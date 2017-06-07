Голкипер сборной Новой Зеландии считает Дзюбу сильнейшим российским футболистом

Вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России.

Напомним, что на групповом этапе турнира новозеландская команда сыграет против России, Португалии и Мексики.

«Я жду три очень тяжелых матча на групповом этапе от команд, которые, как я уверен, хотят выйти в полуфинал Кубка конфедераций. И наша главная цель на этом турнире – неожиданно огорчить их.

Эта поездка в Россию станет первой в моей жизни. Однако я очень открытый человек, и с нетерпением жду момента, чтобы окунуться в другую культуру.

Матч против сборной России? Я ожидаю очень тяжелую игру в физическом плане. Что касается лучшего игрока в вашей команде, наверное, это Артем Дзюба. Но, по-моему, на Кубке конфедераций он не сыграет.

Мы сыграем против Мексики, Португалии и России. Сильнейшую команду я назвать не могу. Ваша сборная сыграет дома, что может стать огромным преимуществом для нее. Португалия привезет на турнир свою главную звезду – Криштиану Роналду. А Мексика всегда была для нас очень сложным соперником», – сказал Маринович.