики, Португалии и России. Сильнейшую команду я назвать не могу. Ваша сборная сыграет дома, что может стать огромным преимуществом для нее. Португалия привезет на турнир свою главную звезду – Криштиану Роналду. А Мексика всегда была для нас очень сложным соперником», – сказал Маринович.

    Источник: Газета.ру

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    07.06.2017 00:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 7 июня 2017, 22:15

      Ему просто сложно другие фамилии выговаривать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 7 июня 2017, 16:37

      Они футбол и регби спутали...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 июня 2017, 13:30

      Для Новой Зеландии которая уедет с нулем очков Дзюба супер нападающий.

      0
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      Рейтинг: +371

      ASG 7 июня 2017, 10:05

      смешно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 09:58

      Откуда он Дзюбу то знает ? Первый раз в Россию едет .

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 04:58

      Огорчить...
      А ведь может получиться.

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 7 июня 2017, 04:54

      А Артём возьмёт и в состав не попадёт.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 июня 2017, 04:12

      Стефан льстит Артему))

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